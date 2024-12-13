Küresel elektrikli araç satışları rekor kırmaya devam ediyor: İşte rakamlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un açıkladığı verilere göre, Kasım ayında küresel elektrikli araç satışları bir önceki aya göre 100 binin üzerinde artarak yeni bir rekor kırdı. Kasım ayında 1,83 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti ve üst üste üçüncü kez satış rekoru kırılmış oldu.

Sene başından bu yana ise 15,2 milyon elektrikli araç satış satıldı. Satışlar, geçen seneye göre %25 oranında arttı.

Çin elektrikli araç satışlarına öncülük etmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Bölgesel olarak bakıldığında, Ocak-Kasım döneminde Çin'de geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %40 artışla 9,7 milyon araç satışı gerçekleşti. ABD ve Kanada'da satışlar %10 artarak 1,6 milyona yükseldi. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta ise geçtiğimiz seneye göre %3 düşüşle 2,7 milyon adet elektrikli araç satıldı. Dünyanın geri kalanında da güçlü bir büyüme (%25) ile satışlar 1,1 milyon adede ulaştı.

Elektrik araç sahipleri geleneksel araçlara dönmek istemiyor 1 gün önce eklendi

Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılması satışları olumsuz etkilemeye devam ederken, Çin elektrikli araç sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Ülkede Kasım ayındaki büyümede bataryalı elektrikli araç satışları etkili olurken, şarj edilebilir hibrit araç satışları sabit seyretti. Sene başından bu yana baktığımızda, hibrit araç satışlarının geçtiğimiz seneye göre iki katına çıktığı görülüyor.

ABD pazarında ise Trump'ın elektrikli araç teşviklerini kaldırma planı Aralık ve Ocak aylarında elektrikli araçlara olan talebi arttırabilir. Ancak, önümüzdeki sene teşviklerin kaldırılması durumunda, Avrupa gibi ABD pazarı da durgunluk dönemine girebilir. Genel olarak bakıldığında ise, elektrikli araç satışlarının artış trendinin devam etmesi bekleniyor.

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Küresel elektrikli araç satışları rekor kırmaya devam ediyor