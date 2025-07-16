Uber ve Baidu'dan devasa küresel otonom araç ortaklığı

İlk duraklar Asya ve Orta Doğu
İlk ortak dağıtımların bu yıl içinde Asya ve Orta Doğu’da başlaması bekleniyor. Uygulama hayata geçtiğinde Uber kullanıcıları bazı bölgelerde yolculuklarını bir Apollo Go aracıyla yapma seçeneğine sahip olacak. Şirketler bu iş birliğinin daha fazla bölgede uygun fiyatlı yolculuk alternatifleri sunacağını ve Uber'in geniş kullanıcı ağına Baidu’nun gelişmiş otonom sürüş teknolojisinin entegre edileceğini vurguladı.
ABD dışı pazarlar hedefte
Bu iş birliği şimdilik ABD’yi kapsamıyor. Son haberlere göre Çinli şirketler ABD’de artan denetim ve düzenlemelerle karşılaştıkları için bu pazarda yer alma planlarını askıya almış durumda.
Öte yandan ABD’de otonom araç yarışı halihazırda oldukça rekabetçi. Google iştiraki Waymo, eski Yandex iştiraki olan Avride, Amazon’un otonom araç şirketi Zoox ve son olarak Tesla gibi önemli firmalar bu alanda faaliyet gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: