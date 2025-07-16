Yeni Mercedes CLA Shooting Brake tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake'in fiyatı henüz açıklanmasa da sedan versiyona kıyasla bir miktar daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Mevcut durumda CLA 250+ sedan modeli 55.800 euro, dört tekerlekten çekişli CLA 350 4MATIC ise 60.380 eurodan sipariş edilebiliyor.
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni CLA Shooting Brake, teknik anlamda büyük ölçüde sedan modeliyle aynı donanımı sunuyor. Tek motora sahip arkadan itişli CLA 250+, 200 kW güç ve 335 Nm tork üreten ve Mercedes’in ikinci nesil elektrikli tahrik ünitesine sahip bir senkron motorla donatıldı. Bu versiyonda iki vitesli şanzıman bulunuyor.
CLA 350 4MATIC ise ön aksta ek olarak asenkron bir motor bulunduruyor. Bu sayede toplam güç ve tork değerleri 260 kW ve 515 Nm'ye ulaşıyor. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise 250+ için 6,8 saniye, 350 4MATIC için 5 saniye olarak açıklandı. Her iki versiyonun da maksimum hızı 210 km/s ile sınırlı.
Şarj özellikleri de sedanla aynı olan modelde 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ve %10'dan %80'e şarj süresi 22 dakika olarak açıklandı.
CLA Shooting Brake’in asıl farkı, sunduğu kullanışlı iç mekan ve bagaj alanı. Mercedes’e göre bagaj hacmi 455 ila 1.290 litre arasında değişiyor. Ön kaput altında da 101 litrelik aydınlatmalı bir ön bagaj bulunuyor.
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, eskisine göre 6 cm daha uzun (2.79 metre) aks mesafesine sahip. Ayrıca toplam uzunluk ve yükseklikte de 3 cm civarında artış söz konusu. Bu ölçüler, özellikle arka koltuklarda daha fazla baş ve diz mesafesi sunulmasını sağlıyor. Kapı açıklıkları da genişletilerek arka koltuklara erişim kolaylaştırılmış.
Mercedes-Benz, ilerleyen süreçte CLA ailesine yeni elektrikli versiyonlar eklemeyi planlıyor. Gelecekte daha uygun fiyatlı LFP bataryalı seçenekler ve performanslı AMG versiyonları piyasaya sürülecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: