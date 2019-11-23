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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi

    28 Kasım A101 aktüel ürünler arasında daha uygun fiyatıyla Honor 9X akıllı telefon modeli dikkat çekiyor. Honor 9 Lite modeli ise öncekilerden biraz daha uygun fiyatla çıkıyor.
    11 sa.
    6,6b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi
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    Genelde Huawei markası tarafında yaptığı kampanyalı satışları ile dikkat çeken A101 marketlerde haftaya Honor 9X sürprizi var. Üstelik piyasanın çok az altına satışa sunuluyor.

    28 Kasım A101 aktüel ürünler

    28 Kasım A101 aktüel ürünler arasında Honor 9X modeli yer alıyor. Henüz piyasaya çıkan Honor 9X modelinde 6.59 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Kirin 710F yonga seti, 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü, 16 MP (f/2.2) pop-up ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 2599TL fiyat etiketi koyan A101 piyasanın bir miktar altında kalmayı başarmış. Honor Band 5 modeli de hediye ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Diğer taraftan Honor 9 Lite modeli de bir miktar daha ucuzlamış. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

    Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1099TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

    Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi

    29 Kasım BİM aktüel ürünler

    29 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Trust çevre ekipmanları dikkat çekiyor. Trust Ziva oyuncu kulaklığı 49TL iken Trust Ziva standart kulaklık 39TL ve Trust kablosuz fare modeli de 24.90TL olarak belirlenmiş. Dahili bataryası ve fanı olan standlı oyun kontrolcü aksesuarı 29.90TL fiyat etiketine sahip.



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    Bloodin 11 sa. en beğenilen
    Kirin 710'lu cihaza 2600 TL, insanın aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekiyor, hele ki Mi 9T varken...
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    WmGMD 10 sa.
    Ips ekran kirin 710f 4 gb ram 128 gb rom ve 2600 tl. Birde öbür tarafa bakalım.
    Amoled HDR10 ekran Snapdragon 730 6 gb ram 64 gb rom.

    9T ye rakip olmaktan çok fiyatlarının artmasına sebep olabilir :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    N. Chomsky 10 sa. WmGMD


    Mi 9t'de Hdr 10 yok, düz Hdr var.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Bloodin 11 sa. en beğenilen
    Kirin 710'lu cihaza 2600 TL, insanın aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekiyor, hele ki Mi 9T varken...
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