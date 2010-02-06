Yeni nesil i7'li Macbook Pro'lar yolda mı ?

Apple'ın Macbook Pro'larda yakın zamanda revizyona giderek Intel'in geçtiğimiz ay yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de tanıttığı yeni nesil Core işlemcilerini (i3-i5 ve i7) kullanmaya başlayacağı uzun süredir konuşuluyordu.
Mac OS X'in önemli test programlarından Geekbench'in test sonuçları sitesinde ortaya çıkan bir bilgi de bu beklentiyi daha da arttırdı. 4 Şubat'ta gönderilen test sonucuna göre Mac OS X 10.6.2 (Build 10C3067)işletim sisteminde çalışan ve üzerinde 2.66GHz'lik Intel Core i7 M 620 ile 4GB'lık DDR3 belleği bulunan MacBookPro6,1 model isimli bir Macbook Pro Geekbench'den 5260 puan almış. MacBookPro6,1 ve MacBookPro6,2 model isimlerine ilk defa Ekim ayında geliştiricilere dağıtılan Mac OS X 10.6.2 (10C531)'in dosyalarında rastlanılmıştı.
Intel'in yeni nesil işlemcilerini duyurması, Geekbench sitesinde açığa çıkan sonuç ve mevcut Macbook Pro'ların stoklarında yaşanan sıkıntı dedikodularını hep birlikte yorumladığımızda Apple'ın yakın zamanda büyük ihtimalle revizyona gideceğiniz söylememiz yanlış olmayacaktır.
Yeni nesil Macbook Pro'ların ilk işareti Mac OS X 10.6.2'ın geliştirici sürümünde ortaya çıkmıştı. Mevcut Macbook Pro'lar 5.x model numarasını taşıyorlar.
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2.8GHz Quad-Core Intel Core i7
8GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 4x2GB
2TB Serial ATA Drive
ATI Radeon HD 4850 512MB
8x double-layer SuperDrive
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (English) and User's Guide
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2.8GHz Quad-Core Intel Core i7
16GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 4x4GB
2TB Serial ATA Drive
ATI Radeon HD 4850 512MB
8x double-layer SuperDrive
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (English) and User's Guide
Apple Remote
Arkadaşlar ben yaklaşık 15 yıldır PC kullanmaktayım. Bu süre içinde Windowsun 3.1 den şimdiye kadar olan bütün versiyonlarını denedim (Win7 hariç, Onu daha 2 aydır kullanıyorum bir şey diyecek kadar kllanmadım ama. Upgrade etmesi 6-7 saat sürdü, Leopar' snow leopara upgrade etmem yarım saat bile sürmedi). Ve 10 ay kadar önce mac'e geçtim. Şuan ikisinide kullanıyorum (evde 2 pc ve bir Mac var, İşte devamlı PC) ve şunu çok rahatlıkla söylüyorum pc ye şimdiye kadar yatırdığım paraları çöpe atmışım. Harcadığım zamanı boşa harcamışım. Keşke çok daha önce Mac'e geçseymişim.
Lütfen kullanmadan yorum yapmayalım. Burada bir çok arkadaş fanatikçe yazılar yazmış. Ama şunu unutuyoruz. Microsoft yazdığı bir işletim sistemi (bir proğram) ile tamamen tekel olmuş durumda. Eğer microsoft gerçekten kendine güvense korsan proğramları anında kitlese o zaman görün siz mac mi ucuza geliyor pc mi ucuza geliyor. Microsoft şuan bizi yemlemekle (Ticaretle uğraşanlar ne demek istediğimi anlamışlardır) meşgul. Biz kullanıcıları bedava laboratuar olarak kullanıyor. Bir haftalığına güncellemeyi kapatıp yeniden açın ne kadar yamayı sizin haberiniz olmadan doldurduğunu görün. mac de böyle birşey yok. Adam direkt ilan ediyor "şu proğram güncellemesini yaptım, girin makinalarınızı güncelleyin" diye. Daha ben bugüne kadar microsoftun ne zaman böyle bir ilanda bulunduğunu görmedim. Çünkü hergün bir şeyleri haberimiz olmadan kuruyor.
