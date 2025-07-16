Joby, Toyota’nın desteğiyle hava taksi üretimini ikiye katlıyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli hava taksilerinin öncüsü Joby Aviation, ABD genelinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Şirket, Kaliforniya’daki Marina tesisini 435 bin metrekareye genişleterek yıllık üretim kapasitesini 24 araca çıkarırken, Ohio’daki Dayton tesisiyle de seri üretim sürecine hazırlanıyor.

Joby, eVTOL üretimini artırıyor

Bu genişleme sürecinde Toyota’nın mühendislik uzmanlığı Joby’nin büyümesinde kritik rol oynuyor. Uzun süredir Joby’ye yatırım yapan Toyota, üretim süreçlerinin tasarımından kalite kontrolüne kadar pek çok aşamada şirkete doğrudan destek veriyor. Joby’ye göre, Toyota’nın deneyimi sayesinde üretim hatları daha verimli hale getirildi ve özel montaj araçlarının geliştirilmesi hız kazandı.

Şirketin Kaliforniya tesisi yalnızca üretim değil aynı zamanda FAA sertifikasyon çalışmaları, yer ve uçuş testleri, pilot simülatör eğitimi ve bakım faaliyetleri için de merkez işlevi görecek. Ohio’daki Dayton tesisi ise sertifikalı üretim ve geniş çaplı operasyonlar için temel yapı taşı olarak görülüyor. Bu tesiste yılda 500 adede kadar eVTOL üretilebileceği belirtiliyor.

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Joby Aviation, ABD'de ticari hava taksi operasyonlarına 2025’te başlamayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Dubai hükümetiyle yaptığı anlaşmayla BAE'de altı yıl süreyle hava taksi hizmetlerinde münhasır hak kazandı.

Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.

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