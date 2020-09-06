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    Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül)

    6 Eylül tarihli Türkiye günlük korona tablosu paylaşıldı. İşte 6 Eylül korona tablosuna göre yeni vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısı 1600'ün altında (6 Eylül)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül Pazar gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.578, vefat sayısı 53, ağır hasta sayısı 1.102 ve iyileşen hasta sayısı da 1.013.

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    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili olarak, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." dedi.

    Ayrıca Bkz. "COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz"

    Koronavirüs salgınında dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 6 Eylül verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 26.763.217 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 876.616. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 294.533 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5.446 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Batuhan Apatay (Batuhan Apatay) 4 gün en beğenilen
    İnanan var mı böyle bozulmuş devletin açıkladığı herhangi bir veriye?
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    mahoni_38 (mahmut gündoğdu) 5 gün
    random.org üreteceği sayı daha güvenilir.
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    lazer__ 5 gün (düzenlendi)
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    narsess (Gökhan Aydın) 3 gün
    Açılacak mı açılmayacak mı derken korona bir bir bariyerleri aşıyor. Bir sonraki barem 1850 ve sanırım orayı kırarsa daha da zor tutarız. Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun arkadaşlar. 😔
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    TTnetlover 4 gün
    Psikolojik sınırı geçmediğimiz sürece rahatız.
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    veteriner69 4 gün
    1000'in altındaydı şimdi 1.578 olmuş 1.600'ün altı diye başlık atılmış.
    Verilerin doğruluğunu geçtim, bu sayılar bile rezalet.
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    -MoDeStUs- 4 gün
    Evet beyler gene sayı vermemiz lazım.Ne diyorsunuz ne yazalım.
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    Jocker35 4 gün
    İnandım
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    amadeus99 4 gün
    Nasıl saçma sapan adamlar. Nasıl saçma sapan bir yönetim bu ya.



    Şu ilde şu kadar vakaa sayısı var. Adamlar bunu söyleyemiyor zira yalanları ortaya çıkacak.
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 4 gün
    turist sezonu bitince rakamlar nedense arttı, bir ara 1000'i ve 20' yi geçmiyordu
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    mito1172 (mito ) 4 gün Redeemertr
    artık millet tatilden döndü o zamanlar 20 ölüm 700 küsür vaka yazmalarının sebebi millet tatile gitsin diyeydi bunu o zamanlar demiştim eylülde millet dönünce vaka ve ölümleri yükseltirler diye yanılmadım
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    hazarcep (Hazar ) 4 gün
    Kardeşim siz ölü sayısı ile mi maaş alıyorsunuz? Sizene işte o yüzden neyse ne yazıyorlar bir şeyler
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    Dark Territory (E. K.) 4 gün
    Kpss vardı bugün moral bozmamak amacıyla sayı verilmiş gibi yarın 1700 derler
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    akris 4 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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