Ben hiç bir değişiklik yapmadığım halde (proğram ve donanım olarak) bilgisayar üst üste 4 defa aynı şekilde açılmıyor. mutlaka bir hata veriyor. bu ne biçim iş anlayabilmiş değilim. Ama mac 100 defa aç hepsinde aynı sürede açılıyor ve hata yok.
O yüzden arkadaşlar son söz mac'ı deneyin sonra tarafsızca yeniden konuşun. Ve lütfen bizlere havanda su dövdürmeyin.
Microsoft fanboyluğunuz hakikaten polyanna düzeyinde. Adam alıp apple ürünü kullanıyor, içine isterse AmigaOS kursun ne fark eder. Bu kadar benzerlik asla rastlantı ve esinlenme değildir, o video da olmayan daha birçok özellik varki benzerliğiyle yuh dedirtiyor insana, kendinizi kandırmayın, ama nasıl olsa kandırmaya devam edeceksiniz.
Polyanna zihniyetine devam. E nede olsa microsoft ürünleri ancak bu mantıkla kullanılabiliyor, siz de haklısınız...
kaç kere çöktü sistemin. hadi birinde nod yükledinde çöktü. başka ?
ben mi türkçe yazamıyorum sizmi türkçe anlamıyorsunuz macos kurmasaydım win 7 paşalar gibi çalışıyordu 8 aydır. akabinde kayınçoma kurduğum bilgisayar 3 sene format yemeden çalıştı durdu. xp idi oda. ne formatından bahesdiyorsunuz o işler geride kaldı bence bi 7 yi deneyin
%40 kullanım oranı derken kafamdan atmadım onu. Elinin altında internet var, google'dan Amerika Macintosh kullanım oranları diye arattırırsan bulursun. Sen bence kendi yazdıklarına gül. Hergün gelişen sektörmü. Daha virüs yazmak için ne kadar gelişicek bu sektör. Yıl 2010 oldu, ama hala macleri etkiliycek bir virüs yok. Ha pardon kullanım oranı düşüktü di mi doğru. Kendinizi avutup avutup durun böyle. Ben bilgi sahibiyim zaten dostum merak etme sen. 1993 yılından beri mac kullanırım. Hiç antivirüs yazılımı kullanmadım. Windows'a hayatımda hiç ihtiyaç duymadım. Asıl bilgisiz olan ve bazı şeyleri kabul etmek istemeyen sizlersiniz. Bence senin bilgisayar başında harcadığın tüm vakte yazık. Aksi olsaydı birşeyler öğrenirdin.
Birincisi virüsleri antivirüs firmaları yazar. Kişisel takılanlarda var tabi. Aynen virüs üreten ilaç firmaları gibi. Bunların gökten zembillemi indiğini sanıyorsunuz. Arz yaratmazsanız talep nasıl olacak. Bu kadar saf olmayın.
Yılda kaç para dönüyor bu sektörlerde biliyormusunuz. Şansa bakınki hep ihtiyaç duyuluyor bu antivirüs yazılımlarına. Adamlardaki şansa bakın(!)
Google'dan arama yaptınız diyelim ve Amerika'nın %40'ının Mac bilgisayar kullandığını gördünüz. Avrupada'da bu oran hiçte küçümsenmeyecek kadar yüksek.
Sizce yapabilseler bu firmalar böyle bir pazar payını es geçerlermi diye soruyorum size...
sonuç itibari ile yazılım ise bunun trojanı virusu bilmem nesi hepsinde olur. yanlış hatırlamıyorsam iphone için virus bulma yazılımı var. tam emin değilim. hatta mac hack etmek için ödül kondu 10 saat da hack edildi. adamlar jail break ilesistemi kırıyorlar. ne yaparsanız yapın mutlaka bi yerde açık olacaktır. elbetteki tek elden çıkan apple daha iyi olacaktır.
madem yapılamıyor neden apple virüs programı kurun diyor. yada nede virus programları satılıyor. belkide aksesuar olsun diye satılıyordur.
ve kaspersky ninde söylemi aynı pazar payı artıkça bu tarz olaylar artacaktır.
evet win belki en iyi değil ama apple de ondan çok çok üstün değil. siz kendinize mükemmel dediğiniz ve sandığınız bi dünya oluşturmuşsunuz onun içinde eğlenip duruyonuz.