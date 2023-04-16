Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lancia için yeni çağın başlangıcı: Elektrikli Pu+Ra HPE konsepti

    Stellantis çatısı altında %100 elektrikli araç markası olmaya hazırlanan Lancia, gelecekteki otomobillerinde kullanacağı tasarım ve teknolojilerin ön gösterimi olarak Pu+Ra HPE konseptini tanıttı.
    Oy Ver
    Lancia Pu+Ra HPE konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan marka Lancia, aylardır ipucu görsellerini paylaştığı elektrikli coupe konseptini nihayet tanıttı. Pu+Ra HPE adı verilen konsept araç, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Lancia Pu+Ra HPE, geçmişle geleceği bir araya getiriyor

    Konseptin isminden başlayacak olursak, Pu+Ra ifadesi "Pure" ve "Radical" kelimelerinden geliyor. HPE ifadesi ise marka tarafından 70'li yıllarda High Performance Estate olarak kullanılmıştı ancak bu konseptte "High Performance Electric" olarak karşımıza çıkmasına şaşırmıyoruz.

    Lancia Pu+Ra HPE konsepti, oldukça fütüristik bir görünüme sahip olmasına rağmen aslında Stratos, Beta ve Flaminia gibi İtalyan markanın ikonik modellerinden izler taşıyor. Lancia, gelecekteki otomobillerini bu konseptten ilham alarak tasarlayacak.

    Lancia Pu+Ra HPE konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Konseptin arka bölümü Stratos ile oldukça benzer şekilde tasarlanmış. Arka camdaki yatay çizgiler, spoyler benzeri siyah bölüm ve hemen altındaki yuvarlak stop lambaları doğrudan ikonik modeli akıllara getiriyor. Stopların arasında ise aydınlatılmış Lancia yazısı göze çarpıyor. Konseptin "Progressive Green" gövde rengi ise Flaminia Azzuro Vincennes'a saygı niteliğinde bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

    Yuvarlak tavan, Lancia Pu+Ra HPE konseptinin belki de en dikkat çekici tasarım ögesi diyebiliriz. Ayrıca iç mekânda da bolca yuvarlak detay karşımıza çıkıyor. İtalyan markaya göre bu yuvarlak şekilli detaylar saf geometrik element olmakla birlikte geleneksel İtalyan evlerinin de (salondaki yuvarlak yemek masası gibi) yaygın bir özelliği olarak görülüyor. Ayrıca iç mekânda bolca geri dönüştürülmüş malzemeye yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

    Lancia Pu+Ra HPE konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Konseptin güç aktarma sistemiyle ilgili pek fazla detay yok ancak İtalyan marka şimdilik bu konuyla alakalı hedeflerini paylaştı. Markanın bu konuda tek şarjla 700 km'nin üzerinde sürüş menzili, 100 km'de 10 kWsa'ten daha az enerji tüketimi ve 10 dakika civarında şarj süresi gibi hedefleri bulunuyor.

    Lancia'nın uzun süre sonraki ilk modeli yeni nesil Ypsilon olacak. Söz konusu model, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlara sahip olacak. Lancia'nın ürün gamıyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    focus 2.5 hangi yıllar alex de souza forması renault scenic 2001 otomatik vites yorumları passolig debit plus nedir monster abra a5 v13.4

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız