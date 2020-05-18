Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu

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Gelen haberlere göre Volkswagen, yeni nesil Golf’teki yazılım problemleriyle boğuşmaya devam ediyor. Öyle ki bu yeni sorun, Golf teslimatlarının şirketten yapılacak yeni bir açıklamaya kadar durdurulmasına neden olmuş. Üstelik Octavia'nın da aynı sorundan muzdarip olduğu söyleniyor.

Autonews Europe’un resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Golf 8’deki yazılım probleminin kaza vb. durumlarda acil servislere otomatik olarak haber verilmesini sağlayan sistemle ilgili olduğu söyleniyor. Söz konusu sistem son iki senedir Avrupa’daki araçlarda kullanılması zorunlu bir özellik olduğu için doğru bir biçimde çalışması büyük önem arz ediyor.

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Yazılımdaki problemden etkilenen araç sayısı ve şirketin bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Fakat gelen haberlere göre Volkswagen’in önümüzdeki günlerde şimdiye dek teslim edilen araçları geri çağırması söz konusu olabilir. Ya da şirket, araçları geri çağırmadan yeni bir güncelleme ile bu sorunu çözebilir. Zira yeni nesil Golf’te OTA (Over The Air) güncelleme özelliği bulunuyor.

Volkswagen’in söz konusu problemi çözecek güncellemeyi 15-21 Haziran tarihleri arasında yayınlaması bekleniyor. Bu arada Golf 8 üretimi Almanya’da devam ediyor fakat üretilen araçlar sorun çözülene kadar sahiplerine teslim edilmiyor. Golf 8’in daha önce güncelleme sistemi gibi diğer entegre teknolojilerinde de teknik aksamalar yaşanmış ve aracın piyasaya sürülme tarihinin ertelenmesine neden olmuştu.

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