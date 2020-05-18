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    Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu

    Alman kaynaklardan gelen haberlere göre Volkswagen, yeni nesil Golf'ün yazılım problemleriyle boğuşmaya devam ediyor. Teslimatların durdurulmasına neden olan sorundan etkilenen araç sayısı bilinmiyor.
    10 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu
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    Gelen haberlere göre Volkswagen, yeni nesil Golf’teki yazılım problemleriyle boğuşmaya devam ediyor. Öyle ki bu yeni sorun, Golf teslimatlarının şirketten yapılacak yeni bir açıklamaya kadar durdurulmasına neden olmuş. Üstelik Octavia'nın da aynı sorundan muzdarip olduğu söyleniyor.

    Autonews Europe’un resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Golf 8’deki yazılım probleminin kaza vb. durumlarda acil servislere otomatik olarak haber verilmesini sağlayan sistemle ilgili olduğu söyleniyor. Söz konusu sistem son iki senedir Avrupa’daki araçlarda kullanılması zorunlu bir özellik olduğu için doğru bir biçimde çalışması büyük önem arz ediyor.

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    Yazılımdaki problemden etkilenen araç sayısı ve şirketin bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Fakat gelen haberlere göre Volkswagen’in önümüzdeki günlerde şimdiye dek teslim edilen araçları geri çağırması söz konusu olabilir. Ya da şirket, araçları geri çağırmadan yeni bir güncelleme ile bu sorunu çözebilir. Zira yeni nesil Golf’te OTA (Over The Air) güncelleme özelliği bulunuyor.

    Volkswagen’in söz konusu problemi çözecek güncellemeyi 15-21 Haziran tarihleri arasında yayınlaması bekleniyor. Bu arada Golf 8 üretimi Almanya’da devam ediyor fakat üretilen araçlar sorun çözülene kadar sahiplerine teslim edilmiyor. Golf 8’in daha önce güncelleme sistemi gibi diğer entegre teknolojilerinde de teknik aksamalar yaşanmış ve aracın piyasaya sürülme tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rusty (Yakup HELVACI) 8 sa. en beğenilen
    Olacaklari söyleyeyim şimdiden:

    servis: beyin arızası değişmesi gerek 15000 tl
    müşteri: yandım anam..
    servis: korkmayın iyi niyet kapsamında yanlızca 2000tl işçilik masrafıyla tamir edebiliriz. dilerseniz 1000 tl ödeyerek garantinizi de 7 seneye çıkartabilirsiniz.
    müşteri: oh be ucuz yırttım 15000 tl yerine 2000 tl ödeceyem. beleşe de yapıyorlar madem garantiyi de uzatayım ne olur ne olmaz...
    Olacaklari söyleyeyim şimdiden: servis: beyin arızası değişmesi gerek 15000 tl müşteri: yandım anam.. servis: korkmayın iyi niyet kapsamında yanlı...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ugur.k (uğur kara) 5 sa. Rusty
    Liseli kardeşim kaç tane araba aldın vw bi faturasını göster üyeliğimi sildirecem
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 8 sa.
    Bozuklari bize satarlar. Dunyanin en pahali golfunu yine bizim millet alir.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rusty (Yakup HELVACI) 8 sa. en beğenilen
    Olacaklari söyleyeyim şimdiden:

    servis: beyin arızası değişmesi gerek 15000 tl
    müşteri: yandım anam..
    servis: korkmayın iyi niyet kapsamında yanlızca 2000tl işçilik masrafıyla tamir edebiliriz. dilerseniz 1000 tl ödeyerek garantinizi de 7 seneye çıkartabilirsiniz.
    müşteri: oh be ucuz yırttım 15000 tl yerine 2000 tl ödeceyem. beleşe de yapıyorlar madem garantiyi de uzatayım ne olur ne olmaz...
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ugur.k (uğur kara) 5 sa. Rusty
    Liseli kardeşim kaç tane araba aldın vw bi faturasını göster üyeliğimi sildirecem
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    artenis (mehmet n.) 8 sa.
    Türkiye: en pahalı bizde zaten çağırmaya gerek yok.
    (geçmişte bir iki tane bulabilirseniz ne mutlu size)
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 8 sa.
    Bu çok ciddi bir sorun eğer bu dönemde olası bir kaza olmuş ve sistem verimli çalışmadıysa çok ciddi cezası olur bunun. E-call sorunu zaten ülkemizde keşmekeş, bu sistemin yeni tip araçlarda Türkiye'de de olması zorunlu ancak yerli sim kart sorunu sebebiyle büyük problem var. Bazı firmalar araç getirmedi bu sebepten.



    Haberdeki bilgi yanlış bu arada hem ülkemizde hem Avrupada bu sistem yeni tip araçlarda zorunlu. 2 yıl gibi bir süre ya da tüm araçlarda olması söz konusu değil.
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    fitamino (Olgun Portakal) 8 sa.
    Bozuklari bize satarlar. Dunyanin en pahali golfunu yine bizim millet alir.
    Yanıtla +6
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    DH Misafiri 9 sa.
    Yeni Octavia nında aynı sorundan durmuş ,ID4 dede çok sayıda problem vardı yazılım ekibi önemli ,<br /><br />Hile yazılımıyla mı ilgili acaba :))
    Yanıtla +1
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    Musty3535123 9 sa.
    bu ön far tasarımıyla satış yapabiliyorlar mıymış ? hayret..

    not: golf 7.5 kullanıcısıyım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 8 sa. Musty3535123
    Golf tasarımıyla satış yapan bir araç değil zaten. Kompakt segmentte konfor ve kalite arayan Avrupalıların tercihi oluyor.

    Zira eskiden beridir esprisi ikonik C sütunu ve geniş arka yaşam alanı. Tasarımı buzdolabı olarak geldi, öyle de gidiyor. GTI / R body kitiyle tasarımına lafım yok, derli toplu. Ama Türkiye'deki Midline Plus'lar, segment olarak yeni Polo'dan daha ezik gözüküyorlar, hatta birçok insan karıştırıyor araçları.
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