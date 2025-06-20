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Tam Boyutta Gör Türkiye’de daha önce Natro’yu bünyesine katan Belçikalı teknoloji şirketi team.blue şimdi de e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ticimax’ı satın alıyor. Team.blue, Ticimax’in çoğunluk hissesini bünyesine katmak için anlaşma sağladı ve Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı. Anlaşma tamamlandığın­da Türk şirketinin ço­ğunluk hisseleri Team Blue’nun Hollanda’daki birimi tarafından satın alınacak.

2015 yılında İstanbul’da faaliyete başlayan Ticimax bugün 230’dan fazla çalışanıyla dünya genelinde 30 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor. Tek bir arayüz üzerinden ürün, sipariş ve müşteri etkileşimlerini yönetmeye imkân tanıyan kapsamlı e-ticaret alt yapısının yanı sıra mobil uygulama, depo ve sipariş yönetim sistemi gibi güçlü özellikleriyle işletmelerin e-ticaret operasyonlarını uçtan uca kolaylaştırıyor.

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Team.blue ise dijital hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. İşletmelere web altyapısı ve dijitalleşme hizmeti sunuyor. Alan adı tescili, web hosting, web sitesi, e-posta ve e-ticaret araçları sağlıyor.

team.blue CEO’su Claudio Corbetta, şunları söyledi:

”Ticimax’ın team.blue ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Bu satın alma, e-ticaret yeteneklerimizi geliştirme ve müşterilerimize bugünün yoğun rekabet ortamında başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları en etkili ve kolay kullanılabilir SaaS araçlarını sunma stratejimizde önemli bir adımı temsil ediyor."

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Ticimax, Belçikalı teknoloji şirketine satıldı

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