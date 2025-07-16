Uber ve Baidu'dan devasa küresel otonom araç ortaklığı

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Tam Boyutta Gör Uber ve Çin merkezli teknoloji devi Baidu, otonom araçları küresel ölçekte yaygınlaştırmak için güçlerini birleştirdi. İki şirket, Baidu'nun Apollo Go adını taşıyan sürücüsüz araçlarını başta Çin anakarası olmak üzere Asya ve Orta Doğu gibi bölgelerde Uber platformu üzerinden hizmete sunmayı planlıyor.

İlk duraklar Asya ve Orta Doğu

İlk ortak dağıtımların bu yıl içinde Asya ve Orta Doğu’da başlaması bekleniyor. Uygulama hayata geçtiğinde Uber kullanıcıları bazı bölgelerde yolculuklarını bir Apollo Go aracıyla yapma seçeneğine sahip olacak. Şirketler bu iş birliğinin daha fazla bölgede uygun fiyatlı yolculuk alternatifleri sunacağını ve Uber'in geniş kullanıcı ağına Baidu’nun gelişmiş otonom sürüş teknolojisinin entegre edileceğini vurguladı.

Tam Boyutta Gör Bu gelişme Baidu’nun Mayıs ayında duyurduğu Avrupa açılımının ardından geldi. Şirket halihazırda Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 15 kentte 1.000’den fazla tamamen sürücüsüz araçla hizmet veriyor. Apollo Go, ilk olarak 2022’de Pekin, Guangzhou ve Şanghay gibi Çin şehirlerinde başlatılmıştı.

ABD dışı pazarlar hedefte

Bu iş birliği şimdilik ABD’yi kapsamıyor. Son haberlere göre Çinli şirketler ABD’de artan denetim ve düzenlemelerle karşılaştıkları için bu pazarda yer alma planlarını askıya almış durumda.

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Öte yandan ABD’de otonom araç yarışı halihazırda oldukça rekabetçi. Google iştiraki Waymo, eski Yandex iştiraki olan Avride, Amazon’un otonom araç şirketi Zoox ve son olarak Tesla gibi önemli firmalar bu alanda faaliyet gösteriyor.

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Uber ve Baidu'dan küresel otonom araç ortaklığı

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