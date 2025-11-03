Yeni Mumya filminin konusu belli oldu; Önceki filmlerden çok farklı olacak

Yeni Mumya Filmi The Resurrected Adıyla İzleyicilere Sunulacak
Aktarılan yeni bilgilere göre filmin adı The Resurrected olacak. Hikâye ise serinin korku tarafına ağırlık verecek. Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."
Eğer paylaşılan bu sinopsis gerçeği yanısıtıyorsa, bu kez The Mummy ile The Exorcist karışımı bir film izleyeceğiz demektir. Gerçi proje ilk duyurulduğunda gelen bilgiler de bunun tam bir korku filmi olacağını söylüyordu. Bu yüzden bu son sızıntı, önceki duyumlarla da örtüşüyor.
Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda Lee Cronin (Evil Dead Rise) oturuyor. Filmin yapımcılığını ise James Wan ve Jason Blum üstleniyor. Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.
Yeni Mumya filmi, 17 Nisan 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi artık yaklaştığı için yakında resmi kaynaklardan da filmin konusu ve adı hakkında açıklamalar görebiliriz.
