    2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Renault, 2025 Megane E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sundu. 220 hp güç, 468 km menzil, ısı pompası ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çeken modelin fiyatı haberimizde.

    Renault, 2025 model Megane E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sundu. 220 hp gücündeki Techno EV60 versiyonu bayilerde yerini aldı. Model, yenilenen donanımları ve 468 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.

    2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli fiyatı

    2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Megane E-Tech Elektrikli 2025, Türkiye’de sadece Techno EV60 220 hp versiyonuyla satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı 2.259.000 TL olarak açıklandı.

    2025 Megane E-Tech Elektrikli, 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Gücünü 60 kWsa bataryadan alan model, WLTP ölçümlerine göre 468 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    • 0-100 km/s hızlanma: 7,4 saniye (resmi teknik verilere göre eklenebilir)
    • Şarj desteği: 11 kW AC ve 130 kW’a kadar DC hızlı şarj
    • Çift yönlü şarj (V2L): Elektronik cihazlara bataryadan güç verebilme özelliği

    Isı pompası ve tek pedallı sürüş

    2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta Tam Boyutta Gör
    2025 modelle birlikte gelen en önemli yeniliklerden biri ısı pompasına sahip termal yönetim sistemi. Bu özellik, rejeneratif fren sistemiyle birlikte hem menzili optimize ediyor hem de tek pedallı sürüş deneyimi sunarak daha akıcı ve keyifli bir sürüş sağlıyor.

    Donanım özellikleri

    Türkiye’de satılan Techno EV60 220 hp versiyonunda öne çıkan standart donanımlar:

    • 18 inç jantlar
    • 12,3 inç dijital gösterge ekranı
    • 9 inç OpenR Link multimedya ekranı
    • Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
    • Entegre Google bağlantılı hizmetler
    • Kablosuz şarj ünitesi
    • Çift bölgeli otomatik klima
    • Geri görüş kamerası
    • Dijital kameralı dikiz aynası
    • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
    • Adaptif hız sabitleyici
    • Gelişmiş şerit takip sistemi
    • 20 inç jant (opsiyonel)
    • Koltuk ısıtma (opsiyonel)

