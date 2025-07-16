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    Yeni Mercedes CLA Shooting Brake tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni Mercedes CLA Shooting Brake, sedan versiyonla aynı teknik özelliklere sahip olacak. Sportif tasarımı daha geniş yaşam alanı ve bagaj hacmiyle birleştiren model 2026'da satışa sunulacak.

    2026 Mercedes CLA Shooting Brake tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, yeni nesil CLA modelinin station wagon versiyonu CLA Shooting Brake’i resmi olarak tanıttı. CLA'yı daha pratik bir gövde tipiyle buluşturan model, sedan versiyonla aynı motor seçeneklerine sahip olacak şekilde Mart 2026'da piyasaya sürülecek.

    Yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake'in fiyatı henüz açıklanmasa da sedan versiyona kıyasla bir miktar daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Mevcut durumda CLA 250+ sedan modeli 55.800 euro, dört tekerlekten çekişli CLA 350 4MATIC ise 60.380 eurodan sipariş edilebiliyor.

    Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni CLA Shooting Brake, teknik anlamda büyük ölçüde sedan modeliyle aynı donanımı sunuyor. Tek motora sahip arkadan itişli CLA 250+, 200 kW güç ve 335 Nm tork üreten ve Mercedes’in ikinci nesil elektrikli tahrik ünitesine sahip bir senkron motorla donatıldı. Bu versiyonda iki vitesli şanzıman bulunuyor.

    CLA 350 4MATIC ise ön aksta ek olarak asenkron bir motor bulunduruyor. Bu sayede toplam güç ve tork değerleri 260 kW ve 515 Nm'ye ulaşıyor. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise 250+ için 6,8 saniye, 350 4MATIC için 5 saniye olarak açıklandı. Her iki versiyonun da maksimum hızı 210 km/s ile sınırlı.

    2026 Mercedes CLA Shooting Brake tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Her iki versiyonda da 800 volt mimariye sahip MMA platformu ve 85 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Mercedes’in "Plus" olarak adlandırdığı uzun menzil odaklı CLA 250+ Shooting Brake versiyonu, WLTP normuna göre 761 km menzil sunuyor. Bu değer sedan versiyondan 31 km daha düşük. Dört tekerlekten çekişli modelde ise menzil 730 km olarak belirtilmiş.

    Şarj özellikleri de sedanla aynı olan modelde 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ve %10'dan %80'e şarj süresi 22 dakika olarak açıklandı.

    CLA Shooting Brake’in asıl farkı, sunduğu kullanışlı iç mekan ve bagaj alanı. Mercedes’e göre bagaj hacmi 455 ila 1.290 litre arasında değişiyor. Ön kaput altında da 101 litrelik aydınlatmalı bir ön bagaj bulunuyor.

    2026 Mercedes CLA Shooting Brake tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    B sütununa kadar sedan modelle aynı olan gövde, arka tarafa doğru uzayan ancak geleneksel station wagonlar gibi dik değil, oldukça eğimli bir tavan hattıyla son buluyor. Bu sayede daha şık ve dinamik bir görünüm elde ediliyor.

    Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, eskisine göre 6 cm daha uzun (2.79 metre) aks mesafesine sahip. Ayrıca toplam uzunluk ve yükseklikte de 3 cm civarında artış söz konusu. Bu ölçüler, özellikle arka koltuklarda daha fazla baş ve diz mesafesi sunulmasını sağlıyor. Kapı açıklıkları da genişletilerek arka koltuklara erişim kolaylaştırılmış.

    Mercedes-Benz, ilerleyen süreçte CLA ailesine yeni elektrikli versiyonlar eklemeyi planlıyor. Gelecekte daha uygun fiyatlı LFP bataryalı seçenekler ve performanslı AMG versiyonları piyasaya sürülecek.

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