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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde KIPRIS veritabanında ortaya çıkan yeni Kia logosu, şimdi de bir araç üzerinde görüldü. Resmi logonun böyle olacağını varsayarsak, siz Koreli üreticinin yeni logosunu beğendiniz mi?
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi
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    Geçtiğimiz günlerde Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi (KIPRIS) veritabanında ortaya çıkan görüntüler, Kia’nın uzun bir aradan sonra logo değişikliğine hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştı. Söz konusu yeni logo, şimdi de henüz modeli belli olmayan bir araç üzerinde görüntülendi.

    Ayrıca Bkz. "2020 Volkswagen Golf'ün de dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı"

    Paylaşılan fotoğraflardaki yeni logo, KIPRIS veritabanındaki görüntülerle uyumlu görünüyor. Aynı fontun kullanıldığı iki logo üzerindeki tek fark, araç üzerindekinin oval bir çerçeve içerisine alınmış olması. Arka planda da şimdiki logoda olduğu gibi siyah renk kullanılmış. Koreli markanın yeni logoyu bu şekilde kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun bir Kia sahibi tarafından yapılmış bireysel bir çalışma olması da muhtemel görünüyor.

    Yeni Kia logosu şimdi de bir araç üzerinde görüntülendi
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    Konsept otomobillerde bu logo kullanılmıştı

    Kia’dan güncel logonun değiştirilip değiştirilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Koreli şirket, Imagine ve Futuron gibi yeni konsept otomobillerinde bu tasarıma yer vererek değişimin sinyallerini vermeye başlamıştı. Dolayısıyla önemli bir yenilenme sürecine giren Kia’nın logoyu da es geçmeyeceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Buradaki asıl önemli soru, markanın bu logoyu küresel çapta kullanıp kullanmayacağı. Zira yeni logonun yalnızca Kore pazarında kullanılacağına dair söylentiler var.

    Kia’nın kullanmayı planladığı yeni logonun kesin halini görmek için şirketten yapılacak resmi açıklamayı beklememiz gerekecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Kia'nın yeni logosunu beğendiniz mi? Oy Ver 207 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    porsoro 2 sa. en beğenilen
    Ucuz Jant Markası gibi olmuş.
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    12 Angry Men 38 dk.
    Çok kötü gözüküyor. Geçen yayınlanan resimlerde böyle değildi.
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    Meticulous 1 sa.
    çirkin amblemler konusunda skoda 1, kia 2...
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    ProfXavier 2 sa.
    aklıma direk KN filtrelerini getiriyor.
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    porsoro 2 sa. en beğenilen
    Ucuz Jant Markası gibi olmuş.
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    powertr06 2 sa.
    Logo güzelde kia ile alakası yok KN yazıyor gibi gözüküyor biraz daha uğraşmalari lazım tasarımda.
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