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    Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası

    Elektrikli motora sahip yeni Fiat 500e ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları sızdırılan 500e, bu kez motor gücü ve menzil gibi teknik detaylarla karşımızda.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası
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    İki gün önce sızdırılan görseller vasıtasıyla tasarımını gördüğümüz yeni Fiat 500e’nin diğer detayları da ortaya çıktı. Yeni nesil elektrikli şehir aracı, 87 kW’lık (118 beygir) elektrik motoruyla birlikte geliyor.

    Yeni nesil Fiat 500e, önceki nesilde kullanılmayan özel bir platform üzerine inşa edilmiş. Bu nedenle ölçülerinde selefine kıyasla az da olsa değişim mevcut. Yeni nesil Fiat 500e’nin toplam uzunluğu ve genişliği selefine kıyasla 60 mm kadar artmış. Aks mesafesindeki artış ise 20 mm olarak açıklandı.

    Yeni elektrikli Fiat 500e’de 87 kW yani 118 beygir güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Küçük şehir aracı bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor. Söz konusu elektrik motorunu beslemek için de aracın zeminine 42 kWh’lık lityum iyon batarya yerleştirilmiş.

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    Elektrikli Fiat 500e menzili

    Elektrikli Fiat 500e’nin sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 320 km olarak açıklandı. 250 km civarında ortalama menzile sahip olan rakiplerine baktığımızda yeni Fiat 500e’nin bu konuda biraz öne çıktığını söylemek mümkün. Bataryanın 7.4 kW Wallbox ile tam doluma ulaşması yaklaşık 6 saat sürüyor. 85 kW’lık hızlı şarj devreye girdiğinde ise sadece 35 dakikada yüzde 80 dolum sağlanıyor.

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    Tek pedalla sürüş deneyimine imkan veren ve bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlayan üç farklı sürüş moduna sahip olduğu söylenen yeni Fiat 500e’nin yenilenen kabininde 10.3 inç Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Buradan yola çıkarak, FCA’nın Ocak sonunda tanıttığı yeni Uconnect 5’in yeni 500e’de kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz.

    Yeni Fiat 500e’nin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih gibi bilgiler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Fakat gelen haberler yeni 500’ün önümüzdeki yaz İtalya’da satışa sunulacağını gösteriyor. 500 La Prima adi verilecek bu sınırlı üretim versiyonun fiyatı 37 bin 900 euro olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 2 hf. en beğenilen gun
    Yani genel olarak doğru fakat bu araç zaten şehir arabası avm ye git gel kafeye uğra Fiat 500 le uzun yol macerasına atılmak için fazla cesur olmak lazım. 320 km bence böyle bir otomobile fazla bile olmuş.
    Yani genel olarak doğru fakat bu araç zaten şehir arabası avm ye git gel kafeye uğra Fiat 500 le uzun yol macerasına atılmak için fazla cesur olmak lazım. 320 ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Bu arabaya 250 milyar değer biçilmiş, Türkiye, togg aracını üretip 250 milyar derse, neler neler diyeceklerdir
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    37 bin avro burada 350-400 bin demek.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 2 hf.
    42kWh ile 320km gidiyormuş.

    1kWh elektrik dünyanın çoğu yerinde 0.1$ civarı. 4.2$'a depo dolar. TR'de 1$=6TL alırsak yaklaşık km'de 8 kuruş yakar.
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    MaDMaxiBo 2 hf.
    Ne gereksiz bir araba



    Şu tipi beğenen insanlar onda bir bile değildir. Beğenene lafım yok tabi, zevk meselesi.
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    207m 2 hf.
    Fiat’ ın alacağım tek arabası diyebilirim. Gerçekten çok hoş olmuş. Özellikle içi bir Fiat’ tan beklenmeyecek derecede güzel 👍🏻
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf.
    D segmenti olan model 3 55kwh 261 bg 35.000$

    B segmenti 500e 42kwh 118 bg 37.000€
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    WB 2 hf.
    5 para etmez..
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    celik44 (hmt çlk) 2 hf.
    Tek pedal nasıl oluyor acaba
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Bana göre 1000 km vermedikten sonra mesafe endişesini firmaların yenmesi bizim gibi ülkelerde zor.

    Çünkü bu menzil soğuktan, eğimden hatta park ettiği yerde bile azalıyor benzin gibi değil.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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