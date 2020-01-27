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    Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı

    Alman otomotiv devi, Şubat ayında resmi olarak tanıtacağı yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görsellerini paylaştı. Yeni nesil Caddy, selefine kıyasla daha dinamik ve kullanışlı bir model olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı
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    Alman otomotiv devi, önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması beklenen yeni Volkswagen Caddy’nin çizim görsellerini paylaştı. Söz konusu araçta değişmeyen tek bir nokta bırakmadıklarını belirten Volkswagen, yeni Caddy’nin selefine kıyasla çok farklı bir araç olacağının da altını çizdi.

    Volkswagen’in açıklamalarına göre, yeni nesil Caddy selefinden daha geniş ve uzun bir model olacak. Bu durum, yeni Caddy’nin daha ferah ve kullanışlı bir iç mekana sahip olmasını sağlayacak. Araçtaki yaşam alanını daha ferah gösterecek bir diğer özellik de panoramik cam tavan olacak. Volkswagen, söz konusu parçanın bu segmentte kullanılan en büyük cam tavan olacağını iddia ediyor.

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    Çizim görsellerinden anlaşıldığı kadarıyla, yeni Volkswagen Caddy’nin daha dinamik bir tasarıma sahip olacağını söylemek mümkün. Yeni motor kaputu, LED gündüz farlarını birbirine bağlayan yatay şerit ve tamponun altındaki petek desenleri ilk göze çarpan detaylardan. Yeni Volkswagen Caddy’nin selefine göre daha büyük jantlarla donatılacağı, arkadaki stop lambalarının eskiye göre daha uzun ve ince olduğu da Alman üreticinin verdiği bilgiler arasında.

    Yeni Volkswagen Caddy’nin MQB platformuna geçiş yapacak olması, iç mekan ve bagaj hacminde yol açacağı önemli iyileştirmelerin yanı sıra motor seçeneklerine hibrit sistemin eklenmesine de imkan tanıyacak. Dolayısıyla, yeni nesil Caddy’nin 1.5 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI gibi bilindik motorların yanı sıra 48-volt hafif hibrit sistemlerle de satılmasını bekleyebiliriz.

    Yeni Volkswagen Caddy, Şubat ayında resmi olarak tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.vwn-presse.de/vwn-presse/index.cfm?vl=en-GB&cl=2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cand. 1 dk. yeni yorumcu
    1.0 dsg koysa ya
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    Şıh Hazretleri 28 dk.
    Buraya Süreyya hanım gelecek, en beğenilen yorum olacak
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