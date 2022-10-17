2023 Peugeot 408, dikkat çekici tasarımıyla ilk kez Paris'te sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Bundan üç ay önce dijital olarak tanıtılan yeni 2023 Peugeot 408 bugün ilk kez fiziksel olarak tüketicinin beğenisine sunuldu. Paris'te sergilenen yeni 408, iç ve dış tasarımıyla göz dolduruyor.

Fastback silüetini yükseltilmiş gövde ile birleştiren yeni 408, Stellantis'in EMP2 platformunu kullanıyor. Söz konusu model; 4687 mm uzunluğa, 1859 mm genişliğe, 1478 mm yüksekliğe ve 2787 mm aks mesafesine sahip. Bu sayede ferah bir yaşam alanı sunan yeni 408'in bagaj hacmi de arka koltuklar aktif durumdayken 536 litre, koltuklar katlandığında ise 1611 litre olarak karşımıza çıkıyor.

2023 Peugeot 408, dış tasarımda motor kaputu, ince farları, sportif tamponu, 20 inçlik jantları ve üç parçadan oluşan ince stoplarıyla kaslı ve sportif bir görüntüyü harmanlarken yerden yüksekliği ve siyah plastik eklentileriyle aralara crossover esintileri serpiştirmeyi de ihmal etmiyor. İç mekanda ise diğer Peugeot modellerinden alışık olduğumuz düzenle birlikte 10 inç ekranlardan oluşan i-Cockpit, 10 hoparlörlü 690W Focal ses sistemi, panoramik cam tavan, Nappa deri döşeme ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi özellikler dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 408'in güvenlik tarafında ise 6 kamera ve 9 radardan beslenen gelişmiş sürücü asistan teknolojierlni görmekteyiz. Bunlar arasında stop&go fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, 360 derece park asistanı, gece görüş sistemi, uzun menzilli (75 m) kör nokta görüntüleme ve arka trafik uyarısı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Bunun dışında yeni Peugeot 408, özellikler arasına eklenecek Drive Assist 2.0 paketiyle birlikte yarı otomatik şerit değiştirme fonksiyonu da kazanacak.

2023 Peugeot 408 ilk etapta iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonla satışa sunulacak. Bu iki versiyonda önden çekiş düzeni, 8 ileri otomatik şanzıman ve 81 kW (109 hp) güç üreten elektrik motoru aynı olacak. 1.6 litre turbo benzinli motor ise 150 hp ve 180 hp güç çıkışlarıyla iki versiyonu birbirinden ayıracak. Bu versiyonlar toplamda sırasıyla 180 ve 225 hp güç üretirken tork değerleri de aynı (360 Nm) olacak.

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PHEV versiyonlar dışında yeni Peugeot 408'in giriş seviyesinde 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli motor görev yapacak. Bu versiyon da yine önden çekişli olacak ve 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. Son olarak, geçen hafta Peugeot'nun %100 elektrikli e-408'i de ürün gamına dahil edeceğini öğrenmiştik.

2023'ün başında satışa sunulması planlanan yeni Peugeot 408, şirketin Fransa'daki Mulhouse fabrikasında üretilecek. Paris'te çekilen fotoğrafların da dahil olduğu Peugeot 408 galerisini aşağıda inceleyebilirsiniz:

Paris fotoğrafları kaynak: Carscoops

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Yeni Peugeot 408 Paris'te görücüye çıktı: İşte özellikleri