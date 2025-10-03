2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault, 2025 model Megane E-Tech Elektrikli’yi Türkiye’de satışa sundu. 220 hp gücündeki Techno EV60 versiyonu bayilerde yerini aldı. Model, yenilenen donanımları ve 468 km’ye varan menziliyle öne çıkıyor.
2025 Renault Megane E-Tech Elektrikli fiyatı
2025 Megane E-Tech Elektrikli, 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Gücünü 60 kWsa bataryadan alan model, WLTP ölçümlerine göre 468 kilometreye kadar menzil sunuyor.
- 0-100 km/s hızlanma: 7,4 saniye (resmi teknik verilere göre eklenebilir)
- Şarj desteği: 11 kW AC ve 130 kW’a kadar DC hızlı şarj
- Çift yönlü şarj (V2L): Elektronik cihazlara bataryadan güç verebilme özelliği
Isı pompası ve tek pedallı sürüş
Donanım özellikleri
Türkiye’de satılan Techno EV60 220 hp versiyonunda öne çıkan standart donanımlar:
- 18 inç jantlar
- 12,3 inç dijital gösterge ekranı
- 9 inç OpenR Link multimedya ekranı
- Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto
- Entegre Google bağlantılı hizmetler
- Kablosuz şarj ünitesi
- Çift bölgeli otomatik klima
- Geri görüş kamerası
- Dijital kameralı dikiz aynası
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Adaptif hız sabitleyici
- Gelişmiş şerit takip sistemi
- 20 inç jant (opsiyonel)
- Koltuk ısıtma (opsiyonel)
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...