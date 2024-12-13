Yeni nesil Apple CarPlay, 2025'e kalabilir

Apple CarPlay 2 için zaman daralıyor!
Apple, WWDC 2022’de yeni nesil CarPlay’in gösterge paneli ve klima kontrolleriyle daha derin entegrasyon, gösterge panelinde birden fazla ekran desteği, ayrı FM radyo uygulaması, widget'lar ve daha fazlasını getireceğini söylemişti. Ayrıca arayüzün her araç modeline ve otomobil üreticisinin marka kimliğine göre uyarlanacağını belirtmişti. Aradan iki yıldan fazla zaman geçti ancak CarPlay 2 hala piyasada değil. Apple da hiçbir yeni bilgi paylaşmadı.
Yeni nesil CarPlay'in yalnızca yeni araçlarda mevcut olması bekleniyor. Standart CarPlay için bir güncelleme olmayacak. Otomobil üreticileri arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault, Volvo ve Aston Martin bulunuyor ancak bazılarının araç içi yazılım deneyimini Apple’a devretme konusunda tereddütleri olduğu söyleniyor.
Yeni nesil CarPlay neler getirecek?
- Gösterge paneli entegrasyonu
- Klima kontrolleri
- Çoklu ekran desteği
- Araçlar
- FM Radyo uygulaması
- Yeni CarPlay uygulamaları
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: