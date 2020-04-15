Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti

Sony, Xperia 1 II isimli yeni amiral gemisi telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında duyurdu. Lansman sırasında şirket cihazın 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylemişti.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu
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Sony İspanya resmi Twitter hesabı söz konusu tarihi açıklığa kavuşturdu. Görünüşe bakılırsa akıllı telefon bu ay sonuna kadar Avrupa’ya gelecek. Sony Xperia 1 II siyah veya mor renk seçenekleri ile satışa sunulacak.
Fiyat etiketi de ortaya çıktı
Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.200 euro fiyat etiketi karşılığında satılacak. Akıllı telefon gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor.
Ayrıca 4K çözünürlük ve 21:9 en boy oranına sahip 6.5 inç OLED ekran taşıdığını belirtelim. Sony Xperia 1 II'nin arka panelinde 12 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor.
https://twitter.com/SonyEspana/status/1249753681337159680 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu arada 8000'e gelse de alamam ki :)
Parasini hak eden bir cihaz... Yok yok ..
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