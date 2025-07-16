Joby, Toyota’nın desteğiyle hava taksi üretimini ikiye katlıyor

Joby, eVTOL üretimini artırıyor
Bu genişleme sürecinde Toyota’nın mühendislik uzmanlığı Joby’nin büyümesinde kritik rol oynuyor. Uzun süredir Joby’ye yatırım yapan Toyota, üretim süreçlerinin tasarımından kalite kontrolüne kadar pek çok aşamada şirkete doğrudan destek veriyor. Joby’ye göre, Toyota’nın deneyimi sayesinde üretim hatları daha verimli hale getirildi ve özel montaj araçlarının geliştirilmesi hız kazandı.
Şirketin Kaliforniya tesisi yalnızca üretim değil aynı zamanda FAA sertifikasyon çalışmaları, yer ve uçuş testleri, pilot simülatör eğitimi ve bakım faaliyetleri için de merkez işlevi görecek. Ohio’daki Dayton tesisi ise sertifikalı üretim ve geniş çaplı operasyonlar için temel yapı taşı olarak görülüyor. Bu tesiste yılda 500 adede kadar eVTOL üretilebileceği belirtiliyor.
Joby Aviation, ABD'de ticari hava taksi operasyonlarına 2025’te başlamayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Dubai hükümetiyle yaptığı anlaşmayla BAE'de altı yıl süreyle hava taksi hizmetlerinde münhasır hak kazandı.
Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya