Lancia için yeni çağın başlangıcı: Elektrikli Pu+Ra HPE konsepti

Tam Boyutta Gör Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan marka Lancia, aylardır ipucu görsellerini paylaştığı elektrikli coupe konseptini nihayet tanıttı. Pu+Ra HPE adı verilen konsept araç, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Lancia Pu+Ra HPE, geçmişle geleceği bir araya getiriyor

Konseptin isminden başlayacak olursak, Pu+Ra ifadesi "Pure" ve "Radical" kelimelerinden geliyor. HPE ifadesi ise marka tarafından 70'li yıllarda High Performance Estate olarak kullanılmıştı ancak bu konseptte "High Performance Electric" olarak karşımıza çıkmasına şaşırmıyoruz.

Lancia Pu+Ra HPE konsepti, oldukça fütüristik bir görünüme sahip olmasına rağmen aslında Stratos, Beta ve Flaminia gibi İtalyan markanın ikonik modellerinden izler taşıyor. Lancia, gelecekteki otomobillerini bu konseptten ilham alarak tasarlayacak.

Tam Boyutta Gör Konseptin arka bölümü Stratos ile oldukça benzer şekilde tasarlanmış. Arka camdaki yatay çizgiler, spoyler benzeri siyah bölüm ve hemen altındaki yuvarlak stop lambaları doğrudan ikonik modeli akıllara getiriyor. Stopların arasında ise aydınlatılmış Lancia yazısı göze çarpıyor. Konseptin "Progressive Green" gövde rengi ise Flaminia Azzuro Vincennes'a saygı niteliğinde bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

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Yuvarlak tavan, Lancia Pu+Ra HPE konseptinin belki de en dikkat çekici tasarım ögesi diyebiliriz. Ayrıca iç mekânda da bolca yuvarlak detay karşımıza çıkıyor. İtalyan markaya göre bu yuvarlak şekilli detaylar saf geometrik element olmakla birlikte geleneksel İtalyan evlerinin de (salondaki yuvarlak yemek masası gibi) yaygın bir özelliği olarak görülüyor. Ayrıca iç mekânda bolca geri dönüştürülmüş malzemeye yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Tam Boyutta Gör Konseptin güç aktarma sistemiyle ilgili pek fazla detay yok ancak İtalyan marka şimdilik bu konuyla alakalı hedeflerini paylaştı. Markanın bu konuda tek şarjla 700 km'nin üzerinde sürüş menzili, 100 km'de 10 kWsa'ten daha az enerji tüketimi ve 10 dakika civarında şarj süresi gibi hedefleri bulunuyor.

Lancia'nın uzun süre sonraki ilk modeli yeni nesil Ypsilon olacak. Söz konusu model, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlara sahip olacak. Lancia'nın ürün gamıyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Lancia Pu+Ra HPE konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri