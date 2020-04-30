Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Honda Jazz, Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor

    Avrupa'da kendi sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olan yeni Honda Jazz, sahip olduğu aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor.
    1 sa.
    368
    18
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni Honda Jazz, Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor
    Tam Boyutta Gör

    Honda’nın elektrikli vizyon stratejisi kapsamında oluşturulan “e:Technology” markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımı ile Avrupa’nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor.

    Honda’nın yolcu güvenliğine verdiği önemi yansıtan yeni hibrit Jazz, Avrupa’da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda iddiasını ortaya koyuyor. Yeni Honda Jazz’da yer alan ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor. Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı, yandan çarpma esnasında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor ve çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "General Motors elektrikli Hummer'ın duyurusunu erteledi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti

    Yeni Honda Jazz’da gelişmiş aktif güvenlik teknolojileri de standart olarak sunuluyor. Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz’daki Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera; aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor. Kamera aynı zamanda sürekli net bir görüş için buğulanmayı da önleyebiliyor.

    Yeni Honda Jazz, Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Jazz’da bulunan Honda SENSING, birçok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Aydınlatması olmayan yollarda yayaları da tespit etmek için gece kullanım özellikleri daha da geliştirilen Çarpışma Önleme Fren Sistemi, kavşaklarda dönüş yaparken karşıdan bir araç gelmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi sürüş hızını öndeki araca göre ayarlarken aynı zamanda düşük hız sürüşlerini de destekliyor. Şerit Takip Sistemi, 72 km/s ve üzeri hızlarda şehir içinde, şehirlerarası yollarda ve çok şeritli otoyollarda sürüş güvenliğini desteklerken Yoldan Çıkma Önleme Sistemi, aracın asfalt dışına çıkması, yaklaşmakta olan bir araç olması veya sinyaller etkin olmadığında aracın farklı bir şeride geçmesi halinde sürücüyü uyarıyor.

    Trafik İşareti Tanımlama Sistemi trafik işaretlerini tanımlıyor ve bunları gösterge panelinde görüntülüyor. Hız Sınırı ve Girilmez trafik işaretlerini tanımlayan sistem gösterge panelinde aynı anda iki işareti birden gösterebiliyor. Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ise aracın hızını sistemin tanımlamış olduğu hız sınırı işaretine göre ayarlıyor. Algılanan Hız Sınırı İşareti o anki sürüş hızından daha düşük ise sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından aracın hızını düşürüyor.

    Otomatik Uzun Far Yardımcısı 40 km/s ve zerindeki hızlarda yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak uzun farları otomatik olarak etkinleştiriyor ve devreden çıkartıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile desteklenen Kör Nokta Bilgi Sistemi Executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin"
    2 sa.
    Çinli üreticiden yüz tanıma sistemine sahip elektrikli otomobil konsepti: R-Aura Concept
    3 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    face1tr (Samet Aksuoğlu) 42 dk.
    önü göden ağzı gibi duruyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 56 dk.
    2005 modelini kullanıyorum bu kadar güze bir araba olamaz ya. bu son çıkanları hiç almak istemem ama
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    lojistisyen 1 sa.
    Tasarımda geri giden araçlarda bugün...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Toshiba ve Western Digital, HDD’lerde kullanılan teknolojileri daha açık hâle getirdi 52 dk. Sürpriz: Galaxy S21 ekranını BOE firması üretecek 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Honda Jazz, Avrupa'nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor Sonraki Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var 2 sa. Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor 2 sa. Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı 2 sa. Sosyal medyadaki sahte hesaplara karşı kanun teklifi: "T.C. Kimlik No zorunluluğu getirilsin" 3 sa. Çinli üreticiden yüz tanıma sistemine sahip elektrikli otomobil konsepti: R-Aura Concept 3 sa. iPhone maske taktığınızı anlayacak ve Face ID'yi atlayarak şifre ile kilit açmayı kolaylaştıracak 4 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesine başvuran sayısı belli oldu 4 sa. Folding@home projesine CERN’den 10 bin işlemci çekirdeğiyle destek 5 sa. Western Digital dayanıklılık odaklı microSDXC kartlarını üreticilere sundu 5 sa. Fairphone'dan üst düzey gizlilik sunan /e/ işletim sistemine sahip akıllı telefon 6 sa. F-35 savaş uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama, süpersonik hızlarda zarar görüyor 6 sa. Xiaomi RedMi Note 9 tanıtılıyor! 14.30'da Türkçe Simultane çeviriyle! 6 sa. Samsung Electronics, 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5,6 daha fazla gelir elde etti 7 sa. Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor! 7 sa. MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu 8 sa. Denediğimiz en hızlı WiFi "Asus ZenWiFi XT8 incelemesi" 8 sa. Bütçe dostu LG Premiere Pro Plus geliyor 8 sa. HP OMEN oyuncu dizüstü modeli Ryzen 7 4800H ile güncellendi 9 sa. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Otomobil fiyatları halkın ulaşamayacağı seviyeye geldi.
    DH Forum
    Günde 13 saat pc başında olma
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi