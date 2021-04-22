Yeni Honda HR-V'nin tüm detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz şubat ayında örtüsü kaldırılan fakat tüm detayları açıklanmayan yeni nesil Honda HR-V'den bugün yeni bilgiler geldi. Markanın yenilikçi hibrit sistemiyle donatılan ve bu nedenle HR-V e: HEV ismini taşıyan model, bu yılın sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.

İç ve dış tasarım

Honda'nın 'maksimum insan, minimum makine' prensibinden yola çıkılarak tasarlanan yeni HR-V e: HEV, coupe-SUV esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkati çekiyor. 10 mm artan yerden yüksekliği ve 20 mm alçalan tavan yüksekliğiyle selefine göre daha şık ve olgun bir görünüm ortaya koyuyor. Kompakt modelin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan 18 inç çaplı jantlar da bu görünümü destekliyor.

Yeni Honda HR-V'nin iç mekanında 7 inç TFT dijital gösterge paneli bulunuyor. Konsolun merkezinde ise 9 inçlik LCD dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Honda, yenilenen sistemin arayüzünün basitleştirildiğini ve tamamen kişiselleştirilebildiğini belirtirken, eskiye nazaran komutlara daha hızlı tepki verdiğinin de altını çiziyor. Kablosuz güncelleme özelliğine de sahip olan multimedya sisteminde Apple CarPlay (kablosuz) ve Android Auto desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Yeni HR-V'de, görüş açılarında yapılan iyileştirmeler sayesinde önceki nesille kıyaslandığında 10 milimetre daha yüksek sürüş pozisyonu bulunuyor. Bunun yanı sıra arkadaki bacak mesafesinin 35 mm artırıldığına da dikkat çekiliyor. Sihirli koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj açıklığı, alçak ve düz bagaj zemini ve eller serbest elektrikli bagaj kapağı gibi detaylar sayesinde bagaj erişiminde kullanım kolaylığı sunuluyor.

İlginizi Çekebilir

Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı

HR-V'nin kabin içine yerleştirilen farklı saklama alanları da hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olurken, orta konsol dışında kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ile birlikte önde ve arkada USB şarj soketlerine sahip küçük cepler de bulunuyor. Kalite hissini artıran premium ses sistemi, harici hoparlör ve dokunmatik kabin ışıkları gibi detaylar kabin içi konforu güçlendiriyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Skoda Fabia'nın dış tasarım çizimleri paylaşıldı"

Hibrit sistem ve güvenlik teknolojileri

Honda'nın e:HEV hibrit teknolojisinde 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motor iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile destekleniken, toplamda 131 PS (96 kW) güç ve 4 bin 500 devir/dakikada (d/d) 253 Nm tork üretiyor. Yani sistem Jazz modelindekiyle aynı mimariye sahip fakat ondan biraz daha güçlü diyebiliriz. Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V e:HEV, 3 farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor.

Tam Boyutta Gör

Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit modla birlikte benzinli motor devreye giriyor. 'Spor', 'Normal' ve 'Eko' gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunan HR-V'de, daha güçlü rejeneratif frenleme için 'B' modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı yer alıyor.

Honda Sensing isimli sürüş asistan sistemlerine kavuşan yeni Honda HR-V'de daha geniş ve daha yüksek çözünürlüğe sahip ön kameraya ve daha hızlı görüntü işleme çiplerine yer verilmiş. Ayrıca, artık bisikletçiler ve motosikletler de dahil olmak üzere otomobilin önünden geçen araçları algılayan çarpışma hafifletici fren sisteminin gece görüşü de iyileştirilmiş. Bunun yanı sıra daha gelişmiş bir adaptif hız sabitleme sistemi, tespit mesafesi iyileştirilen kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı ve yokuş iniş kontrolü gibi özellikler de listede.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.