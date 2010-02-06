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Yeni nesil i7'li Macbook Pro'lar yolda mı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
31,6b
1
120
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Test sonucuna bakmak için görseli tıklayınız

Apple'ın Macbook Pro'larda yakın zamanda revizyona giderek Intel'in geçtiğimiz ay yapılan tüketici elektroniği fuarı CES'de tanıttığı yeni nesil Core işlemcilerini (i3-i5 ve i7) kullanmaya başlayacağı uzun süredir konuşuluyordu.

Mac OS X'in önemli test programlarından Geekbench'in test sonuçları sitesinde ortaya çıkan bir bilgi de bu beklentiyi daha da arttırdı. 4 Şubat'ta gönderilen test sonucuna göre Mac OS X 10.6.2 (Build 10C3067)işletim sisteminde çalışan ve üzerinde 2.66GHz'lik Intel Core i7 M 620 ile 4GB'lık DDR3 belleği bulunan MacBookPro6,1 model isimli bir Macbook Pro Geekbench'den 5260 puan almış. MacBookPro6,1 ve MacBookPro6,2 model isimlerine ilk defa Ekim ayında geliştiricilere dağıtılan Mac OS X 10.6.2 (10C531)'in dosyalarında rastlanılmıştı.

Intel'in yeni nesil işlemcilerini duyurması, Geekbench sitesinde açığa çıkan sonuç ve mevcut Macbook Pro'ların stoklarında yaşanan sıkıntı dedikodularını hep birlikte yorumladığımızda Apple'ın yakın zamanda büyük ihtimalle revizyona gideceğiniz söylememiz yanlış olmayacaktır.

Yeni nesil i7'li Macbook Pro'lar yolda mı ?
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Yeni nesil Macbook Pro'ların ilk işareti Mac OS X 10.6.2'ın geliştirici sürümünde ortaya çıkmıştı. Mevcut Macbook Pro'lar 5.x model numarasını taşıyorlar.


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oxiabit 9 yıl
2.2 ghz 4 gb (late 2008) snow leopardı macbookum, 17 " 2.8 ghz 4gb macbook prodan, altını çiziyorum, suan halen satışta olan piyasadaki alınabilecek en yüksek macbook Pro olan fakat yazın alınmış oldugundan leopard kurulu olan macbook prodan, oyun gibi ekran kartının one çıktığı değil de, temel masaüstü işlemlerinde bariz daha hızlıydı. daha hızlı kapanıp açılıyordu. Tabi onada SL kurduktan sonra tokatladı benimkini o ayrı.
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ogundmr 9 yıl
buyur sana İ7 ama imac

2.8GHz Quad-Core Intel Core i7
8GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 4x2GB
2TB Serial ATA Drive
ATI Radeon HD 4850 512MB
8x double-layer SuperDrive
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (English) and User's Guide
------------------------------------
2.8GHz Quad-Core Intel Core i7
16GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 4x4GB
2TB Serial ATA Drive
ATI Radeon HD 4850 512MB
8x double-layer SuperDrive
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (English) and User's Guide
Apple Remote

