Yeni Skoda Fabia'nın dış tasarım çizimleri paylaşıldı

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Dün makyajlı Volkswagen Polo'yu tüm detaylarıyla gördük. Şimdi sıra yeni nesline geçiş yapmaya hazırlanan Skoda Fabia'ya geldi. Çekyalı marka, önümüzdeki ay resmi olarak tanıtacağı yeni Fabia'nın çizim görsellerini paylaştı.

Paylaşılan çizimlerden iki tanesi yeni Skoda Fabia'nın genel gövde tasarımına odaklanıyor. Elbette her çizimde olduğu gibi bunlarda da abartı detaylar mevcut fakat gördüğümüz büyük tekerlekler dışında pek çok şeyin aşağı yukarı aynı olacağını bekleyebiliriz. Öte yandan gerek aydınlatmalar, gerek değişen tamponlar gerekse ızgara tasarımıyla yeni Fabia'nın mevcut jenerasyona kıyasla daha sportif görüneceği aşikar.

Çekyalı markadan gelen diğer iki çizim ise 2021 Skoda Fabia'nın yenilenen aydınlatmalarına odaklanıyor. Buradan ön farların inceldiğini ve daha modern bir şekle büründüğünü görebiliyoruz. Full LED aydınlatmalar iki ana modülden oluşurken, alt bölümde de bir uçak kanadına benzeyen LED gündüz farı yer alıyor. Arka tarafta ise kristal üzerindeki motifleri anımsatan grafiklere sahip full LED stoplar dikkat çekiyor.

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Skoda Fabia, yeni nesille birlikte ilk kez MQB-A0 platformu üzerine inşa edilecek. Bu da kompakt modelin selefine kıyasla daha büyük ölçülere sahip olmasını sağlarken, daha ferah bir yaşam alanı ve fazladan 50 litre bagaj hacmi kazandıracak. Bunun yanı sıra daha modern ve dijital bir konsolla birlikte yarı otonom sürüş sistemi Travel Assist gibi özellikler de yeni Fabia'da kendine yer bulacak.

Yeni nesil Fabia'nın iç mekanında yeni bir multimedya sistemi bizleri karşılayacak. Bu sistem standart olarak 6.8 inç, opsiyonel olarak 9.2 inç boyutunda ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra 10.2 inç boyutunda dijital gösterge paneli de listede yer alacak. Kabindeki depolama alanlarının da artırıldığı otomobilde, 12 tanesi tamamen yeni olmak üzere toplamda 43 adet Simply Clever çözümü sunulacak.

Skoda, yeni nesil Fabia'nın motor gamı dahil olmak üzere pek çok teknik detayını daha önce açıklamıştı. Bununla ilgili detaylara da dilerseniz buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

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