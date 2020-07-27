6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarılması ikinci el fiyatlarını artıracak

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Kamu bankaları Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’nın “yerli üretime özel taşıt kredisi” kampanyasından çıkarıldığını duyurdu. Gerekçe olarak da bu firmaların uyarılara rağmen fiyat artışı yaptığı öne sürüldü.

Uzmanlar yaşanan gelişme sonrası sıfır otomobil satışlarının bu durumdan etkileneceğini fakat ötelenen talebe bağlı olarak satışlardaki hareketliliğin sürmesini beklediklerini belirtiyor. Öte yandan bu durumun ikinci el otomobil pazarına yarayacağı ve ikinci el otomobillerdeki fiyat artışının devam edeceği öngörülüyor.

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Dünya’ya konuşan Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, kredi desteğinin kalkmasının sıfır araç pazarı için kötü olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Kredi musluğunun kesilmesi, sıfır satışlarını etkiler. Ancak kredi iptallerine rağmen pazarın 710 bin bandında gerçekleşecek, çünkü ötelenmiş talep gerçekten çok fazla. Esas yansıması ikinci ele olur ve çok büyük satış ivmesi gerçekleştirir. İkinci elde 0.49 faizli kredi imkanı var ve o kesilmedi. Buradan çıkacak şu olur ki, ikinci el fiyatları önemli ölçüde artmaya devam eder. Herkesin beklediği, ‘ikinci el fiyatları düşer' tezi çürüdü. Bunun nedeni de sıfır araçlardaki fiyat artışı. Sıfır araçlarda ağustos ve eylülde çıkacak araçlar da yüksek fiyatla çıkacak. Döviz kuru da yükseldi. Dolayısıyla ikinci elin fiyatı da yükselecek.”

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Otomol CEO’su Uğur Sarıkaya da “Sıfır araçlara kredi desteğinin kalkması özellikle yerli markaların yeni araç satışlarını biraz yavaşlatacak. Ayrıca zaten yüksek olan ikinci el talebini daha da artıracak. Ancak sıfır araç pazarında talebin tamamen durması söz konusu olmaz. Mutlaka yerli markalar distribütör destekli düşük faizli kredi kampanyaları yapacaktır. Pandemi öncesinde pazarın 700 bin üzerine çıkacağını söylemiştim. Pandemi döneminde de biriken talebin yılın ikinci yarısında realize olacağını ve yine 700 bin adedi bulacağımızı öngördüm. Hala görüşüm aynı, pazarın 700 binin biraz üzerine çıkacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

https://www.dunya.com/ekonomi/bankalar-muslugu-kesti-ikinci-el-araca-gun-dogdu-haberi-476223

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