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    COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz

    Google, yakında haritalar uygulamasında COVID-19 verilerini göstermeye başlayacak. Türkiye'de de kullanılacak olan yeni özellik sayesinde Google Haritalar'dan vaka yoğunluğunu takip edebileceksiniz.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz
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    Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Google'ın haritalar uygulamasına ülke ve eyaletlere göre COVID-19 vaka yoğunluğunu gösteren yeni bir özellik ekleyeceğini ortaya çıkardı. 

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    Wong tarafından paylaşılan görüntülere göre; uygulamaya eklenecek olan bir katmanla birlikte, bölgelerdeki COVID-19 vaka sayıları haritada gösterilecek. Veriler ayrıca bölgedeki vakaların artıp azaldığını da gösterecek.

    Vaka yoğunluğu Google Haritalar'dan görüntülenebilecek

    Söz konusu bu veriler Wikipedia, The New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan sağlanacak. En azından paylaşılan ekran görüntüleri bu kaynaklara işaret ediyor ancak Google veri sağlama konusunda yerel kaynaklardan da istifade edebilir. 

    Veriler şimdilik ülke ve eyaletlere göre vaka dağılımlarını gösterse de ilerleyen zamanlarda sokaklara kadar daha derinlemesine bir dağılım da gösterilebilir. Yeni COVID-19 bilgi katmanının yakın zamanda Google Haritalar'a dahil edilmesi bekleniyor.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 5 gün
    Apple haritalara da gelir umarım
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    Jack Rabbit Slims 5 gün
    Hayat Eve Sığar'ın çöp haritası on seferin birinde anca doğru düzgün yükleniyor. Buraya gelsin buradan bakarız.
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    AirSupport (SK ) 5 gün
    Ben daha Hayat Eve Sığar uygulamasında göremiyorum. Şu an bir sorun var diyor
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    Selamita 5 gün AirSupport
    Ben giremiyorum beni vatandaştan saymıyor glb
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    DH Specialist (Emre ) 5 gün
    Hastalık bahane edilerek özgürlüklerimiz elimizden alınıyor.
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    gun (Gün Oksay) 5 gün
    HES uygulaması düzgün göstermiyor bazen.
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    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 5 gün
    hangi veriye dayanarak verecek basta bizim ulke olmak uzere, hic bir ulke samimi degil ki...
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    gun (Gün Oksay) 5 gün Extreme Victory
    Hastalığı atlatanların %80-90’ı belirti bile vermiyor dolayısıyla teste bile gitmiyorlar devlet ne yapsın.
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