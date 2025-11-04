Bu ay gösterime girecek Sihirbazlar Çetesi 3 için yeni fragman yayınlandı

Sihirbazlar Çetesi 3, Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getiriyor
Ruben Fleischer'in (Zombieland) yönetmenliğini üstlendiği Sihirbazlar Çetesi 3, Mahşerin Dört Atlısı olarak bilinen ana ekibi yeniden bir araya getiriyor. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Onlara katılacak yeni isimler ise Ariana Greenblatt, Rosamund Pike ve Justice Smith olacak.
"Mahşerin Dört Atlısı", bu kez genç illüzyonistlerle güçlerini birleştirerek şimdiye kadarki en riskli maceralarına atılıyorlar. Görevleri: Silah tüccarları, insan kaçakçıları ve savaş lordlarıyla bağlantıları olan Veronika Vanderberg’in (Rosamund Pike) yozlaşmış imparatorluğunu çökertmek. Film, serinin alametifarikası olan şaşırtıcı numaralar, ters köşeler ve büyüleyici illüzyonlarla dolu, tempolu bir soygun hikâyesi vadediyor.
Bu filmden epey umutlu olan Lionsgate, daha şimdiden serinin dördüncü filmine de yeşil ışık yaktı. Dördüncü filmin çekimlerine de yakında başlanacak.
