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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Toyota Yaris'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

    Yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacağı belirtilen yeni Yaris, dördüncü nesil hibrit teknolojisi ve segmentinde ilk olan merkez hava yastığıyla dikkatleri üzerine çekecek.
    4 sa.
    2,5b
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Toyota Yaris'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
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    Geçtiğimiz yıl “sınıfının en güvenli aracı” iddiasıyla tanıtılan yeni Toyota Yaris’in Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu. “Az daha çoktur” felsefesiyle tasarlanan dördüncü nesil Yaris, Kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşacak.

    Yeni Toyota Yaris, markanın TNGA platform ailesinin bu segment için hazırlanan GA-B kod adlı versiyonu üzerine inşa edildi. Yeni platformla birlikte uzunluğu 5 mm azalan Yaris’in aks mesafesi ve genişliğinde 50’şer mm artış yaşandı. Bu sayede hem daha geniş bir alan sunan hem de yolda daha şık görünen yeni Toyota Yaris’in yüksekliği de 40 mm azaltılarak daha sportif bir profile ulaştı. Ayrıca kompakt hatchback’in selefine göre 50 kg hafiflediğini de belirtelim.

    Yeni Toyota Yaris, kabin tarafında da yüksek kaliteye sahip materyaller, dokunsal kalite ve geniş yaşam alanı vadediyor. Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı renkli head-up display ile yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve özel ambiyans kabin aydınlatması da yeni Yaris’i güçlü kılan donanımlardan.

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    Yeni Toyota Yaris'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
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    Yeni Toyota Yaris’in en güçlü kozu, markanın dördüncü nesil hibrit teknolojisi üzerine kurulu olan 1.5 litre Hybrid Dynamic Force seçeneği olacak. Söz konusu sistem, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojilerle geliştirildi. Yeni Yaris’in hibrit sistemi; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor, 80 beygirlik elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan oluşuyor.

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    Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen yeni Yaris'in genel verimliliği yüzde 20 artırıldı ve sistem gücü yüzde 16 yükseltilerek 116 HP'ye ulaştı. Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 85 g/km'ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçülüyor.

    Toyota, bugüne kadarki en gelişmiş Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine Yeni Yaris'te yer verdi. Yeni Yaris'te sürücü yardımcılarının yanı sıra, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için segmentinde ilk olacak merkez hava yastığı bulunacak. Koltukların ortasına yerleştirilen bu hava yastığı, çarpışma esnasında yandan gelen darbelerde oluşan yaralanmaları engellemeyi amaçlıyor.



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    Moueson 4 sa. en beğenilen MaDMaxiBo
    170-200 binden piyasaya gireceğini göz önüne alırsak evin 2. aracı olabileceğini pek sanmıyorum .
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ben sero 8 dk. yeni yorumcu
    200k ya yaris.
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    Adoring 2 sa.
    200 bin tl yaris h.olsun
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa.
    Şu dokunmatik ekranı ve yanındaki tuşları bilerek mi bu kadar çirkin yapıyorlar ?
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    bulentcandan (Bülent CANDAN) 2 sa.
    Selefine göre %20 daha verimliyse yakıt tüketimi 3.7lt/100km değil, 3.2lt/100km olması lazım.
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    REM 2 sa. bulentcandan
    önceki NEDC, şimdiki WLTP olduğundan olabilir
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    WDStyle (Hakan Yıldız) 3 sa.
    Bize gelecek olan opak beyaz , benzinli manuel yoksa satamaz , clio ve corsa şu an b segmentinin satışta en güçlü araçları
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    ezicioyuncu (Bora ) 3 sa.
    Corolla hb hariç tasarım konusunda benim icin vasat toyota
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    bloody02 (murat yılmaz) 3 sa.
    Tasarimi , ici , her seyi cok guzel olmus da ya su multimedya ekranini arayuzuyle birlikte degistir be toyota
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    cocainbar (ismail bey) 4 sa.
    Bence almayip bekleyin togg bundan ucuz olacak elhamdulillah
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    mahmut_emmi 4 sa. (düzenlendi)
    gerek içi, gerekse dışıyla Corolladan daha yakışıklı olmuş. Şuna 200 hp turbo benzinli bir motor koyacaksın ne güzel olurdu be. Yaris GTi
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    xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 3 sa. mahmut_emmi
    Gr Yaris diye bir model yaptılar zaten. Delifişek bir alet :)
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    kebimeva (alper ) 4 sa.
    Eski kasa benzinli 158 e satılıyor. Bu arabayı 200 den görmeye başlarız.
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    2525 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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