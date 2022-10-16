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    Google, 2023'e hızlı giriyor: 8 Gbps internet fiyatı 150 dolar!

    Google, 2023'ün başlarında abonelere sunacakları yeni fiber internet paketlerini duyurdu. 5 Gbps ve 8 Gbps paket, simetrik yükleme ve indirme hızı sunacak.        
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    Google Fiber 8 Gbps internet
    Google, 2023’ün başlarında önemli ölçüde daha hızlı fiber internet hizmeti verecek. Google Fiber abonelerine iki seçenek daha sunulacak: 5 Gbps ve 8 Gbps internet! 5Gbps internet fiyatı 125 dolar, 8Gbps internet fiyatı 150 dolar olacak. Her zamanki gibi kullanıcılara simetrik yükleme ve indirme hızı sunulacak. Google, evlerinde yüksek hızda internet isteyen abonelerine WiFi 6 modem ve 2 adet kablosuz ağ genişletici sağlayacak.

    Kansas City, Utah ve West Des Moines’deki mevcut aboneler, test programına katılarak Google’ın yeni fiber internet paketlerini önceden deneyimleyebilecek. Google’a göre, yeni paketler gecikme ve jitter süresini minimumda tutarken büyük dosya aktarımlarına izin verecek.

    8 Gbps internet 150 dolar

    Google, Eylül ayında çalışanlarına simetrik 20 Gbps hızda interneti test etme imkanı vermişti. Bu açıdan, yeni Google Fiber internet paketleri kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Download ve upload hızı simetrik olacak, veri sınırlaması olmayacak ve kurulum ücreti alınmayacak. Google, erişilebilir fiyatları koruyacağını iddia ediyor.

    Google fiber internet fiyatları 2022
    - GFiber 1 Gig GFiber 2 Gig GFiber 5 Gig GFiber 8 Gig
    İndirme/yükleme hızı 1 Gbps / 1 Gbps 2 Gbps / 1 Gbps 5 Gbps / 5 Gbps 8 Gbps / 8 Gbps
    Aylık ücret 70 dolar 100 dolar 125 dolar 150 dolar

    2.5 saatlik filmi indirmek 30 saniye sürmüyor

    Google Fiber 2 Gbps paket tercih edildiğinde, 2Gbps indirme ve 1Gbps yükleme hızı veriliyor. 1080p kalitede 2.5 saatlik bir filmi indirmek 28.5 saniye sürerken, 4K kalitede bir filmi indirmek 1.2 dakika sürüyor. 10GB boyutunda bir oyun, 42.2 saniyede iniyor.

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    slamdunk393 1 gün önce

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