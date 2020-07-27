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    6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarılması ikinci el fiyatlarını artıracak

    Uzmanlara göre kamu bankalarının 6 otomobil markasını kredi paketinden çıkarması ikinci ele yarayacak. Zaten yüksek olan talebin daha da artması fiyatları yukarı çekecek. İşte uzmanların görüşleri:
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarılması ikinci el fiyatlarını artıracak
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    Kamu bankaları Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’nın “yerli üretime özel taşıt kredisi” kampanyasından çıkarıldığını duyurdu. Gerekçe olarak da bu firmaların uyarılara rağmen fiyat artışı yaptığı öne sürüldü.

    Uzmanlar yaşanan gelişme sonrası sıfır otomobil satışlarının bu durumdan etkileneceğini fakat ötelenen talebe bağlı olarak satışlardaki hareketliliğin sürmesini beklediklerini belirtiyor. Öte yandan bu durumun ikinci el otomobil pazarına yarayacağı ve ikinci el otomobillerdeki fiyat artışının devam edeceği öngörülüyor.

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    Dünya’ya konuşan Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, kredi desteğinin kalkmasının sıfır araç pazarı için kötü olduğunu belirterek şunları ekledi:

    “Kredi musluğunun kesilmesi, sıfır satışlarını etkiler. Ancak kredi iptallerine rağmen pazarın 710 bin bandında gerçekleşecek, çünkü ötelenmiş talep gerçekten çok fazla. Esas yansıması ikinci ele olur ve çok büyük satış ivmesi gerçekleştirir. İkinci elde 0.49 faizli kredi imkanı var ve o kesilmedi. Buradan çıkacak şu olur ki, ikinci el fiyatları önemli ölçüde artmaya devam eder. Herkesin beklediği, ‘ikinci el fiyatları düşer' tezi çürüdü. Bunun nedeni de sıfır araçlardaki fiyat artışı. Sıfır araçlarda ağustos ve eylülde çıkacak araçlar da yüksek fiyatla çıkacak. Döviz kuru da yükseldi. Dolayısıyla ikinci elin fiyatı da yükselecek.”

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    Otomol CEO’su Uğur Sarıkaya da “Sıfır araçlara kredi desteğinin kalkması özellikle yerli markaların yeni araç satışlarını biraz yavaşlatacak. Ayrıca zaten yüksek olan ikinci el talebini daha da artıracak. Ancak sıfır araç pazarında talebin tamamen durması söz konusu olmaz. Mutlaka yerli markalar distribütör destekli düşük faizli kredi kampanyaları yapacaktır. Pandemi öncesinde pazarın 700 bin üzerine çıkacağını söylemiştim. Pandemi döneminde de biriken talebin yılın ikinci yarısında realize olacağını ve yine 700 bin adedi bulacağımızı öngördüm. Hala görüşüm aynı, pazarın 700 binin biraz üzerine çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



    https://www.dunya.com/ekonomi/bankalar-muslugu-kesti-ikinci-el-araca-gun-dogdu-haberi-476223 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuruwa (hasan uçar) 54 dk. en beğenilen
    Devlet 1. El Araba satışında ÖTV yi kaldırıp fiyatları makul seviyeye çekmediği sürece ikinci el piyasası durmayacak bu haberde gereksiz olacak
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Command.com (Command COM) 2 dk.
    2019 Nisan ayında 91bin TL ye aldığım 2016 Hyundai İ30 u geçtiğimiz hafta 160bin'e sattım, daha yükselmez piyasa diyeErken mi davrandım acaba :(
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 13 dk.
    Sizde böyle başlıkların atın ki daha çok yükseltsinler fiyatları...
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    GwynBleidd48 15 dk.
    2.el minimum 100 bin tl yapın da rahat edin
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    01murathan01 (Murat Ç.) 17 dk.
    Ne araba açlığıymış bu kardeşim bee. Sanırsın ülke araç alımını 5 yıl yasakladı da şuan serbest bıraktı.
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    faniseyler (halit özdemir) 20 dk.
    İkinci el yada sıfır otomobillere talep deli gibi oldukça ikisinin de fiyatları artacaktır. Türkiye'de fiyat artışının baş sorumlusu sıfır araç satış tahmini adedini çok az olur kriz var diyip geçen yıl 300bin altında sipariş veren araç marka yöneticileri. Pandemi nedeniyle üretimde olmayınca araç uretilemedi. Becerip Avrupa da satılmayan stokları da getirmediler yine aynı yöneticiler. Şimdide uçuk fiyatlardan da memnunlar yine ileryi göremeyen bu yoneticiler. Devletin burda krize sebebiyet verme korkusundan yüklü bir ceza veya yaptırım yapmadığı için eleştiri yapılabilir ama tüm faturadaki payı çok az. İkincisi elin artmasında hatta devlet bizden masum.
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    voltagram (Volkan Yılmaz) 22 dk.
    Ekimde 50 ye aldığım araç şimdi 80 oldu daha da artacak deniyor.
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    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 24 dk.
    Neden ikinci el piyasasının düşmesi haberlerini sanki bir muhalefet söylemiymiş gibi tepki vererek reddediyor?



    Adamı bilmem, konumunu bilmem, ama fiyatların daha da yükselmesini şiddetle istediği öyle net belli oluyorki
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    Adoring 26 dk. (düzenlendi)
    Sizin cebinizde rant ile 20 milyon dolar olsa dolar euronun cikmasi icin ugraşmazmisiniz? Oda öyle yapiyor suan cok rahat 100milyon dolardan fazla parasi vardir:)
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 26 dk.
    Daha ne artacak
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    nistel11 (çağrı yıldız) 27 dk.
    Durmak yok yola devam en ucuz ikinci el 💯 bin olmalı
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    HABERİN ETİKETLERİ
    kamu bankaları, sıfır araç kredisi ve
    6 etiket daha düşü faiz ikinci el araç fiyatları fiyatlar artacak Türkiye Haberleri Otomobil Bilim ve Teknoloji
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