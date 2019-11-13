Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni tasarlanan yonga uyku durumunda enerji tasarrufu yapıyor

    Çok küçük boyutlara sahip olan yonga uyku durumunda sürekli yüksek frekansları tarayarak bir veri talebinde sistemi uyandırıyor. Böylece asıl yonga bileşenlerinin pasif halde kalması sağlanıyor.
    1 hf.
    1,3b
    1
    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni tasarlanan yonga uyku durumunda enerji tasarrufu yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün mobil cihazlardan tutun giyilebilir cihazlara kadar yanımızdan ayırmadığımız pek çok aygıt var. Sürekli kullanım içerisinde olduğu için batarya tüketiminde de sıkıntılar yaşanıyor. Genelde taşınabilir cihazlarda ekran kilidi veya uyku durumu kullanmadığımız zamanlarda devreye giriyor ve batarya tüketimini azaltıyor. Ne var ki uyku durumu da çare olmuyor.

    Önemli gelişme

    Mobil veya giyilebilir cihazlar uyku durumuna geçse olası veri alışverişlerine karşı zaman zaman arka planda sistemi çalıştırmaya devam ediyor. Ortada bir veri alışverişi olmasa bile sistem sürekli bir tarama alışkanlığı gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

    San Diego Üniversitesi araştırmacıları Nesnelerin İnterneti cihazları için uyku durumunda enerji tasarrufu sağlayacak yeni bir yonga geliştirdi. Kontrolcü tarzındaki bu yonga veri alışverişinin gerekli olduğu durumlarda sistemi uyandırıyor ve böylece sistemin sürekli arka planda veri taraması yapmasına gerek kalmıyor.

    Yonga 9GHz gibi yüksek bir frekansta radyo sinyallerini tarıyor. Bu bant içerisinde uydu iletişimi, hava trafik kontrolü, araç hız algılama sistemi gibi güçlü yapılar yer alıyor. Yonganın enerji tüketimi ise 22.3nW civarında yani bir LED gece lambasının 500 binde biri kadar.

    Çok küçük boyutlarda olduğu için sistemde frekans algılama amacıyla kullanılan anten veya alıcı gibi diğer bileşenlerin boyutu küçülebiliyor. Ayrıca enerji verimliliğine de önemli bir katkı yapıyor. Henüz yeni yonga araştırma sürecine devam ediyor.



    https://www.slashgear.com/researchers-create-new-power-saving-chip-for-waking-up-small-wireless-devices-12599276/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 1 hf.
    Mantıklı değil. Uyku durumunda işlemci değil güç kaynağı güç harcıyor zaten. EEVBlog'un bunun hakkında güzel bir videosu var. İlgilenenler izleyebilir
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    unununium 1 hf. crazywinner3
    videoda adam infraredden bahsediyor. thumbnailde televizyon var. haberi bir daha okumanı öneririm.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu 1 hf. 16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p 1 hf. Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi 1 hf. 2si1: Logitech MX518 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. 2si1 | 4 gün iş, 3 gün tatil 1 hf. WordPress web siteleri yeni bir gelir kapısına sahip oldu 1 hf. Xiaomi Mi A3 hediye ediyoruz 1 hf. İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma 1 hf. Google Play halk oylaması ödülleri başladı 1 hf. Disney+ ilk gününde 10 milyondan fazla abone topladı 1 hf. Vivo U20, Snapdragon 675 ile geliyor 1 hf. Motorola Razr küllerinden doğuyor 1 hf. Samsung Galaxy A01 detayları netleşiyor 1 hf. Nvidia Ampere’nin çıkış tarihi netleşiyor 1 hf. Microsoft'tan Windows 10 Mobile için sürpriz güncelleme 1 hf. 16'' Apple MacBook Pro’ya güç verecek Radeon Pro 5000M'in detayları 1 hf. Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı 1 hf. Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı 1 hf. 43 inçlik Acer Predator CG437KP oyuncu monitörü satışa çıkıyor 1 hf. Okyanuslardaki asiditenin sera gazı salınımını artırabileceği tespit edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni tasarlanan yonga uyku durumunda enerji tasarrufu yapıyor Sonraki Hyundai, Los Angeles'ta yeni hibrit SUV konseptini tanıtacak 1 hf. Güzel görünüyor, peki ya diğer özellikleri? "Casper VIA A4 incelemesi" 1 hf. Vodafone son 6 aylık bilançosunu paylaştı 1 hf. Nabız ölçüm uygulamaları ne kadar güvenli? 1 hf. Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu 1 hf. Ankara’ya Mi Store açılıyor! Açılışa özel çok sayıda hediye 1 hf. Yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın çıkış tarihi resmen açıklandı 1 hf. 15 inç MacBook Pro satıştan kalktı 1 hf. 2si1 | Amerika gören masum Enis 1 hf. Amiral gemisi Sony Xperia 3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. 16 inçlik MacBook Pro en iyi profesyonel dizüstü sloganıyla tanıtıldı 1 hf. Yetenekleri ve yerlilik oranı artan Atak helikopterinden ilk uçuş 1 hf. Cinsiyetçilikle suçlanan Goldman Sachs bankası, Apple Card limitlerini gözden geçirecek 1 hf. Windows 10 Kasım güncellemesi dağıtıma çıktı 1 hf. McLaren, ön camın opsiyon olduğu yeni süper otomobilini tanıttı: Elva 1 hf. ABD yasaklarına rağmen büyüyen Huawei, çalışanlarına 286 milyon dolar ikramiye dağıtacak 1 hf. Instagram, yeni geliştirdiği "Reels" özelliği ile TikTok'la rekabet edecek 1 hf. Apple Watch Series 6'nın suya karşı direnci yüksek olacak 1 hf. Avrupa Birliği'nde şirket kurmak, çalışma vizesi almak Estonya E-Oturum nedir? 1 hf. Google Stadia'nın lansmanından hemen sonra oynanabilecek oyunlar belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim