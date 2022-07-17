Samsung, DDR6 çalışmalarına başladı

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Henüz DDR5 teknolojisinin tam anlamıyla yaygınlaşmış değil ancak bellek üreticileri DDR6 için kolları sıvadı. Önümüzde en az 3 yıllık bir süreç mevcut ancak şimdiden rekabette öne geçme çabası başladı.

DDR6 neler sunacak?

Hali hazırda taşınabilir sistemler için verimlilik odaklı LPDDR5 ve LPDDR5X daha yaygın bir kullanım alanına ulaştı. Bu sistemlerde 10000Mbps hızları teorik olarak elde edilmiş durumda. Biraz daha yavaş ilerleyen DDR5 teknolojisinde ise 12600Mbps yakın zamanda piyasaya çıkacak. JEDEC organizasyonunun DDR5 için belirlediği lansman hızları 6400Mbps iken hız aşırtma da 8500Mbps seviyesindeydi.

LPDDR5X ne kadar hızlı? 3 hf. önce eklendi

DDR6 teknolojisinde ise üreticiler MSAP adında yeni bir üretim süreci benimsiyor. MSAP yongaların daha verimli bir şekilde üretilmesini sağlarken daha fazla katman eklenmesi de yoğunlukları arttırıyor.

JEDEC’in DDR6 için belirlediği hızlar ise lansman olarak 12800Mbps, hız aşırtma olarak 17000Mbps. DDR5 teknolojisinin iki katı yakalamış olduğunu hesaba katarak DDR6 teknolojisinde 20000Mbps hızlar şaşırtıcı olmayacaktır. Samsung en erken 2024 yılında tasarımını tamamlamış olmayı planlıyor ancak ticari olarak 2025 yılında kullanıma sunulacak.

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DDR6 ne kadar hızlı?