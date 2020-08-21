Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 21 Ağustos Cuma gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1.203, vefat sayısı 22, ağır hasta sayısı 749 ve iyileşen hasta sayısı da 772.

Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 21 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 22.492.312 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 788.503. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 236.093 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 6.047 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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