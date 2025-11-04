Giriş
    Bu ay gösterime girecek Sihirbazlar Çetesi 3 için yeni fragman yayınlandı

    Bu ay sinemaseverlerle buluşacak olan Sihirbazlar Çetesi 3 filminden son bir fragman daha yayınladı. Serinin yeni filmi, ana ekibi yeniden bir araya getiriyor.           

    Bu ay gösterime girecek Sihirbazlar Çetesi 3 için yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu ay sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't) olacak. Sihirbazlar Çetesi serisinin üçüncü filmi, 14 Kasım'da gösterime girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Lionsgate, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Sihirbazlar Çetesi 3, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor

    Ruben Fleischer'in (Zombieland) yönetmenliğini üstlendiği Sihirbazlar Çetesi 3, Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen ana ekibi yeniden bir araya getiriyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak.

    "Mahşerin Dört Atlısı", bu kez genç illüzyonistlerle güçlerini birleştirerek şimdiye kadarki en riskli maceralarına atılıyorlar. Görevleri: Silah tüccarları, insan kaçakçıları ve savaş lordlarıyla bağlantıları olan Veronika Vanderberg’in (Rosamund Pike) yozlaşmış imparatorluğunu çökertmek. Film, serinin alametifarikası olan şaşırtıcı numaralar, ters köşeler ve büyüleyici illüzyonlarla dolu, tempolu bir soygun hikâyesi vadediyor.

    Bu filmden epey umutlu olan Lionsgate, daha şimdiden serinin dördüncü filmine de yeşil ışık yaktı. Dördüncü filmin çekimlerine de yakında başlanacak.

