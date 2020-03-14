Yeni Peugeot 208 GTi tamamen elektrikli olarak gelebilir

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Yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle piyasaya başarılı bir giriş yapan yeni Peugeot 208, Avrupa’da Yılın Otomobili 2020 ödülünü de alarak bu başarısını perçinlemişti.

Tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan yeni 208 ailesinin şu anda tek bir eksiği var: “GTi” rozeti taşıyan ateşli bir versiyon. Çıkan son söylentiler GTi'dan tamamen vazgeçildiğine işaret ediyordu. Konuyla ilgili Autocar’a açıklamalarda bulunan şirket CEO’su Jean-Philippe Imparato ise, marka için hala büyük önem taşıyan GTi rozetinin geleceğiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

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Elektrik desteğine sahip ateşli modellerde GTi yerine PSE (Peugeot Sport Engineered) rozeti kullanmayı tercih ettiklerine dikkat çeken Imparato, bunun sebebini “içten yanmalı motorlu araçlarla elektrik destekli araçların müşterilere farklı tecrübeler sunması” olarak açıkladı. Bu nedenle iki logonun aynı anlamı taşımadığını ifade etti.

Imparato, “GTi rozetini taşıyacak tek bir araç varsa o da 208’dir, tamamen elektrikli olsa bile” açıklamasıyla da ateşli bir 208’in yolda olabileceğinin sinyallerini verdi.

Eğer elektrikli 208 GTi için yeşil ışık yakılırsa, bu sınıftaki rekabetin yeni adı “elektrik” olacak gibi görünüyor. Zira Renault’nun da yeni bir Clio RS yerine elektrikli Zoe’nin RS versiyonunu değerlendirdiği ortaya çıkmıştı.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/peugeot-gti-sub-brand-will-live-hot-208-likely

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