Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, DDR6 çalışmalarına başladı

    Bellek üreticileri şimdiden DDR6 standardı için çalışmalara başladı. Daha verimli bir yöntemle üretilecek DDR6 belleklerin iki kata varan hız artışları sunması bekleniyor. 
    Oy Ver

    DDR6
    Tam Boyutta Gör

    Henüz DDR5 teknolojisinin tam anlamıyla yaygınlaşmış değil ancak bellek üreticileri DDR6 için kolları sıvadı. Önümüzde en az 3 yıllık bir süreç mevcut ancak şimdiden rekabette öne geçme çabası başladı.

    DDR6 neler sunacak?

    Hali hazırda taşınabilir sistemler için verimlilik odaklı LPDDR5 ve LPDDR5X daha yaygın bir kullanım alanına ulaştı. Bu sistemlerde 10000Mbps hızları teorik olarak elde edilmiş durumda. Biraz daha yavaş ilerleyen DDR5 teknolojisinde ise 12600Mbps yakın zamanda piyasaya çıkacak. JEDEC organizasyonunun DDR5 için belirlediği lansman hızları 6400Mbps iken hız aşırtma da 8500Mbps seviyesindeydi.

    DDR6 teknolojisinde ise üreticiler MSAP adında yeni bir üretim süreci benimsiyor. MSAP yongaların daha verimli bir şekilde üretilmesini sağlarken daha fazla katman eklenmesi de yoğunlukları arttırıyor.

    JEDEC’in DDR6 için belirlediği hızlar ise lansman olarak 12800Mbps, hız aşırtma olarak 17000Mbps. DDR5 teknolojisinin iki katı yakalamış olduğunu hesaba katarak DDR6 teknolojisinde 20000Mbps hızlar şaşırtıcı olmayacaktır. Samsung en erken 2024 yılında tasarımını tamamlamış olmayı planlıyor ancak ticari olarak 2025 yılında kullanıma sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro Max
    Apple iPhone 13 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız