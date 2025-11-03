Yeni Mumya filminin konusu belli oldu; Önceki filmlerden çok farklı olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle 1999 ve 2001'de çıkan ilk iki filmiyle akıllarda yer eden Mumya (The Mummy) serisi, yıllar sonra yeni bir versiyonla beyaz perdeye dönüyor. Seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni filmin çekimlerine kısa süre önce başlandı. Filmin sete çıkmasıyla birlikte, konusuna dair ilk detaylar da ortaya çıktı. Görünen o ki bu yeni filmi, macera odaklı eski yapımlardan da Tom Cruise'lu yeni versiyondan da epey farklı olacak.

Yeni Mumya Filmi The Resurrected Adıyla İzleyicilere Sunulacak

Aktarılan yeni bilgilere göre filmin adı The Resurrected olacak. Hikâye ise serinin korku tarafına ağırlık verecek. Filmin sızdırılan konusu şöyle: "Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da."

Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 hf. önce eklendi

Eğer paylaşılan bu sinopsis gerçeği yanısıtıyorsa, bu kez The Mummy ile The Exorcist karışımı bir film izleyeceğiz demektir. Gerçi proje ilk duyurulduğunda gelen bilgiler de bunun tam bir korku filmi olacağını söylüyordu. Bu yüzden bu son sızıntı, önceki duyumlarla da örtüşüyor.

Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda Lee Cronin (Evil Dead Rise) oturuyor. Filmin yapımcılığını ise James Wan ve Jason Blum üstleniyor. Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.

Yeni Mumya filmi, 17 Nisan 2026'da gösterime girecek. Vizyon tarihi artık yaklaştığı için yakında resmi kaynaklardan da filmin konusu ve adı hakkında açıklamalar görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: