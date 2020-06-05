Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim

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Elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak isteyen Almanya, salgın sonrası ekonomiye can vermek için hazırladığı 130 milyar euro’luk teşvik paketinde elektrikli araçları da unutmadı.

Halihazırda elektrikli araç satışlarının indirimlerle desteklendiği Almanya’da bu teşvikler tüketiciyi daha da cesaretlendirmek adına iki katına çıkarıldı. Elektrikli araç satın alacak kişilere bundan böyle 6 bin euro indirim yapılacak. Söz konusu indirim devlet tarafından karşılanacak.

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Almanya’daki teşvikler kapsamında markalar da elektrikli araç satın almak isteyen müşterilerine 3 bin euro indirim sağlıyor. Bu uygulamayı da dikkate aldığımızda elektrikli araç satışlarındaki toplam indirimin 9 bin euro’ya ulaştığını görüyoruz. Ayrıca, paket kapsamında KDV oranının geçici olarak yüzde 19’dan 16’ya düşürülmesi de fiyatlara etki eden bir başka unsur olacak.

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Yukarıda sözü geçen indirim miktarı, satış fiyatı 40 bin euro’ya kadar olan elektrikli araçlarda geçerli. Dolayısıyla yeni çıkacak Volkwagen ID.3’ün yanı sıra Peugeot e-208 ve Renault Zoe gibi uygun fiyatlı modelleri daha cazip hale getireceğini söylemek mümkün. Premium modellerde de indirim söz konusu fakat aracın toplam fiyatına bakıldığında neredeyse devede kulak kalıyor.

Almanya ayrıca, akaryakıt istasyonlarını da bünyesinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu bulundurmaya teşvik ediyor. Fiyatlardaki indirimin yanı sıra bu da elektrikli araçların yaygınlaşması için destekleyici bir unsur olarak görülebilir. Zira şarj istasyonlarının yetersizliği de elektrikli araçların tercih edilmemesinin en büyük nedenlerinden biri.

Elektrikli araçlar için uygulanan bu indirimin 2.2 milyar euro'ya mal olması bekleniyor. Üreticilere ve onların tedarikçilerine yönelik teşvikler de işin içine katıldığında toplam maliyet 5 milyar euro'yu bulacak.

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