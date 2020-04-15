Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir

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Apple Watch şu anda kalpteki ritim bozukluğunu (atriyal fibrilasyon) algılayarak kullanıcıya doktora gitmesini tavsiye edebiliyor. Apple'ın akıllı saati gelecekte sadece kalp atış hızını takip etmekle kalmayacak aynı zamanda suya girilmesi durumunda köpekbalıklarını da algılayacak gibi görünüyor.

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Şirketin bu yönde hazırlık içerisinde olduğunu ortaya koyan bir patent başvurusu ortaya çıktı. Söz konusu patent yüzerken veya sörf gibi aktiviteler yaparken hızlı bir şekilde sudan çıkabilmeniz için Apple Watch'un sizi yakınlarda köpekbalığı olabileceği konusunda uyarabileceğini gösteriyor.

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Nasıl bir suya girildiğine bakacak

Patente göre bu özellik kullanıcının ne tür ortamda olduğunu algılayabilen sensörlerle mümkün olabilecek. Örneğin tatlı suda köpekbalığı konusunda çok fazla endişelenecek bir durum olmayabilir. Ancak Apple Watch okyanus ve deniz gibi tuzlu sulara girilmesi durumunda hemen bölgede köpekbalığı olup olmadığını gösteren işaretler ve raporlar aramaya başlayacak.

Ayrıca, kullanıcıları suda bulunabilecek tehlikeli kimyasallar veya patojenler konusunda da uyarabilecek. Elbette ki bunun şu an için bir patent başvurusu olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Yani gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda kesin konuşmak zor. Ancak "köpekbalığı algılama" oldukça havalı görünen bir özellik olduğu için gelecekteki Apple Watch'larda karşımıza çıkması pek de sürpriz olmayacak.

https://www.appleworld.today/blog/2020/4/14/apple-wants-even-more-apple-watch-health-features-for-swimmers-including-shark-detection

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