Lancia için yeni çağın başlangıcı: Elektrikli Pu+Ra HPE konsepti

Lancia Pu+Ra HPE, geçmişle geleceği bir araya getiriyor
Konseptin isminden başlayacak olursak, Pu+Ra ifadesi "Pure" ve "Radical" kelimelerinden geliyor. HPE ifadesi ise marka tarafından 70'li yıllarda High Performance Estate olarak kullanılmıştı ancak bu konseptte "High Performance Electric" olarak karşımıza çıkmasına şaşırmıyoruz.
Lancia Pu+Ra HPE konsepti, oldukça fütüristik bir görünüme sahip olmasına rağmen aslında Stratos, Beta ve Flaminia gibi İtalyan markanın ikonik modellerinden izler taşıyor. Lancia, gelecekteki otomobillerini bu konseptten ilham alarak tasarlayacak.
Yuvarlak tavan, Lancia Pu+Ra HPE konseptinin belki de en dikkat çekici tasarım ögesi diyebiliriz. Ayrıca iç mekânda da bolca yuvarlak detay karşımıza çıkıyor. İtalyan markaya göre bu yuvarlak şekilli detaylar saf geometrik element olmakla birlikte geleneksel İtalyan evlerinin de (salondaki yuvarlak yemek masası gibi) yaygın bir özelliği olarak görülüyor. Ayrıca iç mekânda bolca geri dönüştürülmüş malzemeye yer verildiğini de belirtmeden geçmeyelim.
Lancia'nın uzun süre sonraki ilk modeli yeni nesil Ypsilon olacak. Söz konusu model, tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlara sahip olacak. Lancia'nın ürün gamıyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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