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    General Motors elektrikli Hummer'ın duyurusunu erteledi

    ABD'li otomotiv devi General Motors'un, Tesla Cybertruck'a rakip olacak elektrikli Hummer modelinin 20 Mayıs'ta yapılacak olan resmi duyurusu, Koronavirüs nedeniyle ertelendi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    General Motors elektrikli Hummer'ın duyurusunu erteledi
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    Dünyanın lider otomotiv şirketlerinden General Motors (GM), 20 Mayıs tarihinde Detroit-Hamtramk fabrikasında yapacağı elektrikli Hummer duyurusunu, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelediğini açıkladı.

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    Şirket, “GMC Hummer EV'yi dünyaya göstermek için sabırsızlanmamıza rağmen, 20 Mayıs için planlanan duyuru tarihini erteliyoruz.” açıklamasını yaptı ve Tesla Cybertruck'a rakip olarak gösterilen bu elektrikli Hummer modeli ile ilgili kısa bir video yayınladı. GM daha önce GMC Hummer EV'nin yetenekleri hakkında bazı detaylar vermişti ancak şimdiye kadar fiyatı ve menzili hakkında bir bilgi mevcut değildi.

    2021 sonunda üretime girecek

    GMC iletişim müdürü Stuart Fowl Electrek'e, GMC Hummer EV'nin menzilinin tanıtılan diğer elektrikli pick-uplara kıyasla, kesinlikle rekabetçi olacağını söyledi. Şirketin, GMC Hummer EV'ye olan ilgiyi daha da artırmak için yayınladığı kısa tanıtım videosunda ise ne yazık ki bu model hakkında yeni bir bilgi yer almıyor.

    Elektrikli Hummer'ın resmi duyurusunun süresiz olarak ertelenmesininin, aracın piyasaya sürülme zamanlamasını değiştirmediğini de söyleyelim. Tesla Cybertruck'la kapışması beklenen pick-up'ın üretimine 2021 yılının sonunda başlanması planlanıyor.



    https://electrek.co/2020/04/29/gm-postpones-reveal-of-hummer-ev-but-provides-new-overhead-teaser-image/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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