COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz

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Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Google'ın haritalar uygulamasına ülke ve eyaletlere göre COVID-19 vaka yoğunluğunu gösteren yeni bir özellik ekleyeceğini ortaya çıkardı.

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Wong tarafından paylaşılan görüntülere göre; uygulamaya eklenecek olan bir katmanla birlikte, bölgelerdeki COVID-19 vaka sayıları haritada gösterilecek. Veriler ayrıca bölgedeki vakaların artıp azaldığını da gösterecek.

Vaka yoğunluğu Google Haritalar'dan görüntülenebilecek

Söz konusu bu veriler Wikipedia, The New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan sağlanacak. En azından paylaşılan ekran görüntüleri bu kaynaklara işaret ediyor ancak Google veri sağlama konusunda yerel kaynaklardan da istifade edebilir.

Veriler şimdilik ülke ve eyaletlere göre vaka dağılımlarını gösterse de ilerleyen zamanlarda sokaklara kadar daha derinlemesine bir dağılım da gösterilebilir. Yeni COVID-19 bilgi katmanının yakın zamanda Google Haritalar'a dahil edilmesi bekleniyor.

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