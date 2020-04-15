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    Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir

    Apple en çok satan ürünlerinden biri olan akıllı saatinin yeteneklerini daha da geliştirmek istiyor. Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliğinin olabileceği ortaya çıktı.
    4 sa.
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    12
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir
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    Apple Watch şu anda kalpteki ritim bozukluğunu (atriyal fibrilasyon) algılayarak kullanıcıya doktora gitmesini tavsiye edebiliyor. Apple'ın akıllı saati gelecekte sadece kalp atış hızını takip etmekle kalmayacak aynı zamanda suya girilmesi durumunda köpekbalıklarını da algılayacak gibi görünüyor.

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    Şirketin bu yönde hazırlık içerisinde olduğunu ortaya koyan bir patent başvurusu ortaya çıktı. Söz konusu patent yüzerken veya sörf gibi aktiviteler yaparken hızlı bir şekilde sudan çıkabilmeniz için Apple Watch'un sizi yakınlarda köpekbalığı olabileceği konusunda uyarabileceğini gösteriyor.

    Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir
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    Nasıl bir suya girildiğine bakacak

    Patente göre bu özellik kullanıcının ne tür ortamda olduğunu algılayabilen sensörlerle mümkün olabilecek. Örneğin tatlı suda köpekbalığı konusunda çok fazla endişelenecek bir durum olmayabilir. Ancak Apple Watch okyanus ve deniz gibi tuzlu sulara girilmesi durumunda hemen bölgede köpekbalığı olup olmadığını gösteren işaretler ve raporlar aramaya başlayacak.

    Ayrıca, kullanıcıları suda bulunabilecek tehlikeli kimyasallar veya patojenler konusunda da uyarabilecek. Elbette ki bunun şu an için bir patent başvurusu olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Yani gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda kesin konuşmak zor. Ancak "köpekbalığı algılama" oldukça havalı görünen bir özellik olduğu için gelecekteki Apple Watch'larda karşımıza çıkması pek de sürpriz olmayacak.



    https://www.appleworld.today/blog/2020/4/14/apple-wants-even-more-apple-watch-health-features-for-swimmers-including-shark-detection Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. en beğenilen
    sivri sinek algılayıcı istiyorum. köpek balıklarından çok daha tehlikeliler
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    VaporWave (Emre ) 1 sa.
    Kötü kalpli insanları algılasa yeterdi be.
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    Prometheusx 1 sa.
    1. Nisan şakası gibi haberi haber diye sunan site
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    Avatar2147x 1 sa. yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
    Köpek balığıda bizi görecek mi?
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    Das Boot 2 sa.
    Yalana bak clickbait olmuş.
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Haha zaten millet de köpek balığı olan yerde denize giriyordu
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    Avatar2147x 2 sa. yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com

    Köpek balığıda bizi görecek mi?
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    medverdev (mehmet medverdev) 2 sa.
    bırakın bunları da görüntülü konuşma getirin artık
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 sa.
    "Sudan hasar aldığı takdirde garanti kapsamından çıkar." :D
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    smart1978 (X Y) 3 sa.
    Koronavirus sensorulusu cikmadan almam ...
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 3 sa.
    Bende kuduz sokak kopegi dedektoru istiyorum hatta karsiya tutunca atesi yuksek.olanlari gisterip korona uyarisi yapsin he elmacik yapsana
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    1134 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple Watch, köpekbalığı ve
    4 etiket daha sensör algılama akıllı saat Mobil Teknolojiler
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