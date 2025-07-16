Volkswagen Çin'deki araba fiyatlarından şikayetçi: "Çin otomobil pazarında mantık kalmadı"

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticileri dünyanın dört bir yanında pazar paylarını hızla arttırırken, rekabetin giderek kızıştığı bu pazarda öne geçebilmek için fiyatları da giderek aşağı çekiyorlar. Özellikle Çin pazarında inanılmaz bir rekabet söz konusu. Ancak fiyatlandırma politikalarının artık mantık sınırlarını aştığını düşünenler de var. Bunlardan biri de Volkswagen'in Çin şubesinin başında yer alan Ralf Brandstätter.

Çin otomobil pazarında en büyük pazar payına sahip Batılı şirket olan Volkswagen, kısa süre öncesine kadar Çin'de yerli markalarla yarışabiliyordu. Ancak Çinli otomobil üreticilerinin son yıllarda yaptığı atılıma bir de fiyatların giderek düşmesi eklenince, Volkswagen geride kalmaya başladı. Ne var ki Ralf Brandstätter bu fiyatlandırma politikasının sürdürülebilir olmadığına inanıyor.

Volkswagen Yöneticisi Ralf Brandstätter: "Çin Otomobil Pazarında Mantık Kalmadı."

Şu anda Çin'de elektrikli veya hibrit otomobil geliştirip satan 130'dan fazla şirket olduğuna dikkat çeken Brandstätter, bu kadar arzın olduğu bir pazarda neredeyse kimsenin kâr etme imkanının olmadığını düşünüyor. Ayrıca mevcut fiyatlandırma stratejisiyle geleğe yatırım yapmak için kullanılacak bir paranın da kalmayacağına dikkat çekiyor. Çinli otomobil üreticileri bugün rakiplerine karşı üstünlük kurabilmek için kârı minimize ediyorlar ama bunu yapınca da geleceğe yatırım yapmak için kullanacabilecekleri bir bütçe ayıramıyorlar. Bunun uzun vadede daha büyük bir probleme dönüşeceğinine inanan Volkswagen yöneticisi, "Çin otomobil pazarında mantık kalmadı." diyor.

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Ralf Brandstätter, Çin'deki kâr potansiyelinin giderek düştüğünden dem vuruyor olsa da şirket bu pazara yatırım yapmaya devam ediyor. Çin'e özel bir Jetta modeli çıkaran VW Group, önümüzdeki yıllarda Çin'deki elektrikli otomobil portfolyosunu yenilemek için de çalışmalarını sürdürüyor. Belki de şirket, Ralf Brandstätter'ın söylediği gibi bu fiyatlandırmanın uzun süre devam ettirelemeyeceğine güveniyor.

Ralf Brandstätter'ın bu öngörüsünde ne denli haklı olduğunu zaman gösterecek ama şu için açıkça görülen bir şey var ki o da Volkswagen'ın Çin'de artık eskisi kadar güçlü olmadığı. Neredeyse 40 yıl boyunca Çin pazarında zirveye oynayan Volkswagen, son dönemde BYD gibi yerel markaların gerisine düşmüş durumda. BYD geçtiğimiz yıl Çin'de 4.21 milyon otomobil satarken, Volkswagen'ın satışları 2.93 milyonda kaldı. Üstelik 2025'te bu makasın daha da açılması bekleniyor.

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