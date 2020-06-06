Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu

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Markanın dünya çapında en çok satış elde eden modeli olan ve yenilenerek iddiasını daha da artıran Lexus RX Türkiye’de satışa sunuldu. Lexus’un İstanbul ve Ankara showroomlarında yerini alan lüks SUV’un fiyatı 801 bin TL’den başlıyor.

Yeni Lexus RX, beş kişilik standart versiyonun yanı sıra RX L isimli 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesine sahip versiyonla da tercih edilebiliyor. 6 kişilik RX L, Kaptan Köşkü koltuklarıyla daha fazla konfor sunuyor. Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX, daha ince farları, daha yuvarlak hatlı tamponları, stop grubunda ve sinyallerde bulunan L motifleriyle dikkat çekiyor.

Yeni Lexus RX’in iç mekanı da iyileştirildi ve 12.3 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla donatıldı. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip multimedya sisteminin yanı sıra sürücü ve yolcunun kolay kullanımı için de düzenlemeler yapıldı.

Yenilenen RX ile birlikte Lexus, 6 kişilik oturma düzeninde her koltukta daha fazla konfor arayanlar için özel olarak geliştirilen ikinci ve üçüncü sırada ikili oturma düzenine sahip Kaptan Köşkü koltukları sunuyor. VIP konforu sağlayan bu koltuklar, orta sıradakilerin ayrı ayrı katlanmasıyla, kaydırılmasıyla ve özel kolçaklarıyla daha fazla konfor ve yaşam alanı sağlanıyor.

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Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip RX L versiyonu ise, yenilenerek daha fonksiyonel hale getirildi. Üçüncü sıra koltuklarda iki farklı oturma pozisyonu ile artık 95 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.

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RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip 238 HP güce ve 350 Nm torka üreten RX 300'ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuluyor. RX'in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 HP güç üretiyor.

Lexus, yenilenen RX ile birlikte son versiyon Lexus Safety System + özelliklerini sunuyor. Kazaları engellemeye katkı sağlayan veya kazaların şiddetini azaltan bu sistem, yayaları ve bisikletleri algılayan Ön-Çarpışma Sistemi ile birlikte daha da geliştirildi.

Yeni RX, aynı zamanda dünyada ilk kez BladeScan Adaptif Uzun Huzmeli Far sistemini sunuyor. Özel olarak geliştirilen bu LED farlar, otomatik olarak kendisini ayarlıyor. Daha iyi bir aydınlatma sağlayarak yol kenarlarındaki yayaların ve tehlike yaratan nesnelerin görülmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırma riskini de azaltıyor.

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