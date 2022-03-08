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    Yeni 2022 Renault Austral tanıtıldı: Kadjar'ın yerini alacak

    2022 Renault Austral, tasarımıyle elektrikli Megane'ı anımsatıyor. Austral'de hafif hibrit ve hibrit motorlar yer alırken, dizel seçeneği ise bulunmuyor. İşte yeni Austral'in tasarımı ve özellikleri:
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    2022 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Uzun süredir teaser görselleriyle karşımıza çıkan 2022 Renault Austral nihayet resmi olarak tanıtıldı. Kadjar'ın yerini almaya hazırlanan yeni Austral'in satışına bu yılın sonunda başlanacak.

    2022 Renault Austral tasarımı ve özellikleri

    Yeni Renault Austral, şirketin Valensiya'daki fabrikasında üretim bandına çıkacak. Yeni SUV model, grubun CMF-C/D platformunun en gelişmiş versiyonunu kullanıyor. Bu da araçta (Kadjar'a göre) tasarım ve kabin düzeni başta olmak üzere sürüş asistanları ve hibrit teknolojisi gibi pek çok değişikliğin yapılabilmesine neden olmuş.

    Austral'in uzunluğu 4.51 metre, genişliği 1.83 metre, yüksekliği ise 1.62 metre olarak açıklandı. Bu kapsamda boyut olarak yerini aldığı model ile benzer ölçülere sahip. Ancak tasarım olarak tamamen farklı ve elektrikli Megane E-Tech %100 Elektrikli'den esintiler taşıyor. Bu da Austral'i, elektrikli Megane'da gördüğümüz 'sensual tech' isimli tasarım dilinden faydalanan ilk içten yanmalı motorlu Renault haline getiriyor.

    2022 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    İç mekan

    Söz konusu benzerlik 2022 Renault Austral'in konsolunda da devam ediyor. Megane'dan aşina olduğumuz OpenR kokpit, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve Android Automotive'den güç alan 12 inçlik dikey multimedya ekranından oluşuyor. Bunun dışında bir de ön cama yansıtılan 9.3 inç head-up display de özellikler arasında. Otomatik ayarlanan parlaklık ve optimize edilen yansıtıcı özelliği sayesinde OpenR kokpit üzerinde siperlik kullanımına gerek kalmamış.

    Yeni Renault Austral'in iç mekanı, seçilen donanım seviyesine göre gerçek ahşap, deri ve Alcantara yüzeylerden oluşabiliyor. Ayrıca, ekstra sunulan özellikler arasında 'Living Lights' adı verilen ayarlanabilir ışık sistemi de bulunuyor. Renault, arka koltuklardaki yolcular için sunulan 27.4 cm'lik diz mesafesinin bu kategorideki en iyi değer olduğunun altını çiziyor.

    Yeni SUV'un yaşam alanında toplamda 35 litreye varan saklama alanları mevcut. Bunun yanı sıra Austral'in bazı versiyonlarında 16 cm raylar sayesinde ileri-geri kaydırılabilen ve 2/3-1/3 oranlarındada katlanabilir arka koltuklar bulunuyor. Elektrikli bagaj kapağıyla erişim sağlanan bagaj kapasitesi ise hafif hibrit versiyonlarda 500 litre. Öne kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde bu alan 575 litreye kadar yükseliyor. Koltuklar katlandığında ise 1525 litrelik bir alan karşımıza çıkıyor.

    2022 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Esprit Alpine donanım seviyesi

    Austral'de 'Esprit Alpine' adı verilen yeni bir donanım seviyesi mevcut. Söz konusu donanım seviyesinde SUV'un dış tasarımını daha sportif hale getiren dokunuşlar, özel dış renk seçenekleri ve 20 inçlik jantlar bulunuyor. İç mekanda ise Alcantara döşeme ve Nappa deri direksiyon simidi gibi farklar ortaya çıkıyor.

    2022 Renault Austral'de standart modeller torsiyon çubuğu ile geliyor. Ancak 4Control adı verilen arka aks yönlendirme sistemi de tercih edildiğinde arkada multi-link kuruluma geçiliyor. Bu özellik, SUV'un dönüş çapını 10.1 metreye kadar düşürüyor. Renault'nun açıklamasına göre yeni Austral'in gövdesi daha rijit hale getirildi. Ayrıca şasi de piyasadaki en iyi konfor/verimlilik/tepki oranını sunmak için daha hafif ve sağlam hale getirildi.

    Renault Austral motor seçenekleri

    Yeni Austral'in kaputu altında hibrit ve hafif hibrit seçenekler bulunuyor. Dizel motor yelpazeden çıkarılmış. E-Tech adı verilen full hibrit versiyonda 1.2 litre üç silindirli benzinli motor, 70 beygirlik elektrik motoru ve 1.7 kWsa 400V batarya bulunuyor. 160 ve 200 beygir güç seçenekleri bulunan sistemde araç ilk çalıştığında her zaman elektrik modunda oluyor ve bu sistem 4.6 l/100 km yakıt tüketimi vadediyor.

    2022 Renault Austral tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Mild Hybrid seçeneği de 1.3 litre dört silindirli turbo benzinli motordan güç alıyor. Mercedes iş birliğiyle geliştirilen motora entegre marş motoru ve 12V lityum iyon batarya destek oluyor. Söz konusu sistem manuel şanzımanla 140 beygir, X-Tronic şanzımanla 140 ve 160 beygir güç seçeneklerine sahip. 160 beygirlik 12V hafif hibrit motor 1800 - 3500 dev/dak aralığında 270 Nm tork sunarken 6.2 l/100km karma yakıt tüketimi vadediyor.

    Yeni Austral'de bir de Mild Hybrid Advanced seçeneği bulunuyor. Dizele alternatif olarak gösterilen bu sistem, 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite, entegre marş motoru ve 48V lityum iyon bataryayı bir araya getiriyor. 130 beygirlik bu sistem, manuel şanzımanla kombine edildiğinde 5.3 l/100 km yakıt tüketimi vadediyor ki Renault bunun hibrit olmayan muadil bir benzinli motora göre yüzde 20 daha düşük olduğunun altını çiziyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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