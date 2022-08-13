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    Yeni MemTest86 sürümü bozuk RAM tespitini kolaylaştıracak

    Passmark tarafından yapılan MemTest86, sisteminizdeki bozuk RAM’lerin tespiti için kullanılan ücretsiz bir yazılım. Yeni sürümündeyse bozuk RAM tespiti artık daha da kolaylaştırılıyor.
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    Yeni MemTest86 sürümü bozuk RAM tespitini kolaylaştıracak
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    Sistemdeki arızalı veya bozuk RAM belleklerinin tespitinde kullanılan MemTest86, yeni sürümü ile işlevselliğini artırıyor. Yazılımın arkasındaki isim, bellek test aracının yeni bir çağa girdiğini söylerken artık bozuk RAM tespitinin kolaylaştığının altı çiziliyor.

    MemTest86’nın yeni sürümünde artık hangi bellek modülünde hata olduğu değil, aynı zamanda hangi bellek yongasının da arızalı olduğu belirlenecek. Ancak mevcuttaki çoğu sistemin bu yetenekleri kullanamayacağı aktarılıyor.

    Sadece DDR5 bellekler destekleniyor

    Yeni MemTest86 sürümü bozuk RAM tespitini kolaylaştıracak
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    Görselden de anlaşılacağı üzere artık yeni versiyonda hangi bellek bloğunun hatadan etkilendiği görülebiliyor. Hatanın görselleştirilerek verilmesi önemliyken yeni yeteneğin çalışması için bazı kısıtlamalar söz konusu. Şu anda sadece çift kanal DDR5 sistemlerde çalışan bu özellik, 12. Nesil Intel işlemciler ve Z690 anakartlar ile çalışıyor. Fakat bu yıl çıkacak yeni nesil Intel ve AMD işlemcili platformlar bu özelliği kullanabilecek.

    Yıl başından beri herhangi bir güncelleme almayan MemTest86’nın yeni versiyonu hakkında net bir çıkış tarihi yok fakat doğrudan V10 sürüme yükseltilecek olan yazılımın birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor. Görünüşe göre sürüm çıktığında muhtemelen DDR4 RAM’ler de uyumlu olmayacak.

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