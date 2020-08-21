vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor

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Türkiye, Çinli akıllı telefon üreticilerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Xiaomi, Oppo ve Realme'nin ardından şimdi de vivo, Türkiye operasyonlarına başlıyor.

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2020'nin ikinci çeyrek pazar payı verilerine göre; dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon üreticisi olan vivo, 26 Ağustos'ta düzenleyeceği lansmanda ilk akıllı telefon modeli vivo X50 Lite'ı Türk kullanıcılarla buluşturacak. Bununla birlikte vivo'nun Türkiye pazarına yönelik strateji, hedef ve yol haritasını da aynı etkinlikte bizlerle paylaşılacak.

vivo X50 Lite özellikleri

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Ekran: 6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran

6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g

159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g İşlemci: Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)

Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) RAM: 8 GB

8 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği

128 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası

48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası Ön kamera: 16MP (f/2.0)

16MP (f/2.0) Batarya: 4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj)

4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj) İşletim sistemi: Android 10 ~ Funtouch OS 10

Android 10 ~ Funtouch OS 10 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE

USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma

Ekrandan parmak izi okuma Renk seçenekleri: Yeşim siyahı, bulut mavisi

Yeşim siyahı, bulut mavisi İlk duyurulma tarihi: 12 Mayıs 2020

Yurtdışı fiyatı 399$ olan vivo X50 Lite'ın Türkiye fiyatı ise 26 Ağustos'taki etkinlikte duyurulacak. Telefonun eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.

vivo hakkında

vivo'nun adını ilk kez duyacaklar için kısaca vivo'dan bahsedecek olursak; vivo da tıpkı Oppo ve Realme gibi BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Her kesime hitap eden çeşitli segmentlerde akıllı telefon modelleri bulunan Çin merkezli şirket, fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte tasarım konusuna da ayrıca dikkat eden vivo; akıllı telefon aksesuarları, yazılım ve çevrimiçi hizmetler de sunmakta.

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