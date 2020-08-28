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    Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos)

    28 Ağustos tarihli koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı. Toplam vaka sayısı 265 bini geçti.
    12 sa.
    2,9b
    6
    40
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1500’ü aştı (28 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka tablosunu paylaştı. Bugün 1517 yeni vaka, 36 yeni vefat açıklandı.

    Dün yeni vaka sayısı 1491’di. Bugünkü vaka sayısı artış gösterdi. Bugünkü vefat sayısının önceki günlere göre daha fazla olduğu görülüyor.

    Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." sözlerine yer verdi.

    Bugüne kadar paylaşılan vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

     



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    CrrystaL (Adnan Tuna) 12 sa. en beğenilen
    Acaba bu rakamlara inanan saf insanlar varmı merak ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    DH Specialist (Emre ) 12 sa.
    Nisan: 40.000 test 4000 vaka

    Şimdi: 107.000 test 1500 vaka



    Rakamlarla korkutmaya devam. Korkalımki otoriterleşmeye karşı çıkmayalım, her şeyi kabul edelim.



    Dünya çok karanlık bir döneme girdi.
    Nisan: 40.000 test 4000 vaka Şimdi: 107.000 test 1500 vaka Rakamlarla korkutmaya devam. Korkalımki otoriterleşmeye karşı çıkmayalım, her ş...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Kolpaçino Özgür (İrfan Can Karaağaç) 12 sa.
    Rakamlarin yanina bir sıfır ekleyiniz
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    gimmeluck 9 sa.
    . 17 kişilik kapalı penceresiz işyeri servisinde HERGÜN 1,5 saat yolculuk, ve bu yasal! maske yeterli mi sanıyorsunuz?! Neden vatandaşa suçu atmak yerine gerekli tedbir yasakları almıyorsunuz??
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    YawuzS (yavuz selim) 10 sa.
    Sürekli maske takan dikkat eden ben şuan covid ile savaşıyorum. Hamile eşimde bugün pozitif çıktığını öğrendik. Malesefki onada ben bulaştırdım. Hastanelere nefes alamıyacak duruma gelmedikçe almıyorlar. Durum çok vahim. 3 - 5 günde geçen bir hastalıkta değil. Şuan kendim ilk rahatsız olduğum günden sayarsam bugün 12. Günüm. Kaç gün daha sürecek bu semptomlar, yeni belirtilerde gelecekmi bilmiyorum. Şuan yoğun öksürük ile ciğerlerime kadar hissediyorum. Eklem yerlerim ağrıyor.

    Bu şaka yapılacak bir konu değil. Umarım herkes ciddiyetin farkına varır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    eskisistem (Tufan DAĞ) 9 sa. YawuzS
    Çok geçmiş olsun hocam,eşinize ve size umarım kazasız belasız atlatırsınız.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 11 sa.
    Biz neyse de, acaba bu rakamlara inanan Covid'li hastalarla ilgilenen doktor var mı?
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    kartal172 (Cemil ) 11 sa. (düzenlendi)
    Makarna iyi gelir.



    O değilde böyle devam ederse okullar ne olacak?
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 11 sa.
    Bu gün diyarbakırda tek bir hastahanede 15 ölüm corona dan dolayı allah rahmet eylesin. Lütfen sayın bakan doğru sayıları verin. Millet çok rahat bu ölümlerin ve çekilen sıkıntıların vebalini allah katında veremoyeceksiniz
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    _Gmn_ (Berat ) 11 sa.
    Biz bize yayarız Türkiyem
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 11 sa.
    virüsün çözümü var arkadaşlar :
    1. ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK
    2. 3 HAFTA BÜTÜN ÜLKECE EVDE KALINACAK
    3. SADECE TESTİ NEGATİF OLAN FIRIN GİBİ HAYATİ DURUMA SAHİP ÜRETİM YERLERİ ÇALIŞACAK DİĞER SEKTÖRLER KOMPLE KAPALI TİCARET KARGO VSS YASAK

    sadece 3 haftada bu biter neyini zorluyorlar bu kadar anlamadım 6 ay boşuna uğraştık emin olun şuana kadar bütün emekler boş oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    eskisistem (Tufan DAĞ) 11 sa. aspirin_00
    Bunu Nisan başında yapacaklardı hocam,piyasadaki darboğaz nedeni ile yapamadılar 50MR dolar açık oluşur piyasa bu sefer tamamen çöker kaygısı ile yapmadılar.Zarar ile gayrıresmi açıklama 60MR dolardan fazla.3 haftada tamamen herşeyi minimal hale getirebilecek iken herşey ucu bucağı görünmez buz dağına dönmeye başladı.Sayın bakana vakanın ilk günlerinde ve ortalarında güven halkın yüzde 70 den fazlasına çıkmış iken şu an yeni bir anket yapılsın eminim yüzde 35 lerde olacaktır.Toplumu ayaklandırmayalım diye yapılan her saklamada başka yerlerden başka havadisler geldikçe durum başkalaşmaya başladı.Bazen ne söylesek,karşımızdakinin anlayabildiği kadarız.
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    September Storm (Mehmet Tunç) 12 sa.
    Durum çok kötü malesef acil önlemler alınmalı yoksa sağlık sistemi çökebilir. Sağlık çalışanlarınada yazık gerçekten çok üzülüyorum. Millet düğüne gidip halay çekiyor sonra bu işin cefasını sağlık çalışanları çekiyor günah be günah.
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    Marinexx (clementine non of your bussiness) 12 sa.
    Köyümüz Karantina Altında16000 nüfuslu bir köyde yaşıyorum, köyün yarısından fazlası covid-19 hastası, 2 aydan uzun bir süredir köyümüz karantina altında, girişler çıkışlar yasak, evden dışarı çıkmak bile yasak, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 6 tanesi kaçarak köyü terketmeye çalışırken çatılarda konuşlanmış keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü,Haftada bir bir polis helikopteri gelip köyün meydanına erzak bırakıyor, bunları önceden belirlenmiş 5 kişi alıp köyün ahalisine dağıtıyor,20 gün önce çinden bir grup bilim adamı geldi, içlerinde doktorlar vardı, bazı covid hastalarını alıp üzerlerinde bir takım deneyler yapmaya başladılar, başta aşı deneinyor sandık ama işin renginin aslında öyle olmadığını, aslında sadece laboratuvar faresi muamelesi gördüğümüzü, deneme yanılma yöntemiyle virüse karşı etkili bir ilaç bulma peşinde olduklarını anladık, çok tehlikeli kimyasal bileşenleri insanların üzerinde deneyip sonuçlarını inceliyorlar, hastalardan 4 tanesi verdikleri ilaç sonrası vahşice etrafa saldırıp önüne geleni ısırmaya başladı, etkisiz hale getirlene kadar 4 çinli bilim adamını ve 1 polisi ısırarak öldürdüler, burada durum çok kötü ve gittikçe de daha kötüleşiyor, hastalığın yanında mutasyona uğrayıp şuursuz bir şekilde sağa sola saldıran insanlar türedi, korkuyla bekliyoruz,
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    Askaparta 12 sa.
    Çakı.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2873 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, vaka sayısı ve
    5 etiket daha fahrettin koca sağlık bakanı koronavirüs covid-19 Bilim ve Teknoloji
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