Yeni nesil Apple CarPlay, 2025'e kalabilir

Tam Boyutta Gör Apple, yeni nesil CarPlay desteğine sahip ilk araç modellerinin 2024'te piyasaya sürüleceğini belirtmeye devam ediyor. Yılın bitmesine üç haftadan az bir süre kala şirketin bu hedefe ulaşması için zaman daralıyor.

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Apple CarPlay 2 için zaman daralıyor!

Tam Boyutta Gör Benzer bir durum geçen yıl yaşanmıştı. Apple, yeni nesil CarPlay'e sahip ilk araçların 2023'ün sonlarında ön izlemesinin yapılacağını söylemiş, Aston Martin ve Porsche, 20 Aralık'ta gösterge paneli konseptlerini paylaşmıştı. CarPlay 2’ye ilişkin olarak, Aston Martin, DB12 spor otomobilinde mevcut olacağını söylemişti ancak detayları paylaşmadı. Porsche, Kasım ayı sonu itibarıyla yeni nesil CarPlay'i piyasaya sürmek için bir planlarının olmadığını paylaştı.

Apple, WWDC 2022’de yeni nesil CarPlay’in gösterge paneli ve klima kontrolleriyle daha derin entegrasyon, gösterge panelinde birden fazla ekran desteği, ayrı FM radyo uygulaması, widget'lar ve daha fazlasını getireceğini söylemişti. Ayrıca arayüzün her araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanacağını belirtmişti. Aradan iki yıldan fazla zaman geçti ancak CarPlay 2 hala piyasada değil. Apple da hiçbir yeni bilgi paylaşmadı.

Yeni nesil CarPlay'in yalnızca yeni araçlarda mevcut olması bekleniyor. Standart CarPlay için bir güncelleme olmayacak. Otomobil üreticileri arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault, Volvo ve Aston Martin bulunuyor ancak bazılarının araç içi yazılım deneyimini Apple’a devretme konusunda tereddütleri olduğu söyleniyor.

Yeni nesil CarPlay neler getirecek?

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Gösterge paneli entegrasyonu

Klima kontrolleri

Çoklu ekran desteği

Araçlar

FM Radyo uygulaması

Yeni CarPlay uygulamaları

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