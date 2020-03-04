Yeni nesil Fiat 500e'nin detayları ortaya çıktı: 320 km menzil ve daha fazlası

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İki gün önce sızdırılan görseller vasıtasıyla tasarımını gördüğümüz yeni Fiat 500e’nin diğer detayları da ortaya çıktı. Yeni nesil elektrikli şehir aracı, 87 kW’lık (118 beygir) elektrik motoruyla birlikte geliyor.

Yeni nesil Fiat 500e, önceki nesilde kullanılmayan özel bir platform üzerine inşa edilmiş. Bu nedenle ölçülerinde selefine kıyasla az da olsa değişim mevcut. Yeni nesil Fiat 500e’nin toplam uzunluğu ve genişliği selefine kıyasla 60 mm kadar artmış. Aks mesafesindeki artış ise 20 mm olarak açıklandı.

Yeni elektrikli Fiat 500e’de 87 kW yani 118 beygir güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Küçük şehir aracı bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor. Söz konusu elektrik motorunu beslemek için de aracın zeminine 42 kWh’lık lityum iyon batarya yerleştirilmiş.

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Elektrikli Fiat 500e menzili

Elektrikli Fiat 500e’nin sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 320 km olarak açıklandı. 250 km civarında ortalama menzile sahip olan rakiplerine baktığımızda yeni Fiat 500e’nin bu konuda biraz öne çıktığını söylemek mümkün. Bataryanın 7.4 kW Wallbox ile tam doluma ulaşması yaklaşık 6 saat sürüyor. 85 kW’lık hızlı şarj devreye girdiğinde ise sadece 35 dakikada yüzde 80 dolum sağlanıyor.

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Tek pedalla sürüş deneyimine imkan veren ve bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlayan üç farklı sürüş moduna sahip olduğu söylenen yeni Fiat 500e’nin yenilenen kabininde 10.3 inç Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Buradan yola çıkarak, FCA’nın Ocak sonunda tanıttığı yeni Uconnect 5’in yeni 500e’de kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz.

Yeni Fiat 500e’nin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih gibi bilgiler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Fakat gelen haberler yeni 500’ün önümüzdeki yaz İtalya’da satışa sunulacağını gösteriyor. 500 La Prima adi verilecek bu sınırlı üretim versiyonun fiyatı 37 bin 900 euro olacak.

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