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Dr. Hamuş 9 yıl
Bu konu yıllarca tartışılacak ve sonunda hiç kimse bir birini ikna edemeyecek. Çünkü insanlar karşı tarafın dediklerini fanatiklik olarak görüyor. Ve sıkışınca hemen bir birini fanboy diyerek etiketleyerek kırmaya başlıyor. O zamanda kişiler hemen kendilerini savunmaya başlıyor ve tartışma kör dövüşüne dönüyor.
Arkadaşlar ben yaklaşık 15 yıldır PC kullanmaktayım. Bu süre içinde Windowsun 3.1 den şimdiye kadar olan bütün versiyonlarını denedim (Win7 hariç, Onu daha 2 aydır kullanıyorum bir şey diyecek kadar kllanmadım ama. Upgrade etmesi 6-7 saat sürdü, Leopar' snow leopara upgrade etmem yarım saat bile sürmedi). Ve 10 ay kadar önce mac'e geçtim. Şuan ikisinide kullanıyorum (evde 2 pc ve bir Mac var, İşte devamlı PC) ve şunu çok rahatlıkla söylüyorum pc ye şimdiye kadar yatırdığım paraları çöpe atmışım. Harcadığım zamanı boşa harcamışım. Keşke çok daha önce Mac'e geçseymişim.
Lütfen kullanmadan yorum yapmayalım. Burada bir çok arkadaş fanatikçe yazılar yazmış. Ama şunu unutuyoruz. Microsoft yazdığı bir işletim sistemi (bir proğram) ile tamamen tekel olmuş durumda. Eğer microsoft gerçekten kendine güvense korsan proğramları anında kitlese o zaman görün siz mac mi ucuza geliyor pc mi ucuza geliyor. Microsoft şuan bizi yemlemekle (Ticaretle uğraşanlar ne demek istediğimi anlamışlardır) meşgul. Biz kullanıcıları bedava laboratuar olarak kullanıyor. Bir haftalığına güncellemeyi kapatıp yeniden açın ne kadar yamayı sizin haberiniz olmadan doldurduğunu görün. mac de böyle birşey yok. Adam direkt ilan ediyor "şu proğram güncellemesini yaptım, girin makinalarınızı güncelleyin" diye. Daha ben bugüne kadar microsoftun ne zaman böyle bir ilanda bulunduğunu görmedim. Çünkü hergün bir şeyleri haberimiz olmadan kuruyor.
Ben hiç bir değişiklik yapmadığım halde (proğram ve donanım olarak) bilgisayar üst üste 4 defa aynı şekilde açılmıyor. mutlaka bir hata veriyor. bu ne biçim iş anlayabilmiş değilim. Ama mac 100 defa aç hepsinde aynı sürede açılıyor ve hata yok.
O yüzden arkadaşlar son söz mac'ı deneyin sonra tarafsızca yeniden konuşun. Ve lütfen bizlere havanda su dövdürmeyin.
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demibold 9 yıl
Sigara kötü alışkanlık...
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mertgraph1979 9 yıl
stiv balmer win 7 kurmuştur o cihaza. evet ürünler birebir birbirne benziyor. ama benzerlik ondan kopyalanmış olması dmek değildir. sonuçta pencerenin içeriğinin görünmesi olması gereken bir şeydi. expose olayına çok benziyor bu demek değildir ki çalmış. zaten bu kadar çalınma olayı olsa bir sürü dava açılırdı microsofta.


Microsoft fanboyluğunuz hakikaten polyanna düzeyinde. Adam alıp apple ürünü kullanıyor, içine isterse AmigaOS kursun ne fark eder. Bu kadar benzerlik asla rastlantı ve esinlenme değildir, o video da olmayan daha birçok özellik varki benzerliğiyle yuh dedirtiyor insana, kendinizi kandırmayın, ama nasıl olsa kandırmaya devam edeceksiniz.

Polyanna zihniyetine devam. E nede olsa microsoft ürünleri ancak bu mantıkla kullanılabiliyor, siz de haklısınız...
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rabbitweed 9 yıl
hic cokmedi.en stabilisletim sistemi ms in hatta ve osx kopyasi oldugunu da dusunmuorum.ama malesef 2-3 ayda format gerekiyor cunku performansi dusuyor program yukledikce yada driver kurdukca.core i7 li sistemdi.ve formatta tam bas belasi bisi.windows hamalliktan bska bisi diil
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rabbitweed 9 yıl
ya ztn ben 2 ay oncesine kadar 7 kullaniyodum.hatta beta tester larindan biride bendim.neyse ogunler artik geride kaldi sukur:)
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oktayakgoz 9 yıl

rabbitweed

ya ztn ben 2 ay oncesine kadar 7 kullaniyodum.hatta beta tester larindan biride bendim.neyse ogunler artik geride kaldi sukur:)


kaç kere çöktü sistemin. hadi birinde nod yükledinde çöktü. başka ?
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oktayakgoz 9 yıl
rabbitweed

hayir oktay alma sakin mac filan.sen bu ayricaligi haketmiyorsun guzel kardesim.bol formatli windowslu dunyanda basari ve mutluluklar


