Jeep Avenger elektrikli SUV Paris'te tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Jeep, %100 elektrikli kompakt SUV modeli Avenger'ı daha önce kısaca tanıtmıştı. Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni Jeep Avenger bu kez detaylı özellikleriyle karşımızda.

Yeni Jeep Avenger, özellikleriyle neler sunuyor? 🚙

Kompakt SUV'un dış tasarımında klasik Jeep havası hakim. Ön tarafta çok belli olmasa da ince gündüz LED'leri ve farlar birbirinden ayrılmış. İkonik yedi bölmeli Jeep panjuru da üzerindeki 'e' rozetiyle birlikte tasarımdaki yerini almış. Ön kaput ve çamurlukların kaslı bir görüntü oluşturduğu araçta 18 inç çift renkli jantlar, siyah tavan opsiyonu, C sütununa gizlenmiş arka kapı kolları ve X formu oluşturan stoplar da dikkat çeken detaylar arasında.

Yeni Jeep Avenger'ın iç mekanında üç kollu direksiyon simidi bizleri karşılıyor. Hemen arkasında ise 7 inç veya 10.25 inç boyutunda tercih edilebilen dijital gösterge paneli bulunuyor. 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı ise konsolun merkezine tablet ekran şeklinde tutturulmuş. Son nesil Uconnect sisteminden güç alan multimedyada kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut.

Tam Boyutta Gör Konsolda ve kapı içlerinde renkli ambiyans aydınlatmasına da yer verilen elektrikli kompakt SUV'da otomatik klima, otomatik farlar, 360 derece park sensörleri ve kuş bakışı görünüme sahip geri görüş kamerası da bulunuyor. Ayrıca, trafik sıkışıklığı asistanı, kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama ve aktif park asistanı gibi özellikler sayesinde seviye 2 otonom sürüş özelliği de Avenger'da sunulan özelliklerden.

Avenger, önden çekişli bir araç olmasına rağmen Jeep'in Selec-Terrain sistemini standart olarak içeriyor. Bu sistem, sürücünün Normal, Eko, Sport, Kar, Çamur ve Kum modları arasında seçim yapmasını sağlıyor. Bunun dışında araçta yokuş iniş desteği de yer alıyor.

Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Bu da onu Jeep ürün gamında giriş seviyesine konumlandırıyor. Yerden yüksekliği 20 cm olan Avenger'ın yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 20 derece ve 32 derece şeklinde. Söz konusu modelin bagaj hacmi 380 litre ve ön kaputun altında ekstra 34 litrelik bir alan daha bulunuyor.

Güç ve menzil⚡

Tam Boyutta Gör Kompakt modelde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Ön aks üzerinde yer alan motor, Stellantis tarafından geliştirilen 54 kWsa bataryadan güç alıyor. Bu da Avenger'a WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sağlarken, elektrikli araçların daha verimli olduğu şehir kullanımında ise bu değerin 550 kilometreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

100 kW mod 4 kablo ile yapılan hızlı şarj, modelin bataryasını 24 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor. 11 kW mod 3 kablo ve Wallbox kombinasyonunda ise tam şarj için 5,5 saat gerekiyor.

Yeni Jeep Avenger, Polonya'nın Tychy şehrinde üretilecek. Bazı Avrupa ülkelerinde şimdiden ön siparişe açılan modelin tam olarak satışa sunulması 2023'ün ilk çeyreğini bulacak. Fiyatı henüz belli olmayan modelin 4x4 versiyonu da planlar arasında.

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