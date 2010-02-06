Yeni nesil i7'li Macbook Pro'lar yolda mı ?

Apple'ın Macbook Pro'larda yakın zamanda revizyona giderek Intel'in geçtiğimiz ay yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de tanıttığı yeni nesil Core işlemcilerini (i3-i5 ve i7) kullanmaya başlayacağı uzun süredir konuşuluyordu.

Mac OS X'in önemli test programlarından Geekbench'in test sonuçları sitesinde ortaya çıkan bir bilgi de bu beklentiyi daha da arttırdı. 4 Şubat'ta gönderilen test sonucuna göre Mac OS X 10.6.2 (Build 10C3067)işletim sisteminde çalışan ve üzerinde 2.66GHz'lik Intel Core i7 M 620 ile 4GB'lık DDR3 belleği bulunan MacBookPro6,1 model isimli bir Macbook Pro Geekbench'den 5260 puan almış. MacBookPro6,1 ve MacBookPro6,2 model isimlerine ilk defa Ekim ayında geliştiricilere dağıtılan Mac OS X 10.6.2 (10C531)'in dosyalarında rastlanılmıştı.

Intel'in yeni nesil işlemcilerini duyurması, Geekbench sitesinde açığa çıkan sonuç ve mevcut Macbook Pro'ların stoklarında yaşanan sıkıntı dedikodularını hep birlikte yorumladığımızda Apple'ın yakın zamanda büyük ihtimalle revizyona gideceğiniz söylememiz yanlış olmayacaktır.

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Yeni nesil Macbook Pro'ların ilk işareti Mac OS X 10.6.2'ın geliştirici sürümünde ortaya çıkmıştı. Mevcut Macbook Pro'lar 5.x model numarasını taşıyorlar.