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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti

    Sony'nin geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu çok yakında satışa sunulacak. Xperia 1 II'nin Avrupa'ya geliş tarihi belli oldu.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti
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    Sony, Xperia 1 II isimli yeni amiral gemisi telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında duyurdu. Lansman sırasında şirket cihazın 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylemişti.

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    Sony İspanya resmi Twitter hesabı söz konusu tarihi açıklığa kavuşturdu. Görünüşe bakılırsa akıllı telefon bu ay sonuna kadar Avrupa’ya gelecek. Sony Xperia 1 II siyah veya mor renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

    Fiyat etiketi de ortaya çıktı

    Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 1.200 euro fiyat etiketi karşılığında satılacak. Akıllı telefon gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alıyor.

    Ayrıca 4K çözünürlük ve 21:9 en boy oranına sahip 6.5 inç OLED ekran taşıdığını belirtelim. Sony Xperia 1 II'nin arka panelinde 12 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor.



    https://twitter.com/SonyEspana/status/1249753681337159680 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    berbatine (Burak Asan) 1 sa. en beğenilen
    Bu cihazı eleştirecek ergenler gidip uzaktan eğitimlerine devam etsinler.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    petitcoeur 10 dk.
    Cihaz ben premium cihazım diye bas bas bağırıyor.
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    alpino (alpay avcı) 58 dk.
    malesef türkiye'ye gelmiyor gelse alınacak en iyi cihaz
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 sa.
    Öff yaa! Ne yazık ki 10000 üzerinde gelecek ve yine alamayacağım ( Tahmini tabii ki )
    Bu arada 8000'e gelse de alamam ki :)
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    ne saçma bi isimlendirme
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    berbatine (Burak Asan) 1 sa. en beğenilen
    Bu cihazı eleştirecek ergenler gidip uzaktan eğitimlerine devam etsinler.
    Yanıtla +6
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    canmania (ismail can) 1 sa.
    Telefonun modelinin okunuşu nasıl ? sony 1 2 mi ?
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    Drummerrrr (Oguz Han) 25 dk. canmania
    Sony 1 mark 2 yani 1. Modelin 2. Serisi tipki fotograf makinleri gibi canon 5 d mark 4 yada sony a7 mark 3
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Battı balık yan gider
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    NaciAydinlar 2 sa. yeni yorumcu
    Sıniy bence artık piyasaya geri dönemeZ oyun dışı kaldı
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Bu fiyatlar üst seviyeler icin normal artik galiba. Telefona gelince 21:9 en-boy orani... Bilemiyorum cok uzun geliyor belki alisinca sikinti olmuyordur.
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    4K ekrani hem HDR li hem de 10 bit ( 8+2FRC) ile klasik 8 bit SAmsung ve Apple AMOLED/OLED lerden daha ustundur... Cozunurlugu ile zaten asmistir...
    Parasini hak eden bir cihaz... Yok yok ..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Drummerrrr (Oguz Han) 22 dk. smart1978
    Birde profosyonel sony fotograf makineleri ve kameralari icin ekstra referans monitör oluyor sirf bu yuzden iphone kullanicisi olmama ragmen birtane sony almayi dusunuyorum.
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    690 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sony Xperia 1 II, avrupa ve
    2 etiket daha çıkış tarihi Mobil Teknolojiler
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