ben mi türkçe yazamıyorum sizmi türkçe anlamıyorsunuz macos kurmasaydım win 7 paşalar gibi çalışıyordu 8 aydır. akabinde kayınçoma kurduğum bilgisayar 3 sene format yemeden çalıştı durdu. xp idi oda. ne formatından bahesdiyorsunuz o işler geride kaldı bence bi 7 yi deneyin
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rabbitweed 9 yıl
hayir oktay alma sakin mac filan.sen bu ayricaligi haketmiyorsun guzel kardesim. bol formatli windowslu dunyanda sabir:-)
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61gün 9 yıl
Gelsin artik
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hook1903 9 yıl
mac lerin satışının sadece Türkiye'de olmadığını unutmayın,mac ler en çok amerikada satılıyor yani virüs yazabilen olsaydı amerikada dan başlayarak virüs yayılabilirdi yani mac a virüs yazılması o kadar kolay değil amerikada o kadar çok kullanan var mutlaka virüs yazmayı düşünenler vardır ama çok başarılı olamamışlar
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mertgraph1979 9 yıl
Ne kadar kesin konuşuyorsunuz ya, Amerikanın %40'ı Mac kullanıyormuş ben buna gülerim anca. Mac Os'un pazar payı ne kadar? %10 mu hala? Kullanım oranı ile alakası yokmuş. Internetten veya ordan burdan, keşke sen de biraz okusan da fikir sahibi olmak yerine bilgi sahibi olsan. Her gün gelişen bir sektörde hala imkansızın lafını yapıyorsunuz. İmkansız diye bir şey yok arkadaşım olay sizin kafada. Şuraya yazdığım vakte yazık, yapın istediğiniz kadar fanboyluk.


%40 kullanım oranı derken kafamdan atmadım onu. Elinin altında internet var, google'dan Amerika Macintosh kullanım oranları diye arattırırsan bulursun. Sen bence kendi yazdıklarına gül. Hergün gelişen sektörmü. Daha virüs yazmak için ne kadar gelişicek bu sektör. Yıl 2010 oldu, ama hala macleri etkiliycek bir virüs yok. Ha pardon kullanım oranı düşüktü di mi doğru. Kendinizi avutup avutup durun böyle. Ben bilgi sahibiyim zaten dostum merak etme sen. 1993 yılından beri mac kullanırım. Hiç antivirüs yazılımı kullanmadım. Windows'a hayatımda hiç ihtiyaç duymadım. Asıl bilgisiz olan ve bazı şeyleri kabul etmek istemeyen sizlersiniz. Bence senin bilgisayar başında harcadığın tüm vakte yazık. Aksi olsaydı birşeyler öğrenirdin.

peki burada kendinle çelişmiyormusun?
önce virüsleri symantec, kaspersky gibi firmaların yazdığına dair bir komplo teorisi üretiyorsun.Bunlar dünyanın EN BÜYÜK güvenlik şirketleri,dolayısıyla bu antivirüsü yazanlar dünyanın EN BÜYÜK virüs yazıcıları.
Sonrada diyorsun kisistemi çökertecek bir virüs cok cok zor ve bilgi isteyen bir iş.
Peki Symantec ve Kaspersky gibi firmaların dahi yazamayacağı kadar zor bir iş mi? yada rakibi Microsoftun coder'ları dahi mi yazamıyor?


Birincisi virüsleri antivirüs firmaları yazar. Kişisel takılanlarda var tabi. Aynen virüs üreten ilaç firmaları gibi. Bunların gökten zembillemi indiğini sanıyorsunuz. Arz yaratmazsanız talep nasıl olacak. Bu kadar saf olmayın.
Yılda kaç para dönüyor bu sektörlerde biliyormusunuz. Şansa bakınki hep ihtiyaç duyuluyor bu antivirüs yazılımlarına. Adamlardaki şansa bakın(!)
Google'dan arama yaptınız diyelim ve Amerika'nın %40'ının Mac bilgisayar kullandığını gördünüz. Avrupada'da bu oran hiçte küçümsenmeyecek kadar yüksek.
Sizce yapabilseler bu firmalar böyle bir pazar payını es geçerlermi diye soruyorum size...
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Psycna 9 yıl
çok şükür sonunda haberleri gelmeye başladı. kaç aydır güncellenmelerini bekliyorum almak için. bu arada 5.x lerden 6lara geçtiklerine göre sadece işlemci değişimi ile kalmayacak sanırım? kasa şekli falan değişme imkanı varmı ki?
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oktayakgoz 9 yıl

