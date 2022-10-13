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    GigaFiber İstiyorum nedir? GigaFiber altyapı başvurusu nasıl yapılır?

    TurkNet ayda 139,90 TL'ye 1.000 Mbps'ye varan hızda taahhütsüz GigaFiber internet sunuyor. Adresinizde GigaFiber altyapısı yoksa talep oluşturarak GigaFiber gelmesini sağlayabilirsiniz.
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    GigaFiber istiyorum nedir? Gigafiber altyapı başvurusu Tam Boyutta Gör

    TurkNet, GigaFiber altyapının olduğu yerlerde 1000 Mbps internet hızına varan indirme ve yükleme hızına sahip taahhütsüz interneti ayda 139,90 TL’ye sunuyor. GigaFiber altyapısı şu an için 900 bine yakın hanede mevcut. Yıl sonuna kadar 1 milyon haneye ulaşılması hedefleniyor. Bulunduğunuz adreste GigaFiber altyapısı bulunmuyorsa GigaFiber altyapı başvurusu yaparak GigaFiber gelmesini sağlayabilirsiniz.

    Adresimde GigaFiber var mı?

    TurkNet’in web sitesindeki Adresimde GigaFiber Var Mı? aracını kullanarak adresinizde GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Telefon, e-posta gibi herhangi bir kişisel veri paylaşmadan yalnızca İl, ilçe, mahale, sokak, bina no bilgileriyle sorgulama yapabilmek mümkün.

    GigaFiber istiyorum nedir? Gigafiber altyapı başvurusu Tam Boyutta Gör

    GigaFiber İstiyorum nedir?

    Adresinizde GigaFiber altyapısı bulunmuyorsa talep oluşturarak bölgenize GigaFiber altyapı kurulumunu hızlandırabilirsiniz. TurkNet ekipleri, gelen talepler doğrultusunda altyapı yatırımlarını şekillendiriyor. Bu nedenle komşularınızla birlikte talep oluşturursanız bölgenize GigaFiber daha erken tarihlerde gelecektir.

    GigaFiber talebi nasıl yapılır?

    İlk olarak TurkNet’in web sitesindeki GigaFiber İstiyorum sayfasındaki Gigafiber İstiyorum butona basın ve adres bilgilerinizi girin. Adresinizde GigaFiber olup olmadığı hakkında güncel bilgi gösterilecek. Adresinizde GigaFiber altyapı bulunmuyorsa karşınıza GigaFiber talep formu çıkacak. İletişim bilgilerinizi doldurarak talep oluşturabilirsiniz. Adresinize GigaFiber altyapı geldiğinde TurkNet tarafınıza bilgilendirme yapacak.

    GigaFiber istiyorum nedir? Gigafiber altyapı başvurusu Tam Boyutta Gör

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