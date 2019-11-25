Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu

MatePad Pro tablet ve Sound X akıllı hoparlör modelini tanıttığı etkinlikte Huawei’nin dizüstü tarafında da duyuruları vardı. Popüler Huawei MateBook D dizüstü serisi iki yeni modelle genişletildi.

Huawei MateBook D 15 özellikleri

Huawei MateBook D 15 modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İnce ekran çerçeveleri sayesinde yüzde 87 ekran-kasa oranına ulaşılmış. Onuncu nesil Intel Core i7’ye kadar işlemci yanında Nvidia GeForce MX250 ekran kartı sunuluyor.

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16GB’a kadar RAM, 512GB’a kadar SSD ve 1TB’a kadar HDD sunan Huawei MateBook D 15 modeli Shark Fin 2.0 fan ile sessiz ancak etkili bir soğutma gerçekleştiriyor. 16.9mm kalınlık değerine ulaşan cihaz 1.9Kg ağırlığa sahip. 65W güç adaptörü de 160 gram.

USB 2.0, USB 3.0, HDMI, USB Tip-C şeklinde bağlantıları olan cihaz 13 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kasada bir parmak izi okuyucu var. Bunun yanında 14 inçlik ekran ve 15.9mm kalınlık değeri sunan Huawei MateBook D 14 modeli de mevcut. Ayrıca her iki modelin Ryzen R5 3500U işlemcili versiyonları da var. Fiyatlar şu şekilde:

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Huawei MateBook D 15 fiyatı

Core i5/MX250/8GB/256GB SSD + 1TB HDD — 750$

Core i5/MX250/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — 795$

Core i7/MX250/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — 937$

Ryzen R5/8GB/256GB SSD + 1TB HDD — 569$

Ryzen R5/16GB/256GB SSD + 1TB HDD — 610$

Huawei MateBook D 14 fiyatı

Core i5/MX250/8GB/512GB SSD — 738$

Core i5/MX250/16GB/512GB SSD — 781$

Core i7/MX250/16GB/512GB SSD — 923$

Ryzen – R5/8GB/512GB SSD — 568$

Ryzen – R5/16GB/512GB SSD — 710$

https://www.gizmochina.com/2019/11/25/huawei-matebook-d-launched-china/