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    vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor

    Dünyanın en büyük 6. akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. İşte vivo'nun Türkiye'de satışa sunacağı ilk akıllı telefonu X50 Lite'ın özellikleri ve satış tarihi:
    11 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    2,5b
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor
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    Türkiye, Çinli akıllı telefon üreticilerinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Xiaomi, Oppo ve Realme'nin ardından şimdi de vivo, Türkiye operasyonlarına başlıyor.

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    2020'nin ikinci çeyrek pazar payı verilerine göre; dünyanın en büyük altıncı akıllı telefon üreticisi olan vivo, 26 Ağustos'ta düzenleyeceği lansmanda ilk akıllı telefon modeli vivo X50 Lite'ı Türk kullanıcılarla buluşturacak. Bununla birlikte vivo'nun Türkiye pazarına yönelik strateji, hedef ve yol haritasını da aynı etkinlikte bizlerle paylaşılacak.

    vivo X50 Lite özellikleri

    vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor
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    • Ekran: 6.38 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü damla çentikli AMOLED ekran
    • Boyut ve ağırlık: 159,3 x 75,2 x 8,7 mm ~ 190,2 g
    • İşlemci: Snapdragon 665 (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver)
    • RAM: 8 GB
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + microSD kart desteği
    • Arka kamera: 48MP (f/1.8) ana + 8MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2MP (f/2.4) makro + 2MP (f/2.4) derinlik kamerası
    • Ön kamera: 16MP (f/2.0)
    • Batarya: 4500 mAh (18W hızlı şarj destekli - 62 dakikada %70 şarj, 130 dakikada tam şarj)
    • İşletim sistemi: Android 10 ~ Funtouch OS 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE
    • Güvenlik: Ekrandan parmak izi okuma
    • Renk seçenekleri: Yeşim siyahı, bulut mavisi
    • İlk duyurulma tarihi: 12 Mayıs 2020

    Yurtdışı fiyatı 399$ olan vivo X50 Lite'ın Türkiye fiyatı ise 26 Ağustos'taki etkinlikte duyurulacak. Telefonun eylül ayında satışa sunulması bekleniyor.

    vivo hakkında

    vivo'nun adını ilk kez duyacaklar için kısaca vivo'dan bahsedecek olursak; vivo da tıpkı Oppo ve Realme gibi BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren bir marka. Her kesime hitap eden çeşitli segmentlerde akıllı telefon modelleri bulunan Çin merkezli şirket, fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte tasarım konusuna da ayrıca dikkat eden vivo; akıllı telefon aksesuarları, yazılım ve çevrimiçi hizmetler de sunmakta.



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    AribyAriana 34 dk.
    Türkiye'de fiyat/performans ifadesi artık önemini yitirmiştir. Dünya'da dolar endeksinin düşüpte ülkede doların değer kaybetmediği yegane bir ülkeyiz. İsterse dünyanın en rekabetçi telefonları gelsin.
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 41 dk.
    Millet xiaomi ve oppo ya bile temkinli yaklaşırken bu markanın hiç şansı yok bu ülkede
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    STMUS (HIP 27989) 8 sa.
    Kur yüzünden 300 dolarlık telefonler bile çok pahalı olmaya başladı artık, hiç bir anlamı kalmadı bunların da.
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    lucifered 8 sa. yeni yorumcu
    Fiyatlar ateş pahası. Xiaominin tercih nedeni f/p olmasıydı umarım bu bizi hayal kırıklığına uğratmaz
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    aycibin (Yalım Dilmen) 8 sa.
    x50 zaten orta segment bir telefon.lite olunca pek bir anlamsız olmuş.makro kamera kadar gereksiz bir kamera yok.
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    interwap (Volkan ) 9 sa.
    Fiyat tahminim :
    399$ * 7,4 * 2 = 5905,2 TL

    5499 TL kampanya fiyatı
    5999 TL güncel fiyat
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    xTheXx 9 sa. (düzenlendi)
    Vivo'nun harika telefonları var. Anladığım kadarıyla piyasayı süzüp ona göre diğer modelleri getirecekler ama bu model içi çok boş bir model. Lite ile piyasaya çıkmak çok akıllıca olmamış bana göre. Üst segment ile gir ülkeye millet telefon görsün VIVO! Markanın kalitesini görsün herkes.
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    Bandogge 9 sa.
    Yurtdışı fiyatı 399$ olan vivo X50 Lite'ın Türkiye fiyatı ise 26 Ağustos'taki etkinlikte duyurulacak.




    Tahmin etmek çok zor değil 3.999 TL

    Hiç kur vergi falan hesaba gerek yok dolar ne yazıyorsa bas ekstra bir sıfır yanına
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    mcebi001 (murat çebi) 10 sa.
    Şu gimbal lı modeli de getirir ama döviz yüzünden satışı çok olmaz ...ses ve kamera kalitesi çok iyi dir vivo'ların..
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    Askaparta 10 sa.
    Gel bir görelim. Xiaomi günleri geçiyor.
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