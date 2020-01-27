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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı

    Polonya'ya daha önce 41 adet Atak ve Jest teslim eden Karsan, tarihi dokusuyla dikkat çeken Plock kenti için düzenlenen ihaleyi de kazandı. Bu kapsamda Plock Belediyesi'ne 7 adet Atak teslim edilecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı
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    Karsan, Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen otobüs ihalesini kazandığını açıkladı. Söz konusu ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 7 adet Atak teslim edilecek.

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    Karsan, geçtiğimiz yıllarda Polonya’ya 41 adet Atak ve Jest teslim etmişti. Şirket, bu ihaleyle birlikte 2020 yılının ilk yurt dışı satışını yine Polonya’ya yapmış oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacoğlu şunları söyledi:

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    Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurt dışı satışını Polonya'ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz.

    Plock’ta, kentin tarihi dokusu ve kenti ikiye bölen nehir çevresindeki yoğun balıkçılık faaliyetleri gibi etkenlerden dolayı maksimum 12 metre otobüslere izin veriliyor. Dolayısıyla, 58 kişilik yolcu kapasitesiyle 8 metre sınıfında yer alan ikinci nesil Karsan Atak bu konuda büyük avantaja sahip.



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