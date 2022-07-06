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    Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu

    Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın sondaja hazırlık çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Abdülhamid Han, Ağustos ayında sondaja başlayacak.     
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    Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu
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    İsmi geçen ay belirlenen Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın görev tarihi açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Ağustos’un ilk iki haftasında sondaj yerine gideceğini açıklandı.

    Abdülhamid Han’ın sondaj yeri için 5-6 alternatif değerlendiriliyor. Bakan Dönmez, “Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur." dedi.

    Abdülhamid Han’ın sondaja hazırlık çalışmaları Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. TPAO envanterindeki diğer gemiler gibi kırmızıya boyandı ve ay yıldız motifi işlendi. Geminin çeşitli yerlerinde Abdülhamid Han gemisi için özel olarak tasarlanan logo kullanılıyor.

    Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu
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    Güney Koreli Daewo şirketinden sıfır olarak satın alınan Abdülhamid Han, günümüzün en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. Dünyada bu sınıfta 5 gemi mevcut. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.

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    Bloodin 1 gün önce

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