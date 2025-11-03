Giriş
    Yeni Mumya filminin konusu belli oldu; Önceki filmlerden çok farklı olacak

    Mumya (The Mummy) serisini sıfırdan başlatacak olan yeni Mumya filminin adı ve konusu belli oldu. Korku tarafına ağırlık verecek olan yapım, önceki filmlerden çok farklı olacak.

    Yeni Mumya filminin konusu belli oldu; Önceki filmlerden çok farklı olacak Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1999 ve 2001'de çıkan ilk iki filmiyle akıllarda yer eden Mumya (The Mummy) serisi, yıllar sonra yeni bir versiyonla beyaz perdeye dönüyor. Seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni filmin çekimlerine kısa süre önce başlandı. Filmin sete çıkmasıyla birlikte, konusuna dair ilk detaylar da ortaya çıktı. Görünen o ki bu yeni filmi, macera odaklı eski yapımlardan da Tom Cruise'lu yeni versiyondan da epey farklı olacak.

    Yeni Mumya Filmi The Resurrected Adıyla İzleyicilere Sunulacak

    Aktarılan yeni bilgilere göre filmin adı The Resurrected olacak. Hikâye ise serinin korku tarafına ağırlık verecek. Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

    Eğer paylaşılan bu sinopsis gerçeği yanısıtıyorsa, bu kez The Mummy ile The Exorcist karışımı bir film izleyeceğiz demektir. Gerçi proje ilk duyurulduğunda gelen bilgiler de bunun tam bir korku filmi olacağını söylüyordu. Bu yüzden bu son sızıntı, önceki duyumlarla da örtüşüyor.

    Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda Lee Cronin (Evil Dead Rise) oturuyor. Filmin yapımcılığını ise James Wan ve Jason Blum üstleniyor. Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.

    Yeni Mumya filmi, 17 Nisan 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi artık yaklaştığı için yakında resmi kaynaklardan da filmin konusu ve adı hakkında açıklamalar görebiliriz.

