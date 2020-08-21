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    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)

    21 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 21 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    815
    8
    20
    Diğer B...
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 21 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.203, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 749 ve iyileşen hasta sayısı da 772

    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." dedi.

    Ayrıca Bkz. "vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 21 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 22.492.312 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 788.503. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 236.093 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.047 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    Acht (Can ) 4 sa. en beğenilen
    Resmen atmasyon ya
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    Tornado of Souls 4 sa.
    Gazın etkisi.
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    Eric Cartman. 4 sa.
    Küsüratlı sallayayım da, attığım belli olmasın.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 sa.
    Dün gece 23 ten bu yana sadece Batman da sadece yakınım oldukları için bildiğim teyzem,arkadaşımın dayısı ve gözlerimle gördüğüm 3. bir şahıs vefat etti Türkiye nin geriye kalan 80 ilinde de 19 kişi vefat etti yerseniz (!) İnsanın aklıyla dalga geçiyorlar resmen Allah islah etsin.
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    ilk5bin (Hasan HürmüZ) 2 sa.
    Benim anlamadığım hastalara belirtiler yoksa test yapamıyoruz diyip 92bin kişinin belirti gösterip sadece 1200ünün pozitif çıkması enteresan.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Cem_Alim 2 sa. ilk5bin
    Her hastalığın bir kuluçka süresi var ve testler kuluçkaya yatırılmış hastalarda negatif sonuç verebilir.Asıl önemli olan hastalık tanısına rağmen iyileşenlere aradan 30 gün geçtiğinde test yapılıyor mu?Yapılmaz çünkü bu testin bir maliyeti var. Ancak bu kişilerin bulaştırıcı olduğunu da biliyoruz. Bunlara "Siz 14 gün kendinizi evinize kapatın, 14 gün sonra hayat kaldığı yerden devam eder" diyorlar.Ama kaldığı yerden salgın devam ediyor.
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    amadeus99 1 sa. ilk5bin
    0 92 binin 30.000 'i turist
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 2 sa.
    Her yıl gripten dolayı ortalama 5 milyon vaka var ve 700 bin ölüm gerçekleşiyor.



    Çok abartılar artık bu koronayı
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    gun (Gün Oksay) 2 sa.
    Ben bayramın daha kötü geçeceğine inanıyordum yine iyi geçti durum idare eder.



    Amma inanmıyoruzcular basmış yine burayı inanmıyoruz diyerek kendini akıllı bulmak uğruna yapılanlara bak yazık.



    Elle tutulur bir şey varsa söyleyin yoksa boş yapmayın.



    Testlerde çıkan pozitif miktarı %1.3’e düşmüş durum nasıl kötü anlamıyorum adamlar neredeyse yüz testin 99’unu boşuna yapıyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 2 sa.
    yokmu şöyle güzel bir yalan! inanalım.
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    Cem (Cem Kaya) 2 sa.
    hıhı evet düşmüşşş, siz onu hastenedeki doktor ve hemşirelere sorun.
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    apeirons (gökhan ak) 3 sa.
    Aman ne düşüş!
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    Eric Cartman. 4 sa.
    Küsüratlı sallayayım da, attığım belli olmasın.
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    BlackGhost12 4 sa.
    İnandırıcı bulduk, hadi tamam. Süreç çok iyi gidiyor.



    Tablo falan açıklamayın, millet işsiz. Virüs mirüs yok. Belki mirüs vardır. Ama virüs yok, hadi cumartesi işe gidin.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa.
    Hastalık 5-6. günlerde belirginleşiyor, bu nedenle 4-6. günlerde genelde zirve yapip geri düşüyor. Düşmenin nedeni bulaşan yeni vakaların henüz belirti göstermemesi. Düzenli günlük veri toplayan ülkelerin günlük vaka grafiklerine bakarsanız hep bu dalgalanmayı görebilirsiniz.

    Özetle 2-6 gün sonra tekrar çıkış olabilir.
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