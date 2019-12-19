Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi (KIPRIS) veritabanında ortaya çıkan görüntüler, Kia’nın uzun bir aradan sonra logo değişikliğine hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Söz konusu yeni logo, şimdi de henüz modeli belli olmayan bir araç üzerinde görüntülendi.

Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı"

Paylaşılan fotoğraflardaki yeni logo, KIPRIS veritabanındaki görüntülerle uyumlu görünüyor. Aynı fontun kullanıldığı iki logo üzerindeki tek fark, araç üzerindekinin oval bir çerçeve içerisine alınmış olması. Arka planda da şimdiki logoda olduğu gibi siyah renk kullanılmış. Koreli markanın yeni logoyu bu şekilde kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun bir Kia sahibi tarafından yapılmış bireysel bir çalışma olması da muhtemel görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Konsept otomobillerde bu logo kullanılmıştı

Kia’dan güncel logonun değiştirilip değiştirilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Koreli şirket, Imagine ve Futuron gibi yeni konsept otomobillerinde bu tasarıma yer vererek değişimin sinyallerini vermeye başlamıştı. Dolayısıyla önemli bir yenilenme sürecine giren Kia’nın logoyu da es geçmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Buradaki asıl önemli soru, markanın bu logoyu küresel çapta kullanıp kullanmayacağı. Zira yeni logonun yalnızca Kore pazarında kullanılacağına dair söylentiler var.

Kia’nın kullanmayı planladığı yeni logonun kesin halini görmek için şirketten yapılacak resmi açıklamayı beklememiz gerekecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Kia'nın yeni logosunu beğendiniz mi? Evet Hayır Oy Ver 207 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Kia'nın yeni logosunu beğendiniz mi? Evet Hayır Anket Sonlandı 207 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Kia'nın yeni logosunu beğendiniz mi? 48% Evet 100 oy 52% Hayır 107 oy 207 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön