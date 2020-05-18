Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S

Tam Boyutta Gör

Son günlerde sızdırılan fotoğraflarıyla sık sık karşımıza çıkan yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S bugün resmi olarak tanıtıldı.

19 saniyede açılıp kapanabilen otomatik tavana sahip yeni Porsche 911 Targa ikilisi çift turbolu 3.0 litre altı silindirli üniteden güç alıyor. Söz konusu ünite, yeni 911 Targa 4’te 380 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. 911 Targa 4S’te ise bu değerler 444 beygir ve 530 Nm’ye yükseliyor. Porsche’den yapılan açıklamada 911 Targa 4’ün 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede, daha güçlü versiyonun ise 3.6 saniyede tamamlayabildiği açıklandı. Araçların maksimum hızları ise sırasıyla 289 km/s ve 304 km/s.

İlginizi Çekebilir

Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda

Yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S modellerinde 8 ileri çift kavramalı PDK şanzıman ve akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi Porsche Traction Management standart olarak sunuluyor. Targa 4S versiyonunda ayrıca şirketin yeni 7 ileri manuel şanzımanının da tercih edilebildiğini görüyoruz. Sürüş koşullarına göre aracın yüksekliğini otomatik olarak ayarlayan aktif süspansiyon sistemi ve elektronik arka diferansiyel kilidi kullanan Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) da yeni 911 Targa ikilisinin donanımları arasında.

Ayrıca Bkz. "İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor"

Yeni Porsche 911 Targa 4’ün ön tarafında 235/40 lastiklerle kaplı 19 inç jantlar, arkasında ise 295/35 lastiklerle çevrili 20 inç jantlar bulunuyor. Daha güçlü olan 911 Targa 4S’te ise önde 245/35 lastikler ve 20 inç jantlar, arkada ise 305/30 lastikler ve 21 inç jantlar mevcut. Targa 4’ün fren sistemi kapsamında her tekerlekte dört pistonlu kaliperler ve 330 mm diskler görev alıyor. 4S’te ise önde altı, arkada dört pistonlu kaliperler ve 350 mm diskler bulunuyor. Porsche seramik kompozit frenler de seçenekler arasında.

Yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S modellerinin fiyatı henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.