Yeni tasarlanan yonga uyku durumunda enerji tasarrufu yapıyor

Tam Boyutta Gör

Bugün mobil cihazlardan tutun giyilebilir cihazlara kadar yanımızdan ayırmadığımız pek çok aygıt var. Sürekli kullanım içerisinde olduğu için batarya tüketiminde de sıkıntılar yaşanıyor. Genelde taşınabilir cihazlarda ekran kilidi veya uyku durumu kullanmadığımız zamanlarda devreye giriyor ve batarya tüketimini azaltıyor. Ne var ki uyku durumu da çare olmuyor.

Önemli gelişme

Mobil veya giyilebilir cihazlar uyku durumuna geçse olası veri alışverişlerine karşı zaman zaman arka planda sistemi çalıştırmaya devam ediyor. Ortada bir veri alışverişi olmasa bile sistem sürekli bir tarama alışkanlığı gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

San Diego Üniversitesi araştırmacıları Nesnelerin İnterneti cihazları için uyku durumunda enerji tasarrufu sağlayacak yeni bir yonga geliştirdi. Kontrolcü tarzındaki bu yonga veri alışverişinin gerekli olduğu durumlarda sistemi uyandırıyor ve böylece sistemin sürekli arka planda veri taraması yapmasına gerek kalmıyor.

Yonga 9GHz gibi yüksek bir frekansta radyo sinyallerini tarıyor. Bu bant içerisinde uydu iletişimi, hava trafik kontrolü, araç hız algılama sistemi gibi güçlü yapılar yer alıyor. Yonganın enerji tüketimi ise 22.3nW civarında yani bir LED gece lambasının 500 binde biri kadar.

Çok küçük boyutlarda olduğu için sistemde frekans algılama amacıyla kullanılan anten veya alıcı gibi diğer bileşenlerin boyutu küçülebiliyor. Ayrıca enerji verimliliğine de önemli bir katkı yapıyor. Henüz yeni yonga araştırma sürecine devam ediyor.

https://www.slashgear.com/researchers-create-new-power-saving-chip-for-waking-up-small-wireless-devices-12599276/