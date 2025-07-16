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    Joby, Toyota’nın desteğiyle hava taksi üretimini ikiye katlıyor

    ABD’li hava taksi üreticisi Joby Aviation, Kaliforniya ve Ohio’daki tesislerini genişleterek yıllık üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Bu büyüme sürecine Toyota da destek veriyor.

    Joby, Toyota’nın desteğiyle hava taksi üretimini ikiye katlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli hava taksilerinin öncüsü Joby Aviation, ABD genelinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Şirket, Kaliforniya’daki Marina tesisini 435 bin metrekareye genişleterek yıllık üretim kapasitesini 24 araca çıkarırken, Ohio’daki Dayton tesisiyle de seri üretim sürecine hazırlanıyor.

    Joby, eVTOL üretimini artırıyor

    Bu genişleme sürecinde Toyota’nın mühendislik uzmanlığı Joby’nin büyümesinde kritik rol oynuyor. Uzun süredir Joby’ye yatırım yapan Toyota, üretim süreçlerinin tasarımından kalite kontrolüne kadar pek çok aşamada şirkete doğrudan destek veriyor. Joby’ye göre, Toyota’nın deneyimi sayesinde üretim hatları daha verimli hale getirildi ve özel montaj araçlarının geliştirilmesi hız kazandı.

    Şirketin Kaliforniya tesisi yalnızca üretim değil aynı zamanda FAA sertifikasyon çalışmaları, yer ve uçuş testleri, pilot simülatör eğitimi ve bakım faaliyetleri için de merkez işlevi görecek. Ohio’daki Dayton tesisi ise sertifikalı üretim ve geniş çaplı operasyonlar için temel yapı taşı olarak görülüyor. Bu tesiste yılda 500 adede kadar eVTOL üretilebileceği belirtiliyor.

    Joby Aviation, ABD'de ticari hava taksi operasyonlarına 2025’te başlamayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Dubai hükümetiyle yaptığı anlaşmayla BAE'de altı yıl süreyle hava taksi hizmetlerinde münhasır hak kazandı.

    Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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