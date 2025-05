One UI 8.0, Galaxy S25 Ultra'da göründü: İşte ilk görüntüler

Tam Boyutta Gör Günümüzde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesine devam eden Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Son olarak yeni sürüm, beta programı öncesinde Galaxy S25 Ultra'da görüntülendi. İşte yeni sürümden bilgiler...

One UI 8.0 Galaxy S25 Ultra'da göründü

Aktarıldığı kadarıyla One UI 8.0, halihazırda mevcut olan 7.0'a kıyasla küçüp çaplı bir güncelleme olacak. Dahili testlerde ilk dikkat çeken değişiklik, kullanıcı arayüzünde menülerde bulunan şeffaf cam efekti. Bu tasarım, özellikle Galeri uygulaması ve Kamera’daki video çözünürlük seçeneklerinde fark ediliyor.

Bunun dışında arayüz, genel hatlarıyla One UI 7'ye oldukça benzer yapıda. Hızlı ayarlar panelindeki gölgelendirme düzenlemeleri, yuvarlatılmış galeri seçenekleri ve yeni duvar kağıdı tonları gibi küçük ama fark edilebilir güncellemeler var. Ancak, beta yapının hâlâ erken aşamada olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Samsung'un daha fazla değişiklik eklediğini görebiliriz.

One UI 8, özel fotoğrafları gizli albümde toplayacak 2 gün önce eklendi

Bu arada, One UI 8.0 açık beta programının bu ay içinde başlaması bekleniyor. Bu süreçte Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 gibi yeni modellerin One UI 8 ile kutudan çıkması ve daha kapsamlı özelliklerin bu cihazlarda görücüye çıkması olası. Samsung'un One UI Beta Programı'na katılmak isteyenlerin, Samsung Members uygulaması üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Ancak, erken sürümlerin hatalar içerebileceği ve genel kullanıcılar için kararlı yapının daha güvenli olduğunu hatırlatalım.

