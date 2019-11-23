Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi

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Genelde Huawei markası tarafında yaptığı kampanyalı satışları ile dikkat çeken A101 marketlerde haftaya Honor 9X sürprizi var. Üstelik piyasanın çok az altına satışa sunuluyor.

28 Kasım A101 aktüel ürünler

28 Kasım A101 aktüel ürünler arasında Honor 9X modeli yer alıyor. Henüz piyasaya çıkan Honor 9X modelinde 6.59 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Kirin 710F yonga seti, 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü, 16 MP (f/2.2) pop-up ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 2599TL fiyat etiketi koyan A101 piyasanın bir miktar altında kalmayı başarmış. Honor Band 5 modeli de hediye ediliyor.

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Diğer taraftan Honor 9 Lite modeli de bir miktar daha ucuzlamış. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1099TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

29 Kasım BİM aktüel ürünler

29 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Trust çevre ekipmanları dikkat çekiyor. Trust Ziva oyuncu kulaklığı 49TL iken Trust Ziva standart kulaklık 39TL ve Trust kablosuz fare modeli de 24.90TL olarak belirlenmiş. Dahili bataryası ve fanı olan standlı oyun kontrolcü aksesuarı 29.90TL fiyat etiketine sahip.