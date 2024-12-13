Küresel elektrikli araç satışları rekor kırmaya devam ediyor: İşte rakamlar

Sene başından bu yana ise 15,2 milyon elektrikli araç satış satıldı. Satışlar, geçen seneye göre %25 oranında arttı.
Çin elektrikli araç satışlarına öncülük etmeye devam ediyor
Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılması satışları olumsuz etkilemeye devam ederken, Çin elektrikli araç sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Ülkede Kasım ayındaki büyümede bataryalı elektrikli araç satışları etkili olurken, şarj edilebilir hibrit araç satışları sabit seyretti. Sene başından bu yana baktığımızda, hibrit araç satışlarının geçtiğimiz seneye göre iki katına çıktığı görülüyor.
ABD pazarında ise Trump'ın elektrikli araç teşviklerini kaldırma planı Aralık ve Ocak aylarında elektrikli araçlara olan talebi arttırabilir. Ancak, önümüzdeki sene teşviklerin kaldırılması durumunda, Avrupa gibi ABD pazarı da durgunluk dönemine girebilir. Genel olarak bakıldığında ise, elektrikli araç satışlarının artış trendinin devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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