mertgraph1979

Ne kadar kesin konuşuyorsunuz ya, Amerikanın %40'ı Mac kullanıyormuş ben buna gülerim anca. Mac Os'un pazar payı ne kadar? %10 mu hala? Kullanım oranı ile alakası yokmuş. Internetten veya ordan burdan, keşke sen de biraz okusan da fikir sahibi olmak yerine bilgi sahibi olsan. Her gün gelişen bir sektörde hala imkansızın lafını yapıyorsunuz. İmkansız diye bir şey yok arkadaşım olay sizin kafada. Şuraya yazdığım vakte yazık, yapın istediğiniz kadar fanboyluk.


%40 kullanım oranı derken kafamdan atmadım onu. Elinin altında internet var, google'dan Amerika Macintosh kullanım oranları diye arattırırsan bulursun. Sen bence kendi yazdıklarına gül. Hergün gelişen sektörmü. Daha virüs yazmak için ne kadar gelişicek bu sektör. Yıl 2010 oldu, ama hala macleri etkiliycek bir virüs yok. Ha pardon kullanım oranı düşüktü di mi doğru. Kendinizi avutup avutup durun böyle. Ben bilgi sahibiyim zaten dostum merak etme sen. 1993 yılından beri mac kullanırım. Hiç antivirüs yazılımı kullanmadım. Windows'a hayatımda hiç ihtiyaç duymadım. Asıl bilgisiz olan ve bazı şeyleri kabul etmek istemeyen sizlersiniz. Bence senin bilgisayar başında harcadığın tüm vakte yazık. Aksi olsaydı birşeyler öğrenirdin.

peki burada kendinle çelişmiyormusun?
önce virüsleri symantec, kaspersky gibi firmaların yazdığına dair bir komplo teorisi üretiyorsun.Bunlar dünyanın EN BÜYÜK güvenlik şirketleri,dolayısıyla bu antivirüsü yazanlar dünyanın EN BÜYÜK virüs yazıcıları.
Sonrada diyorsun kisistemi çökertecek bir virüs cok cok zor ve bilgi isteyen bir iş.
Peki Symantec ve Kaspersky gibi firmaların dahi yazamayacağı kadar zor bir iş mi? yada rakibi Microsoftun coder'ları dahi mi yazamıyor?


Birincisi virüsleri antivirüs firmaları yazar. Kişisel takılanlarda var tabi. Aynen virüs üreten ilaç firmaları gibi. Bunların gökten zembillemi indiğini sanıyorsunuz. Arz yaratmazsanız talep nasıl olacak. Bu kadar saf olmayın.
Yılda kaç para dönüyor bu sektörlerde biliyormusunuz. Şansa bakınki hep ihtiyaç duyuluyor bu antivirüs yazılımlarına. Adamlardaki şansa bakın(!)
Google'dan arama yaptınız diyelim ve Amerika'nın %40'ının Mac bilgisayar kullandığını gördünüz. Avrupada'da bu oran hiçte küçümsenmeyecek kadar yüksek.
Sizce yapabilseler bu firmalar böyle bir pazar payını es geçerlermi diye soruyorum size...


