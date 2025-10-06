En güvenilir ve en sorunlu otomobiller açıklandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Elektrikli ve hibrit araçların giderek yaygınlaşmasıyla yollardaki araç türleri de zenginleşti. Daha fazla seçeneğin olduğu günümüz pazarında en güvenilir aracı bulmak da zorlaşıyor. Ancak What Car? tarafından yapılan 2025 otomobillerde güvenilirlik araştırması, 30 markaya ait 227 farklı modelin verilerini ortaya koyuyor ve en güvenilir araçları açıklıyor.

MotorEasy iş birliğiyle gerçekleştirilen ve İngiltere’de yürütülen araştırma, 32.493 araç sahibinin son 24 aydaki deneyimlerine dayanıyor. Çalışmada yalnızca memnuniyet değil, araçlarda görülen arızaların türü, bu arızaların giderilme maliyetleri ve araçların ne kadar süre yolda kalamadığı da detaylı şekilde incelendi. Araştırmada, beş yaşına kadar olan araçlardaki sorunlar 16 farklı kategoriye ayrılarak değerlendirildi. Bu kategoriler arasında 12 volt akü, klima-soğutma sistemi, elektrikli araç bataryası, gövde, fren, motor, elektrik aksamı, egzoz, yakıt/şarj sistemi, şanzıman, iç trim, multimedya, direksiyon ve süspansiyon gibi alanlar yer aldı.

Araştırma sonuçları, en güvenilir otomobilleri ve sürücülerine en çok sorun çıkaran modelleri ortaya koydu.

En güvenilir 10 otomobil

Hyundai i10 (2020-günümüz) Hyundai Santa Fe (2018-2024) Kia EV3 (2024-günümüz) Toyota GR Yaris (2016-günümüz) Toyota Aygo X (2021-günümüz) Vauxhall Grandland benzinli (2024-günümüz) Toyota RAV4 (2019-günümüz) Mini hatchback (2014-2024) Volkswagen T-Roc (2018-2025) Porsche Macan (2021-günümüz)

En sorunlu 10 otomobil

Nissan Juke benzinli (2019-günümüz) Volkswagen Tiguan (2024-günümüz) Kia Sportage (2016-2021) Mazda CX-60 (2022-günümüz) Mercedes C-Class (2021-günümüz) Volvo S90 (2016-2023) ve V90 (2016-günümüz) Audi Q7 (2015-günümüz) Volkswagen ID.4 (2021-günümüz) Hyundai Ioniq Electric (2016-2022) Renault Austral (2023-günümüz)

En çok sorun çıkaran araç olarak seçilen Nissan Juke’da sorunların başında akü, motor, yakıt sistemi ve motor dışı elektriksel sorunlar geliyor.

Otomobiller daha güvenilir hale geliyor

Verilere göre, son yedi yılda araçların güvenilirliğinde belirgin bir iyileşme oldu. 2018’de beş yaşına kadar olan araçların yüzde 27’si sorun yaşarken 2025’te bu oran yüzde 22’ye geriledi. Ayrıca üreticilerin ücretsiz onarım oranı da 2020’de yüzde 87’den bu yıl yüzde 95’e yükseldi. Bu gelişme, özellikle karmaşık hibrit ve tam elektrikli modellerin yaygınlaştığı bir dönemde dikkat çekici bulundu.

Marka sıralamasında büyük değişiklikler yaşandı. Yedi yıl sonra ilk kez Honda zirveye çıkarak Mini’yi tahtından indirdi. Civic, HR-V ve Jazz’ın güçlü performansı bu yükselişte belirleyici oldu. Mini ikinci sıraya gerilerken, Suzuki üçüncü sıraya yerleşti. Toyota beşincilikten dördüncülüğe yükselirken Lexus batarya sorunları nedeniyle dokuzunculuğa düştü. Vauxhall beşincilikle listeye hızlı bir giriş yaptı.

Tesla ve Kia da üst sıralarda kendine yer buldu. Hyundai i10, Santa Fe (2018-2024), Toyota GR Yaris ve Kia EV3 bu yıl yüzde 100 güvenilirlik notu alan dört model oldu. Listenin alt sıralarında ise MG, iyileşmesine rağmen en düşük puanı alırken Nissan, Fiat ve Land Rover da son beş içinde kaldı.

Onarım maliyetlerine bakıldığında, 2025’te arızaların yüzde 95’i ücretsiz giderildi. Ancak, bazı sürücüler ağır masraflarla karşılaştı. Nissan Juke benzinli versiyonunda arızaların yüzde 60’ı 1500 sterlinden fazla onarım masrafı çıkardı. Audi Q7 sahiplerinin yüzde 29’u, Porsche Cayenne sahiplerinin yüzde 25’i ve Mercedes-Benz C-Class (2014-2021) kullanıcılarının yüzde 22’si de 1500 sterlini aşan faturalarla karşılaştı.

En az sorunu benzinli araçlar çıkardı

Yakıt tiplerine göre güvenilirlik karşılaştırmasında benzinli araçlar en az sorun çıkaranlar oldu. Benzinlilerin yalnızca yüzde 19’u arıza yaparken, hibritlerde bu oran yüzde 21, elektriklilerde yüzde 27, dizellerde ise yüzde 29 olarak belirlendi. Öte yandan onarım süresinde elektrikliler sınıfta kaldı; arıza yapan elektrikli araçların yüzde 47’si bir haftadan fazla serviste kaldı.

