Google, 2023'e hızlı giriyor: 8 Gbps internet fiyatı 150 dolar!

- 8 Gbps internet 150 dolar
- Google fiber internet fiyatları 2022
- 2.5 saatlik filmi indirmek 30 saniye sürmüyor
- Yorumlar
Kansas City, Utah ve West Des Moines’deki mevcut aboneler, test programına katılarak Google’ın yeni fiber internet paketlerini önceden deneyimleyebilecek. Google’a göre, yeni paketler gecikme ve jitter süresini minimumda tutarken büyük dosya aktarımlarına izin verecek.
8 Gbps internet 150 dolar
Google, Eylül ayında çalışanlarına simetrik 20 Gbps hızda interneti test etme imkanı vermişti. Bu açıdan, yeni Google Fiber internet paketleri kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Download ve upload hızı simetrik olacak, veri sınırlaması olmayacak ve kurulum ücreti alınmayacak. Google, erişilebilir fiyatları koruyacağını iddia ediyor.
|-
|GFiber 1 Gig
|GFiber 2 Gig
|GFiber 5 Gig
|GFiber 8 Gig
|İndirme/yükleme hızı
|1 Gbps / 1 Gbps
|2 Gbps / 1 Gbps
|5 Gbps / 5 Gbps
|8 Gbps / 8 Gbps
|Aylık ücret
|70 dolar
|100 dolar
|125 dolar
|150 dolar
2.5 saatlik filmi indirmek 30 saniye sürmüyor
Google Fiber 2 Gbps paket tercih edildiğinde, 2Gbps indirme ve 1Gbps yükleme hızı veriliyor. 1080p kalitede 2.5 saatlik bir filmi indirmek 28.5 saniye sürerken, 4K kalitede bir filmi indirmek 1.2 dakika sürüyor. 10GB boyutunda bir oyun, 42.2 saniyede iniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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