sonuç itibari ile yazılım ise bunun trojanı virusu bilmem nesi hepsinde olur. yanlış hatırlamıyorsam iphone için virus bulma yazılımı var. tam emin değilim. hatta mac hack etmek için ödül kondu 10 saat da hack edildi. adamlar jail break ilesistemi kırıyorlar. ne yaparsanız yapın mutlaka bi yerde açık olacaktır. elbetteki tek elden çıkan apple daha iyi olacaktır.
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oktayakgoz 9 yıl

mertgraph1979

Ne kadar kesin konuşuyorsunuz ya, Amerikanın %40'ı Mac kullanıyormuş ben buna gülerim anca. Mac Os'un pazar payı ne kadar? %10 mu hala? Kullanım oranı ile alakası yokmuş. Internetten veya ordan burdan, keşke sen de biraz okusan da fikir sahibi olmak yerine bilgi sahibi olsan. Her gün gelişen bir sektörde hala imkansızın lafını yapıyorsunuz. İmkansız diye bir şey yok arkadaşım olay sizin kafada. Şuraya yazdığım vakte yazık, yapın istediğiniz kadar fanboyluk.


%40 kullanım oranı derken kafamdan atmadım onu. Elinin altında internet var, google'dan Amerika Macintosh kullanım oranları diye arattırırsan bulursun. Sen bence kendi yazdıklarına gül. Hergün gelişen sektörmü. Daha virüs yazmak için ne kadar gelişicek bu sektör. Yıl 2010 oldu, ama hala macleri etkiliycek bir virüs yok. Ha pardon kullanım oranı düşüktü di mi doğru. Kendinizi avutup avutup durun böyle. Ben bilgi sahibiyim zaten dostum merak etme sen. 1993 yılından beri mac kullanırım. Hiç antivirüs yazılımı kullanmadım. Windows'a hayatımda hiç ihtiyaç duymadım. Asıl bilgisiz olan ve bazı şeyleri kabul etmek istemeyen sizlersiniz. Bence senin bilgisayar başında harcadığın tüm vakte yazık. Aksi olsaydı birşeyler öğrenirdin.

peki burada kendinle çelişmiyormusun?
önce virüsleri symantec, kaspersky gibi firmaların yazdığına dair bir komplo teorisi üretiyorsun.Bunlar dünyanın EN BÜYÜK güvenlik şirketleri,dolayısıyla bu antivirüsü yazanlar dünyanın EN BÜYÜK virüs yazıcıları.
Sonrada diyorsun kisistemi çökertecek bir virüs cok cok zor ve bilgi isteyen bir iş.
Peki Symantec ve Kaspersky gibi firmaların dahi yazamayacağı kadar zor bir iş mi? yada rakibi Microsoftun coder'ları dahi mi yazamıyor?


Birincisi virüsleri antivirüs firmaları yazar. Kişisel takılanlarda var tabi. Aynen virüs üreten ilaç firmaları gibi. Bunların gökten zembillemi indiğini sanıyorsunuz. Arz yaratmazsanız talep nasıl olacak. Bu kadar saf olmayın.
Yılda kaç para dönüyor bu sektörlerde biliyormusunuz. Şansa bakınki hep ihtiyaç duyuluyor bu antivirüs yazılımlarına. Adamlardaki şansa bakın(!)
Google'dan arama yaptınız diyelim ve Amerika'nın %40'ının Mac bilgisayar kullandığını gördünüz. Avrupada'da bu oran hiçte küçümsenmeyecek kadar yüksek.
Sizce yapabilseler bu firmalar böyle bir pazar payını es geçerlermi diye soruyorum size...


madem yapılamıyor neden apple virüs programı kurun diyor. yada nede virus programları satılıyor. belkide aksesuar olsun diye satılıyordur.

ve kaspersky ninde söylemi aynı pazar payı artıkça bu tarz olaylar artacaktır.

evet win belki en iyi değil ama apple de ondan çok çok üstün değil. siz kendinize mükemmel dediğiniz ve sandığınız bi dünya oluşturmuşsunuz onun içinde eğlenip duruyonuz.
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DH Misafiri 9 yıl
Yazmıyorlar degill. YAZAMIYORLAR.!! cunki onun bir REGISTER gibi kayıt defteri yok yok yok. Bu kadar basit.
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Commander 9 yıl
13.3" prolarda bir yenilenme olacakmı acaba ? Yakın zamanda almayı planlıyorum, eğer kısa bir süre sonra yenilenme olacaksa almiyim şimdiden.
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