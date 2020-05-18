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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S

    Yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S, 19 saniyede açılıp kapanabilen otomatik tavanı ile coupe modellerin güvenliğini cabrio'ların açık hava keyfiyle birleştiriyor.
    14 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Karşınızda yeni Porsche 911 Targa 4 ve Targa 4S
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    Son günlerde sızdırılan fotoğraflarıyla sık sık karşımıza çıkan yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S bugün resmi olarak tanıtıldı.

    19 saniyede açılıp kapanabilen otomatik tavana sahip yeni Porsche 911 Targa ikilisi çift turbolu 3.0 litre altı silindirli üniteden güç alıyor. Söz konusu ünite, yeni 911 Targa 4’te 380 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. 911 Targa 4S’te ise bu değerler 444 beygir ve 530 Nm’ye yükseliyor. Porsche’den yapılan açıklamada 911 Targa 4’ün 0-100 km/s hızlanmasını 4.2 saniyede, daha güçlü versiyonun ise 3.6 saniyede tamamlayabildiği açıklandı. Araçların maksimum hızları ise sırasıyla 289 km/s ve 304 km/s.

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    Yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S modellerinde 8 ileri çift kavramalı PDK şanzıman ve akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi Porsche Traction Management standart olarak sunuluyor. Targa 4S versiyonunda ayrıca şirketin yeni 7 ileri manuel şanzımanının da tercih edilebildiğini görüyoruz. Sürüş koşullarına göre aracın yüksekliğini otomatik olarak ayarlayan aktif süspansiyon sistemi ve elektronik arka diferansiyel kilidi kullanan Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) da yeni 911 Targa ikilisinin donanımları arasında.

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    Yeni Porsche 911 Targa 4’ün ön tarafında 235/40 lastiklerle kaplı 19 inç jantlar, arkasında ise 295/35 lastiklerle çevrili 20 inç jantlar bulunuyor. Daha güçlü olan 911 Targa 4S’te ise önde 245/35 lastikler ve 20 inç jantlar, arkada ise 305/30 lastikler ve 21 inç jantlar mevcut. Targa 4’ün fren sistemi kapsamında her tekerlekte dört pistonlu kaliperler ve 330 mm diskler görev alıyor. 4S’te ise önde altı, arkada dört pistonlu kaliperler ve 350 mm diskler bulunuyor. Porsche seramik kompozit frenler de seçenekler arasında.

    Yeni Porsche 911 Targa 4 ve 911 Targa 4S modellerinin fiyatı henüz açıklanmadı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 13 sa. en beğenilen
    Bakan çocukları bunu beğendi
    Yanıtla +35
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    Krone 13 sa.
    Anca telefona bilgisayara duvar kağıdı olur bundan. Hayal bile kuramıyoruz.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 13 sa.
    Neyse biz de bilgisayar oyunlarindan oynariz ne yapalim.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    redbul_540 7 sa.
    ÖTV komple kalksa yine çok kısıtlı satış adetlerine ulaşır.Şu haliyle maksimum 10 tane satar yılda.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 sa.
    Madem ABD ve AB ülkelerinde Porsche bu kadar ucuz, bu kadar kolay alınıyor neden herkesin altında Porsche yok, salak mı bunlar yoksa biz mi çok akıllıyız herşeyi akıl ediyoruz?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    redbul_540 7 sa. ilkerinanç
    Boğazdan içkiden kumardan lüks yaşam dan sıra mı geliyor ? Yaşam tarzları bizim gibi bahçedeki ağaç gibi mi sanıyorsunuz ?

    Bizim milletin çoğu et i kuruyemişi bile lüks görüyor,tatil anlayışı köye gitmek büyük çoğunluğun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    limitsizce (ali can) 8 sa.
    Bunu anca akp li yandaş arkadaşlar alır ayakçı takımı değil tabiki :) ah ahh akpli olmak vardı da neyse biz Allahtan korktuğumuz için olamayız..! Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin! İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, onları hâkimlere rüşvet olarak vermeyin!” (Bakara, 188; Nisâ, 29)
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    Tuncal Çalışan 8 sa. yeni yorumcu
    Hayellerde kalacak :) ama beğendim başarılı olmuş
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    mustafateq (Mustafa Tek) 9 sa.
    bunu alan adam burayı okumuyordur, bunu almayacak adam ise sabahlara kadar konuşur. işte boşuna zenginin malı züğürdün ağzını yorar dememişler. şekil araba
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 9 sa.
    Ülkeye bak anasını satayım, şu bakan ne güzel iş yapıyor, şu bakan ne kadar dürüst gibi şeyler konuşacağımıza yeni porsche tanıtılınca aklımıza ilk gelen şey ya bakan çocukları ya da 1.5 motoru olup olmadığı. Ben bir şey demiyorum, Allah büyük...
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    deboern94 9 sa. yeni yorumcu
    Akpartili kardeslerim bunu beyendi
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    crazyman330 (Abdulhakim Mutlu) 9 sa.
    Anca resim çekiniriz bununla. Gerisi hayallerde kalır
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    EgeliLodos (Alkan ) 11 sa.
    Ulan en güzel kadından bile daha çekicisin. O nasıl bi göttür bee yerim seni bebişim..
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    Nemesis-Prime 10 sa. Guhong01
    Yokmuş. 0.9 turbosu çıkabilirmiş. Big turbo takınca daha güçlü oluyormuş. Çıkınca almayı düşünüyorum.
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    2687 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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