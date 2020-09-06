Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül)

Tam Boyutta Gör

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.578, vefat sayısı 53, ağır hasta sayısı 1.102 ve iyileşen hasta sayısı da 1.013.

İlginizi Çekebilir

Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül)

Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." dedi.

Ayrıca Bkz. "COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz"

Koronavirüs salgınında dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 6 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 26.763.217 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 876.616. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 294.533 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.446 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.