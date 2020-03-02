Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz

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Cenevre’ye “elektrik atağı” ile damga vurmak isteyen Renault Grubu fuarın iptal olmasıyla birlikte B planını devreye soktu ve tanıtımları internet üzerinden yapma kararı aldı. Fransız üretici, bu tanıtımlardan ilkiyle karşımızda: Renault Morphoz.

Morphoz konsepti, “herkes için sürdürülebilir mobilite” vizyonuyla yoluna devam eden Renault’nun gelecekteki elektrikli modelleri hakkında önemli ipuçları barındırıyor. İttifak’ın yeni CMF-EV elektrik platformu üzerine inşa edilen Morphoz, bu sayede güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

İki farklı mod, iki farklı menzil

Yapay zeka ve 3. seviye otonom sürüş gibi teknolojilerle donatılan Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Konsept modelde “şehir” ve “seyahat” adı verilen iki farklı sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda Morphoz’un uzunluğu 4.40 metre, aks mesafesi ise 2.73 metre olarak ölçülüyor. Zemine düz bir biçimde yerleştirilen 40 kWh’lık batarya, günlük kullanım için yeterli olan 400 km menzil sunuyor.

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Seyahat modunda Morphoz’un uzunluğu 4.80 metreye, aks mesafesi ise 2.93 metreye yükseliyor. Bu sayede araca daha büyük bir batarya paketi eklenebiliyor. Bu moddayken Morphoz’a takılan 50 kWh’lık ek bataryaya “Travel Extender” adı veriliyor. Toplamda 90 kWh kapasiteye ulaşan batarya paketi, Renault Morphoz’a 700 kilometre gibi etkileyici bir menzil sağlıyor.

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Söz konusu modlar arasındaki değişim, özel bir istasyonda sadece birkaç saniye içinde gerçekleştirilebiliyor. Morphoz şehir modundan seyahat moduna geçirilince, arka yolcu koltukları otomatik olarak geriye doğru hareket ediyor ve iç mekanda ek alan yaratılıyor. Bu sayede yolcular daha fazla bacak mesafesinin tadını çıkarıyor.

Renault Morphoz’daki direksiyonun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10.2 inçlik bir ekran bulunuyor. Direksiyonun arkasında ise, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi için kullanılan diğer ekranlar yer alıyor. Bu ekranlar gerektiğinde tek bir tuşla katlanıp konsolun içerisine gizlenebiliyor. Ayrıca Morphoz’un içerisindeki ön yolcu koltuğu, arka koltuklara bakacak şekilde döndürülebiliyor.

Renault Morphoz, markanın gelecekteki elektrikli araçlarında göreceğimiz “Livinglights” adı verilen aydınlatma düzenine sahip. Tüm tampon boyunca uzanacak biçimde ayarlanan aydınlatmalar, şehir modu ile seyahat modu arasında farklı bir görünüm sunuyor. Morphoz’da geleneksel yan aynalar yerine dijital HD kameralar bulunuyor. Elde edilen görüntüler, aracın içindeki ekranlara yansıtılıyor ve çeşitli dış sensörlerden gelen verilerle birleştirilerek sürücüyü olası tehlikelere karşı uyarıyor.

Renault Morphoz’un sanal bir kişisel asistan olarak çalışan yapay zekası, üç farklı şekilde çağrılıp yönetilebiliyor: ekranlara veya konsola dokunarak, el hareketleriyle veya sesli komutla. Araçta ayrıca indüksiyonlu şarj modu da bulunuyor. Şarj işlemi belli bir yerde (evde veya açık otoparkta) ya da bu teknolojiyle donatılmış yollarda sürüş halindeyken gerçekleştiriliyor.

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