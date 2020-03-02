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    Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz

    Fransız üretici, yeni CMF-EV platformu üzerine inşa edilen ilk çalışmasını görücüye çıkardı. Renault Morphoz adı verilen model, şekil değiştiren gövdesi ve 700 km'ye kadar menziliyle dikkat çekiyor.
    2 hf.
    28,6b
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    18
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz
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    Cenevre’ye “elektrik atağı” ile damga vurmak isteyen Renault Grubu fuarın iptal olmasıyla birlikte B planını devreye soktu ve tanıtımları internet üzerinden yapma kararı aldı. Fransız üretici, bu tanıtımlardan ilkiyle karşımızda: Renault Morphoz.

    Morphoz konsepti, “herkes için sürdürülebilir mobilite” vizyonuyla yoluna devam eden Renault’nun gelecekteki elektrikli modelleri hakkında önemli ipuçları barındırıyor. İttifak’ın yeni CMF-EV elektrik platformu üzerine inşa edilen Morphoz, bu sayede güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.

    İki farklı mod, iki farklı menzil

    Yapay zeka ve 3. seviye otonom sürüş gibi teknolojilerle donatılan Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Konsept modelde “şehir” ve “seyahat” adı verilen iki farklı sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda Morphoz’un uzunluğu 4.40 metre, aks mesafesi ise 2.73 metre olarak ölçülüyor. Zemine düz bir biçimde yerleştirilen 40 kWh’lık batarya, günlük kullanım için yeterli olan 400 km menzil sunuyor.

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    Seyahat modunda Morphoz’un uzunluğu 4.80 metreye, aks mesafesi ise 2.93 metreye yükseliyor. Bu sayede araca daha büyük bir batarya paketi eklenebiliyor. Bu moddayken Morphoz’a takılan 50 kWh’lık ek bataryaya “Travel Extender” adı veriliyor. Toplamda 90 kWh kapasiteye ulaşan batarya paketi, Renault Morphoz’a 700 kilometre gibi etkileyici bir menzil sağlıyor.

    Renault'dan 700 km menzile sahip elektrikli SUV konsepti: Morphoz
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    Söz konusu modlar arasındaki değişim, özel bir istasyonda sadece birkaç saniye içinde gerçekleştirilebiliyor. Morphoz şehir modundan seyahat moduna geçirilince, arka yolcu koltukları otomatik olarak geriye doğru hareket ediyor ve iç mekanda ek alan yaratılıyor. Bu sayede yolcular daha fazla bacak mesafesinin tadını çıkarıyor.

    Renault Morphoz’daki direksiyonun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10.2 inçlik bir ekran bulunuyor. Direksiyonun arkasında ise, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi için kullanılan diğer ekranlar yer alıyor. Bu ekranlar gerektiğinde tek bir tuşla katlanıp konsolun içerisine gizlenebiliyor. Ayrıca Morphoz’un içerisindeki ön yolcu koltuğu, arka koltuklara bakacak şekilde döndürülebiliyor.

    Renault Morphoz, markanın gelecekteki elektrikli araçlarında göreceğimiz “Livinglights” adı verilen aydınlatma düzenine sahip. Tüm tampon boyunca uzanacak biçimde ayarlanan aydınlatmalar, şehir modu ile seyahat modu arasında farklı bir görünüm sunuyor. Morphoz’da geleneksel yan aynalar yerine dijital HD kameralar bulunuyor. Elde edilen görüntüler, aracın içindeki ekranlara yansıtılıyor ve çeşitli dış sensörlerden gelen verilerle birleştirilerek sürücüyü olası tehlikelere karşı uyarıyor.

    Renault Morphoz’un sanal bir kişisel asistan olarak çalışan yapay zekası, üç farklı şekilde çağrılıp yönetilebiliyor: ekranlara veya konsola dokunarak, el hareketleriyle veya sesli komutla. Araçta ayrıca indüksiyonlu şarj modu da bulunuyor. Şarj işlemi belli bir yerde (evde veya açık otoparkta) ya da bu teknolojiyle donatılmış yollarda sürüş halindeyken gerçekleştiriliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nikony 2 hf. en beğenilen
    Geçiniz efenim konseptleri.
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    alemburda34 2 hf.
    cizimi yapan arkadasa helal olsun guzel cizmis
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    manisa_tr (huseyin ali) 2 hf.
    elektrikli arabalara daha büyük teşvikler olmalı tüketiciler için.
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    edi_büdü (1 2) 2 hf.
    Benimki buyuk olsun ama 300 km menzilli olsun . Arkayada performansi yukseltilmis gibi gosteren etiketler yapistirilsin. Jantlar ust model gibi gorunsun felan. Ama ucuz olsun diye arka kapi camlari manuel ve klimasiz olsun.
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    AL3lMA (Akın ) 2 hf.
    1000 km den aşağısı kurtarmaz diyenler gelmemiş
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    Sivarge (Hakan ) 2 hf.
    Bunlar cidden saçmalık. En azından bir prototipi olsa her ne kadar tüketiciye ulaşması zor olsada adamlar yapmış deriz(Sony örneği gibi). Ama bunda tasarımcısının hayallerini tanıtmışlar. İnternete baktığımızda yüzlerce böyle dijital tasarımcı var neler neler çiziyorlar, onlardan tek farkı tasarımcının Renault da çalışması.
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    Rektifier 2 hf. sml_akyz
    edfenergy.com/...



    400km'i zor çıkarıyorlar işte burda 700denmiş
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    xsw 2 hf.
    Harika bir full şarjla İstanbul-Bodrum yaparız.
    Yanıtla +1
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    RaptorFX 2 hf.
    CH-R'ın yeni kasasını Reno çıkarmış.
    Yanıtla +2
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    MaDMaxiBo 2 hf.
    Özel bir istasyonda nasıl birkaç saniye içinde aks mesafesi 20 santim, arabanın boyu 40 santim uzuyor?



    Lego mu bu? Kazada da 40 parçaya mı ayrılıyor?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    megaprince (Turkprince ) 2 hf.
    Range rover Velar'a çok benziyor
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    onatba (onat coşkun) 2 hf.
    Tamamen Wh/kg a bakar. Yani pilin watt saat başına ağırlığına...

    Uyanik reno sehir icinde araci hafifletmek icin cikarilabilir pil tasarlamiş. Bosch 190 kg lik 50kwh pil tasarlamaya çalışıyor. Muhtemelen bu pil baz alınıyor.
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    28634 kez okundu.
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