2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault, 2025 model Megane E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sundu. 220 hp gücündeki Techno EV60 versiyonu bayilerde yerini aldı. Model, yenilenen donanımları ve 468 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.

2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli fiyatı

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli 2025, Türkiye’de sadece Techno EV60 220 hp versiyonuyla satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı 2.259.000 TL olarak açıklandı.

2025 Megane E-Tech Elektrikli, 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Gücünü 60 kWsa bataryadan alan model, WLTP ölçümlerine göre 468 kilometreye kadar menzil sunuyor.

0-100 km/s hızlanma: 7,4 saniye (resmi teknik verilere göre eklenebilir)

7,4 saniye (resmi teknik verilere göre eklenebilir) Şarj desteği: 11 kW AC ve 130 kW’a kadar DC hızlı şarj

11 kW AC ve 130 kW’a kadar DC hızlı şarj Çift yönlü şarj (V2L): Elektronik cihazlara bataryadan güç verebilme özelliği

Isı pompası ve tek pedallı sürüş

Tam Boyutta Gör 2025 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri ısı pompasına sahip termal yönetim sistemi. Bu özellik, rejeneratif fren sistemiyle birlikte hem menzili optimize ediyor hem de tek pedallı sürüş deneyimi sunarak daha akıcı ve keyifli bir sürüş sağlıyor.

Donanım özellikleri

Türkiye’de satılan Techno EV60 220 hp versiyonunda öne çıkan standart donanımlar:

18 inç jantlar

12,3 inç dijital gösterge ekranı

9 inç OpenR Link multimedya ekranı

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Entegre Google bağlantılı hizmetler

Kablosuz şarj ünitesi

Çift bölgeli otomatik klima

Geri görüş kamerası

Dijital kameralı dikiz aynası

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Adaptif hız sabitleyici

Gelişmiş şerit takip sistemi

20 inç jant (opsiyonel)

Koltuk ısıtma (opsiyonel)

