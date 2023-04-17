Yeni Renault Austral Türkiye'de ön siparişe çıkıyor: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Renault'nun geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı C segment SUV modeli yeni Renault Austral, sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de ön satışa sunuluyor. Renault’nun C segmentindeki tartışmasız iddiasını zirveye taşıyor.

Yeni Renault Austral fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak belirlendi. Yeni Austral’e ilk sahip olacak kullanıcılardan biri olmak için ön sipariş dönemi 24 Nisan 2023 tarihinde başlıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e Haziran ayından itibaren sahip olacak.

Fransız üreticinin en yüksek teknolojili modeli

Yeni Austral ile birlikte bir Renault otomobili ilk kez, dinamik ve etkileyici tasarım özelliklerine sahip, sportif Esprit Alpine versiyonuyla sunuluyor. Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor.

Arka koltuklar 16 cm geriye çekilerek segmentinde öne çıkan diz mesafesini sağlıyor. Yeni Austral’daki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisinde bulunan 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleriyle her seyahat tamamen yeni bir deneyim anlamına geliyor. Yeni Austral'in bagaj hacmi arka koltukların durumuna göre 500 ila 1525 litre arasında değişiklik gösteriyor.

İttifak bünyesinde geliştirilen 3. nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan yeni Austral, güçlü ve verimli 12V hafif hibrit motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor. 160 beygir güç ve 270 Nm tork üreten motor, Austral'in 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Yeni Renault Austral'in son hızı 175 km/s olarak açıklanıyor. Yakıt deposu 55 litre olan C-SUV modelin birleşik yakıt tüketimi de WLTP'ye göre 6,3 lt/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

Austral'in öne çıkan standart donanımları

Yeni Renault Austral'in Techno Esprit Alpine donanımında 20 inç Alpine tasarım jantlar, Alpine F1 tasarımlı ön tampon, çift katlı bagaj bölmesi, adaptif LED pure vision ön farlar, 3D derinlik imzalı LED arka stoplar, Alpine alcantara döşeme, şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit takip sistemi, trafik işaretleri tanıma sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi gibi standart donanımlar öne çıkıyor.

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Yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi, gelişmiş şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, güvenli çıkış asistanı ve güvenli mesafe uyarı sistemi gibi özellikler Gelişmiş Güvenlik Paketi kapsamında satın alınabiliyor. Ayrıca, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve yıldız siyah tavan gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.

Yeni Austral Türkiye’de Haziran ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Renault Austral Türkiye'de ön siparişe çıkıyor: İşte fiyatı