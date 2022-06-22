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    Yeni 2023 Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    2023 Peugeot 408, crossover'ların yerden yüksek yapısını fastback silüetiyle birleştirerek Peugeot ürün gamına yeni bir soluk getiriyor. Yeni 408, bir benzinli ve iki PHEV versiyonla satılacak.
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    Yeni 2023 Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Bir süredir ipucu görselleriyle gündeme gelen yeni 2023 Peugeot 408 bugün resmi olarak tanıtıldı. Fastback silüetini yükseltilmiş gövde ile birleştiren yeni 408'in satışına önümüzdeki yıl başlanacak. Fiyatı ise henüz belli değil.

    2023 Peugeot 408, özellikleriyle neler sunuyor?

    Stellantis'in EMP2 platformunu kullanan 2023 Peugeot 408'in ölçülerine baktığımızda 4687 mm uzunluğa, 1859 mm genişliğe, 1478 mm yüksekliğe ve 2787 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu sayede ferah bir yaşam alanı sunan yeni 408'in bagaj hacmi de arka koltuklar aktif durumdayken 536 litre, koltuklar katlandığında ise 1611 litre olarak karşımıza çıkıyor.

    2023 Peugeot 408'in ön bölümü; kaslı motor kaputu, sportif tamponu ve dikey detaylara sahip panjur ile birleşen ince LED aydınlatmalarıyla oldukça agresif görünüyor. Profilden baktığımızda ise yüksek omuz çizgisi ve geniş çamurlukların aynı görünümü sürdürdüğünü görmekteyiz. Tasarımıyla dikkat çeken jantların boyutu üst versiyonlarda 20 inç'e kadar çıkıyor.

    Yeni 2023 Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Siyah plastik eklentileriyle crossover'lara göz kırpan yeni 408'in arka bölümünde üç parçalı LED stoplar, ince bir panel vasıtasıyla ortadaki yeni aslan logosuyla birleşiyor. Keski çizgilerin hakim olduğu alanda plakanın bagaj kapağına entegre edildiğini görüyoruz. Siyah tampon da yeni 408'in güçlü görünümüne katkıda bulunuyor.

    İç mekan ve teknolojiler

    Yeni Peugeot 408'in iç mekanında aşina olduğumuz bir görüntü hakim. Büyük oranda yeni 308'i akıllara getiren alanda Peugeot'nun küçük direksiyon simidi göze çarpıyor. Konsolun geri kalan kısmında ise 10 inç'lik ekranlardan oluşan i-Cockpit yerleşimi bizleri karşılıyor. Yeni 408'de donanım seviyesine göre masaj fonksiyonlu koltuklar, Nappa deri döşeme, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü 690W Focal ses sistemi gibi özellikler bulunacak.

    Güvenlik tarafında ise 6 kamera ve 9 radardan beslenen gelişmiş sürücü asistan teknolojierlni görmekteyiz. Bunlar arasında stop&go fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, 360 derece park asistanı, gece görüş sistemi, uzun menzilli (75 m) kör nokta görüntüleme ve arka trafik uyarısı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Bunun dışında lansmandan birkaç ay sonra gelecek olan Drive Assist 2.0 paketi de yarı otomatik şerit değiştirme fonksiyonu kazandıracak.

    Yeni 2023 Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni 408 motor seçenekleri

    2023 Peugeot 408 ilk etapta iki farklı PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonla sunulacak. İkisi de önden çekişli olan ve 8 ileri otomatik şanzımanla gelen hibrit versiyonlarda 81 kW (109 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunacak. İki versiyonu farklı kılan detay ise 150 hp veya 180 hp güç seçeneği sunan 1.6 litre turbo benzinli ünite olacak. Böylelikle ilk PHEV seçenek toplamda 180 beygir güç ve 360 Nm tork sunarken daha güçlü olan 225 beygir ve aynı tork değeriyle gelecek.

    Peugeot, PHEV versiyonların saf elektrikli sürüş menzili hakkında henüz bir değer açıklamadı fakat Citroen C5 X tarafına baktığımızda bu modelin WLTP'ye göre 55-61 km arasında elektrikli menzil sunuyor olması bizlere bir ipucu sağlayabilir. Hibrit versiyonlarla yetinmeyen Peugeot, ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir 408 de karşımıza çıkaracak.

    Yeni 408, hibrit versiyonların dışında 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli üniteyle de satılacak. Bu versiyon da yine önden çekişli olacak ve 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek. 2023'ün başında satışa sunulması planlanan yeni Peugeot 408, şirketin Fransa'daki Mulhouse fabrikasında üretilecek.

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    peugeot, 408 ve
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