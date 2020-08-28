Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka tablosunu paylaştı. Bugün 1517 yeni vaka, 36 yeni vefat açıklandı.

Dün yeni vaka sayısı 1491’di. Bugünkü vaka sayısı artış gösterdi. Bugünkü vefat sayısının önceki günlere göre daha fazla olduğu görülüyor.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." sözlerine yer verdi.

Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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