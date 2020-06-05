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    Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgın sonrası ekonomiyi canlandırmak için 130 milyar euro'luk teşvik paketi açıklamıştı. Bu pakette elektrikli araçlara yönelik indirimler de bulunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim
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    Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak isteyen Almanya, salgın sonrası ekonomiye can vermek için hazırladığı 130 milyar euro’luk teşvik paketinde elektrikli araçları da unutmadı.

    Halihazırda elektrikli araç satışlarının indirimlerle desteklendiği Almanya’da bu teşvikler tüketiciyi daha da cesaretlendirmek adına iki katına çıkarıldı. Elektrikli araç satın alacak kişilere bundan böyle 6 bin euro indirim yapılacak. Söz konusu indirim devlet tarafından karşılanacak.

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    Almanya’daki teşvikler kapsamında markalar da elektrikli araç satın almak isteyen müşterilerine 3 bin euro indirim sağlıyor. Bu uygulamayı da dikkate aldığımızda elektrikli araç satışlarındaki toplam indirimin 9 bin euro’ya ulaştığını görüyoruz. Ayrıca, paket kapsamında KDV oranının geçici olarak yüzde 19’dan 16’ya düşürülmesi de fiyatlara etki eden bir başka unsur olacak.

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    Yukarıda sözü geçen indirim miktarı, satış fiyatı 40 bin euro’ya kadar olan elektrikli araçlarda geçerli. Dolayısıyla yeni çıkacak Volkwagen ID.3’ün yanı sıra Peugeot e-208 ve Renault Zoe gibi uygun fiyatlı modelleri daha cazip hale getireceğini söylemek mümkün. Premium modellerde de indirim söz konusu fakat aracın toplam fiyatına bakıldığında neredeyse devede kulak kalıyor.

    Almanya ayrıca, akaryakıt istasyonlarını da bünyesinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu bulundurmaya teşvik ediyor. Fiyatlardaki indirimin yanı sıra bu da elektrikli araçların yaygınlaşması için destekleyici bir unsur olarak görülebilir. Zira şarj istasyonlarının yetersizliği de elektrikli araçların tercih edilmemesinin en büyük nedenlerinden biri.

    Elektrikli araçlar için uygulanan bu indirimin 2.2 milyar euro'ya mal olması bekleniyor. Üreticilere ve onların tedarikçilerine yönelik teşvikler de işin içine katıldığında toplam maliyet 5 milyar euro'yu bulacak.



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    Renault S.A. (George Staub ) 8 sa. en beğenilen
    Türkiye'de de teşvik yaptılar faiz indirimi oldu, şükredin
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    emrelio (Emre ÖZKAN) 2 sa.
    Yaw fakir alamanlar araba alamamışlar, herkes fakir fakir bisiklete biniyorlar. O yüzden yabmışlar bu indirimi.

    Bak bizde neden olmuyor bu indirim? Gıskanıyolla kardeşim...
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    Txrboz (Cem Erinç) 3 sa.
    Bunu gören devlet büyükleri BİNDİRMEYE devam
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    travmasurgeon (erhan joker) 5 sa.
    Zaten arabalar 20000-30000 arası genelde. 1/3 siliyor adamlar. Vay vay vay
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    Alqu 5 sa. yeni yorumcu
    bizde kredilerde verilen vade sayısı artırılır.
    Vay be ulan bir gün Alman vatandaşı olmanın muazzam lüks ve cazibeli bir şey olacağını hiç düşünmezdim.
    Şu hans lar bizim neremizi kıskanıyor 1150 odalı sarayı herhalde.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 3 sa. Alqu
    Siz daha anlamadınızmı?

    Adam "bizi kıskanıyorlar" derken kendisini ve çevresini kastediyor!

    Yoksa almanlar senin sofrandaki makarnalarımı yoksa pilâvımı kıskanacak?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Kraaz (Altan CAN) 6 sa.
    Almanya kıskançlıktan çatır çatır çatlıyor şu an.
    Biz ancak 9000 euro teşvik verebildik, İBAN verip SMS kampanyası yapamadık diye.
    Merkel gece gündüz ağlıyormuş, hatta kör olmuş.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 sa.
    Nasıl ülkeler var görün. Orada yaşayanları kıskanıyorum.
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    CoreXXX (fatih tat) 6 sa. 12 Angry Men
    Biz hiç bir zaman almanya gibi olamayız. Neden biliyor musunuz. Senin gibi düşünenler yüzünden. Ülkeyi eleştirmek yerine nasıl almanya seviyesine gelirizi düşünmez isek daha çook kıyaslar dururuz.
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    boraycan (boray kaya) 6 sa. 12 Angry Men
    1913-1948 yılları arasında yaşadıkları yıkımdan çok iyi ders aldılar. O yılları hiç unutmuyorlar...
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    Deníz (yok sanane) 6 sa.
    Bizdeyse faiz indirimi olur , oda acıcık birşey.
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    haberelectro 7 sa.
    Ezik italya da dizellere teşvik versin
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    Galatas4ray (ENVER A.) 7 sa.
    Bide bizim devleti beğenmeyenler var bizdekilerde faizli kredi veriyor😂
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    Renault S.A. (George Staub ) 8 sa. en beğenilen
    Türkiye'de de teşvik yaptılar faiz indirimi oldu, şükredin
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    1308 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli araçlar, almanya ve
    6 etiket daha almanya teşvik paketi volkswagen id.3 peugeot e-208 koronavirüs dünya Bilim ve Teknoloji
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